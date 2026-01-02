Deviza
EUR/HUF383,29 -0,23% USD/HUF327,12 +0,07% GBP/HUF439,95 -0,13% CHF/HUF412,37 -0,08% PLN/HUF90,99 -0,14% RON/HUF75,34 -0,03% CZK/HUF15,86 -0,16% EUR/HUF383,29 -0,23% USD/HUF327,12 +0,07% GBP/HUF439,95 -0,13% CHF/HUF412,37 -0,08% PLN/HUF90,99 -0,14% RON/HUF75,34 -0,03% CZK/HUF15,86 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
karácsonyi időszak
üzlet
Lidl

Büszkélkedik a Lidl: a világ összes pénzét elköltötték nála az emberek karácsonykor – több mint egymilliárd fontot zsákolt a britektől

A német lánc legkelendőbb termékei között szerepeltek a sajttömbök és a kézzel készített burgonyachips különféle ízesítésekben. A Lidl brit üzleteiben rengetegen vásároltak.
VG
2026.01.02, 12:31
Frissítve: 2026.01.02, 13:32

A Lidl diszkontlánc brit leányvállalata pénteken közölte, hogy a karácsonyi időszakban elért forgalma éves összevetésben 10 százalékkal nőtt, a december 24-ig tartó négy hétben a bevétele meghaladta az 1,1 milliárd fontot (körülbelül 490 milliárd forint).

Sign on a supermarket from the discount supermarket chain Lidl
 A Lidl brit üzleteiben rengetegen vásároltak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters cikke szerint jelenleg Nagy-Britannia hatodik legnagyobb élelmiszer-kereskedőjeként számon tartott áruházlánc közölte, hogy 

közel 51 millió vásárló fordult meg üzleteiben, ami 8 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A legkeresettebb termékek között szerepeltek a sajttömbök, a kézzel készített burgonyachips különféle ízekben – például sült camembert és csípős méz –, valamint a szezonális gyümölcsök és zöldségek.

A Lidl több mint két éve Nagy-Britannia leggyorsabban növekvő, üzletekkel rendelkező szupermarketlánca, amit az új boltok nyitása is segít. A vállalat novemberben nyitotta meg ezredik üzletét az Egyesült Királyságban.

Ryan McDonnell, a Lidl brit vezérigazgatója szerint a vállalat rekordot döntő karácsonyi időszakot zárt, miután országszerte sikerült még több vásárlót elérnie.

„A jövőben tovább bővítjük üzlethálózatunkat, növeljük a brit termékek arányát, és elmélyítjük a helyi közösségek támogatását, még nagyobb értéket kínálva a háztartások számára országszerte” – fogalmazott.

Korábban megírtuk, hogy a tűzijátékért rohanták meg a Lidlt a németek. A szilveszter közeledtével a németek nem lencséért vagy virsliért, de még csak nem is alkoholért álltak sorba. Az elkötelezett rajongókat csak és kizárólag a mindössze az év utolsó napjaiban kapható tűzijátékok érdekelték.

Németországban az óév búcsúztatásának kedvelt formája a tűzijáték-rakéták égbe lövése, noha sokan kritizálják az ünneplés ezen formáját, a kisállattartóktól az orvosokig vagy épp a környezetvédőkig. 

Arról is írtunk, hogy a Lidl német diszkontlánc aláírta a szerződést Románia legnagyobb szupermarketjének megépítéséről. Az új egység a főváros Obor negyedében, a SkyLight Residence nevű vegyes funkciójú ingatlanprojekt keretében nyílik meg. A cég 10 418 négyzetméteres telket értékesített a Lidlnek. A projekt az egykori Aversa gyár területén valósul meg. 

A Lidl kapcsán érdemes még megemlíteni, hogy 31 országban több mint 12 600 üzletet és 230 logisztikai központot üzemeltet. Romániában 380 egysége és hat raktára van, országosan mintegy 13 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu