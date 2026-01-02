Büszkélkedik a Lidl: a világ összes pénzét elköltötték nála az emberek karácsonykor – több mint egymilliárd fontot zsákolt a britektől

A Lidl diszkontlánc brit leányvállalata pénteken közölte, hogy a karácsonyi időszakban elért forgalma éves összevetésben 10 százalékkal nőtt, a december 24-ig tartó négy hétben a bevétele meghaladta az 1,1 milliárd fontot (körülbelül 490 milliárd forint).

A Lidl brit üzleteiben rengetegen vásároltak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters cikke szerint jelenleg Nagy-Britannia hatodik legnagyobb élelmiszer-kereskedőjeként számon tartott áruházlánc közölte, hogy

közel 51 millió vásárló fordult meg üzleteiben, ami 8 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A legkeresettebb termékek között szerepeltek a sajttömbök, a kézzel készített burgonyachips különféle ízekben – például sült camembert és csípős méz –, valamint a szezonális gyümölcsök és zöldségek.

A Lidl több mint két éve Nagy-Britannia leggyorsabban növekvő, üzletekkel rendelkező szupermarketlánca, amit az új boltok nyitása is segít. A vállalat novemberben nyitotta meg ezredik üzletét az Egyesült Királyságban.

Ryan McDonnell, a Lidl brit vezérigazgatója szerint a vállalat rekordot döntő karácsonyi időszakot zárt, miután országszerte sikerült még több vásárlót elérnie.

„A jövőben tovább bővítjük üzlethálózatunkat, növeljük a brit termékek arányát, és elmélyítjük a helyi közösségek támogatását, még nagyobb értéket kínálva a háztartások számára országszerte” – fogalmazott.

