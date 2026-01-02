Deviza
EUR/HUF383,58 -0,15% USD/HUF327,33 +0,13% GBP/HUF440,14 -0,09% CHF/HUF412,54 -0,04% PLN/HUF91,03 -0,09% RON/HUF75,38 +0,02% CZK/HUF15,87 -0,08% EUR/HUF383,58 -0,15% USD/HUF327,33 +0,13% GBP/HUF440,14 -0,09% CHF/HUF412,54 -0,04% PLN/HUF91,03 -0,09% RON/HUF75,38 +0,02% CZK/HUF15,87 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autógyártás
elektromos autók
Byd
Európa
német gazdaság
Kína

Még be se indult a szegedi BYD-gyár, a németek már vesztésre állnak: Kína elárasztotta elektromos autókkal Európát – ezeket a modelleket veszik, mint a cukrot

Kijöttek a legújabb számok, a múlt év egésze még nem állt össze, de már tiszta a kép. Az e-autók piacán Európában rekordra futottak a kínaiak eladásai, és még nem is léptek be az olyan új szereplők, mint a BYD Szegeden épülő hatalmas gyára. Van olyan kínai gyártó, amely negyvenszeresére növelte európai eladásait.
Pető Sándor
2026.01.02, 12:01

Már csak a december hiányzik, megvannak a számok az év 11 hónapjára, és azok új kínai rekordot jeleznek. Az autógyártására hagyományosan oly büszke Európai Unióban immár minden nyolcadik elektromos autót kínai vállalat állította elő, márpedig ha hihetünk a blokk zöldítési stratégiájának, az üzemanyagot égető járművek korszakának vége felé haladunk, a jövő az e-autóké. A számok dinamikája alapján inkább a kínaiaké, mint az európaiaké. Rengeteg kérdést vet fel, ha évet összegzünk és előretekintünk.

E-autók: a kínai gyártók nem tréfálnak, kell nekik az európai piac, és nem a fegyverkezési tervek "támogatta" németek mennek előre, mint a tank
E-autók: a kínai gyártók nem tréfálnak, kell nekik az európai piac, és nem a fegyverkezési terveket támogató németek mennek előre, mint a tank / Fotó: Liesa Johannssen

Amit fontos tudni:

  • A kínaiak annak ellenére nyomulnak, hogy az EU 2024. október 30-i hatállyal a 10 százalékos alapvám felett 35,3 százalékig terjedő extra tarifát vetett ki a kínai gyártókra, attól függő mértékben, mekkora állami támogatást állapított meg náluk korábbi vizsgálata.
  • Gazdasági stratégiáját az unió korábban a zöldítő modernizálásra alapozta, ezen a területen azonban Kína játszva körözte le, ennek egy fontos területe az autóipari szektor, amely Európában – beleértve a legnagyobb gyártó és egész Európára kisugárzó hatású Németországot – hatalmas elbocsátásokra kényszerült.
  • Ursula von der Leyen tavaly nyáron kezdődött második európai bizottsági elnöki és Friedrich Merz májusban indult első kancellári ciklusa már a fegyverkezésre helyezte át a hangsúlyt, amelytől az ipar modernizációját is remélik, az elhatározott hatalmas német költekezései program támogatásával.
  • Idén megnyílhat a kínai BYD szegedi gyára, amely százezrével önti majd az autókat az európai piacra vámfizetés nélkül. Más kínai gyártók is nyugatra ugranának, és Pécs is szóba került mint helyszín.
  • Kínában hatalmas árverseny indult a gigászi gyártók közt, aminek logikus és deklarált következménye, hogy külföldön igyekeznek felfuttatni az eladásokat, a tökéletes célpont pedig a háború és a szankciók miatt felszökött energiaköltségei miatt megroggyant iparú Európa. Nem csak az unió, a belőle kilépett britek is beleértendők természetesen.

És most a friss tények arról, mi történt eddig az európai autópiacon, amiből a jövőt olvashatjuk.

E-autók: akár durván megvámolt a termék, akár nem, egy biztos – a kínaiak mennek előre

A kínai autógyártók novemberben rekordot jelentő 12,8 százalékos részesedést értek el Európa elektromosautó-piacán, tovább növelve az idei év során szerzett pozícióikat az uniós vámok költségei ellenére – jelenti a Bloomberg. 

A gyorsan növekvő hibridautó-kategóriákban a kínai márkák ismét erősödni tudtak: részesedésük meghaladta a 13 százalékot az EU-ban, az EFTA-országokban és az Egyesült Királyságban a Dataforce kutatóintézet adatai szerint.

Gathering Strength | Chinese brands' share of European passenger-car market
A hibridekben nőtt a leggyorsabban a kínaiak részesedése az európai autópiacon (sárga vonal), de a teljesen elektromos autókban is szinte ugyanakkora jelenleg (fehér), miközben a teljes autópiacon (kék) is biztosan haladnak előre / Fotó: Dataforce

A BYD Co. és a SAIC Motor Corp. vezette márkák, valamint az újabb belépők – például a Chery Automobile Co. és a Zhejiang Leapmotor Technology Co. – idén fokozták erőfeszítéseiket az európai piac meghódítására. Ami a többletvámokat illeti, ezeket egyszerűen lenyelték a kínai autógyártók, miközben olyan területek felé terjeszkednek, amelyeket nem érintenek az új tarifák – például a hibrid modellek, illetve az EU-n kívüli piacok, mint az Egyesült Királyság – összegez a hírügynökség.

Negyvenszeres növekedés, tizenegyszeres – ilyen számok röpködnek

Októberig a Leapmotor európai elektromosautó-eladásai több mint 4000 százalékkal ugrottak meg a Jato Dynamics adatai szerint. A felfutást gyorsította a Stellantis NV-vel – a Peugeot, Fiat és Opel anyavállalatával – létrehozott vegyesvállalat. 

A Chery Omoda márkája ugyanezen időszakban 1100 százalékos növekedést ért el az elektromosautó-eladásokban.

Ahogy a kínai autógyártók egyre több elektromos és elektrifikált modellt értékesítenek Európában, a kontinens saját gyártói igyekeznek lépést tartani, miközben enyhítést sürgetnek a hagyományos, fosszilis üzemanyaggal működő autók kivezetését célzó uniós szabályozásban.

Az EU tisztségviselői azt is javasolták, hogy ejtsék a belső égésű motoros új autók értékesítésének 2035-re tervezett tilalmát, ez a legutóbbi kísérlet arra, hogy megvédjék Európa egyik legfontosabb iparágát egy kaotikus energiaátmenettől. A gyártók azonban pont a káosztól félnek, amibe tulajdonképp már bele is sodorták a szektort az unió stratégiát nélkülöző, kapkodó lépései. A két hete nyilvánosságra került új javaslatcsomagot a VDA német autólobbi elnöke egyenesen katasztrofálisnak nevezte.

A fegyverkezés és a versenyképesség ugyanannak az éremnek a két oldala – vetítette előre Ursula von der Leyen a 2025. márciusi EU-csúcson, majd ehhez tartotta magát.

Új életet lehelhet Pécsbe a gigászi kínai autógyár, szüksége van rá, és le is győzheti a spanyolokat

Közkeletű vélekedés, hogy a Dunántúl Magyarország fejlett része, és van is igazság benne, a Dunántúl egészére azonban mégsem vonatkozik ez. A kínai autógyár, a Great Wall Motors európai terjeszkedésének lehetséges kulcshelyszíne Pécs, és a régiónak nagy szüksége is lenne egy ilyen hatalmas indító lökésre, miközben az adottságai is megvannak hozzá – mutatjuk, miért.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu