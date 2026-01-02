Még be se indult a szegedi BYD-gyár, a németek már vesztésre állnak: Kína elárasztotta elektromos autókkal Európát – ezeket a modelleket veszik, mint a cukrot

E-autók: akár durván megvámolt a termék, akár nem, egy biztos – a kínaiak mennek előre

A kínai autógyártók novemberben rekordot jelentő 12,8 százalékos részesedést értek el Európa elektromosautó-piacán, tovább növelve az idei év során szerzett pozícióikat az uniós vámok költségei ellenére – jelenti a Bloomberg.

A gyorsan növekvő hibridautó-kategóriákban a kínai márkák ismét erősödni tudtak: részesedésük meghaladta a 13 százalékot az EU-ban, az EFTA-országokban és az Egyesült Királyságban a Dataforce kutatóintézet adatai szerint.

A hibridekben nőtt a leggyorsabban a kínaiak részesedése az európai autópiacon (sárga vonal), de a teljesen elektromos autókban is szinte ugyanakkora jelenleg (fehér), miközben a teljes autópiacon (kék) is biztosan haladnak előre / Fotó: Dataforce

A BYD Co. és a SAIC Motor Corp. vezette márkák, valamint az újabb belépők – például a Chery Automobile Co. és a Zhejiang Leapmotor Technology Co. – idén fokozták erőfeszítéseiket az európai piac meghódítására. Ami a többletvámokat illeti, ezeket egyszerűen lenyelték a kínai autógyártók, miközben olyan területek felé terjeszkednek, amelyeket nem érintenek az új tarifák – például a hibrid modellek, illetve az EU-n kívüli piacok, mint az Egyesült Királyság – összegez a hírügynökség.

Negyvenszeres növekedés, tizenegyszeres – ilyen számok röpködnek

Októberig a Leapmotor európai elektromosautó-eladásai több mint 4000 százalékkal ugrottak meg a Jato Dynamics adatai szerint. A felfutást gyorsította a Stellantis NV-vel – a Peugeot, Fiat és Opel anyavállalatával – létrehozott vegyesvállalat.

A Chery Omoda márkája ugyanezen időszakban 1100 százalékos növekedést ért el az elektromosautó-eladásokban.

Ahogy a kínai autógyártók egyre több elektromos és elektrifikált modellt értékesítenek Európában, a kontinens saját gyártói igyekeznek lépést tartani, miközben enyhítést sürgetnek a hagyományos, fosszilis üzemanyaggal működő autók kivezetését célzó uniós szabályozásban.

Az EU tisztségviselői azt is javasolták, hogy ejtsék a belső égésű motoros új autók értékesítésének 2035-re tervezett tilalmát, ez a legutóbbi kísérlet arra, hogy megvédjék Európa egyik legfontosabb iparágát egy kaotikus energiaátmenettől. A gyártók azonban pont a káosztól félnek, amibe tulajdonképp már bele is sodorták a szektort az unió stratégiát nélkülöző, kapkodó lépései. A két hete nyilvánosságra került új javaslatcsomagot a VDA német autólobbi elnöke egyenesen katasztrofálisnak nevezte.