Szédületes pofonba szaladt bele ismét a Tesla, Elon Musknak nehezen indulhatna rosszabbul az új év: kis helyi gyártó nyomja le az amerikai gigászt

Tovább folytatódik a Tesla vesszőfutása Svédországban, ahol megállíthatatlanul zuhannak az eladásai, miközben villámsebesen tör előre a helyi rivális, a Polestar. Visszaestek a múlt hónapban az amerikai gyártó eladásai Franciaországban is, és bár Norvégiában változatlanul jól teljesít, európai piaci részesedése tovább csökken.

Csúszik vissza a Tesla a svéd autópiacon / Fotó: TT News Agency via AFP

A Mobility friss adatai szerint a Tesla a tavalyihoz képest 70,6 százalékkal kevesebb, mindössze 821 darab új autót adott el Svédországban a múlt hónapban, annak ellenére, hogy Európába is megérkezett a „fapados” Model 3 Standard. A kedvező árú kivitellel az volt a vállalat célja, hogy visszanyerje a lendületét az alsóbb árkategóriákban is.

Ennek ellenére Franciaországban, amely a harmadik legnagyobb európai autópiac Németország és Nagy-Britannia mögött, a Reuters tudósítása szerint a tavalyihoz képest 66 százalékkal kevesebb, 1942 Tesla kelt el.

Az egész 2025-öt tekintve a regisztrációk száma 37 százalékkal zuhant.

Az amerikai gyártó részesedése az európai autópiacon novemberben 1,7 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,4 százalékról. A kilencmilliomodik autóját legyártó Tesla számára az egyetlen apró vigaszt csak az jelenti, hogy változatlanul roppant népszerű Norvégiában, ahol Európában elsőként tiltották be a belső égésű motorokat, ott decemberben a tavalyihoz képest 89 százalékkal, 5679 darabra nőttek az eladásai, a piaci részesedése pedig 2025-ben meghaladta a 19 százalékot.

Háttérbe szorul a Tesla

Ami Svédországot illeti, az EV.com szakportál szerint az igazi sokkot nem a Tesla rossz decemberi eredménye, hanem a kínai és amerikai piacát elvesztő hazai Polestar elsöprő sikere aratta decemberben.

A szokatlan dizájn segít kitűnni a tömegből / Fotó: Anadolu via AFP

A magánszemélyeknek nyújtott, agresszív lízingajánlatoknak és a gyors kiszállításnak köszönhetően már a hónap vége előtt 709 darab kelt el a hagyományos hátsó ablak nélküli Polestar 4-ből, amelyből októberben és novemberben még csak összesen 606-ot adtak el.

A portál szerint

a sikerhez hozzájárult a modell szokatlan dizájnja,

mert segít kitűnni egy zsúfolt, ismerősebb körvonalak által uralt szegmensben.