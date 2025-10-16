Deviza
Részvénypiac: száguldanak az indexek, beindult az amerikai gyorsjelentési szezon, ismét történelmi csúcson az arany

Az amerikai nagybankok és a csipszektor gyorsjelentései optimizmusra adnak okot a most kezdődött gyorsjelentési szezonban. A részvénypiac száguldása közepette azonban gyengült a dollár és ismét történelmi csúcsra szökött fel az arany ára.
D. GY.
2025.10.16., 07:22

Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután az amerikai csipgyártó cégek előző napi erős ralija lendületet adott a szektornak.

Folytatódott a rali a részvénypiacon, bár a kereskedelmi háború tovább gyengítette a dollárt / Fotó: AFP

A Wall Streeten ígéretesen induló gyorsjelentési szezon szintén javította a befektetői hangulatot. Eközben a Peking és Washington közötti kereskedelmi feszültségek növelték a menedékeszközök, például az arany – amely újabb rekordot döntött – és a japán jen vonzerejét, miközben gyengítették a dollárt.

 

Az olaj ára is emelkedett, miután Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök megígérte: országa leáll az orosz olaj vásárlásával. Oroszország jelenleg India olajimportjának mintegy egyharmadát biztosítja.

Száguld a részvénypiac, fókuszban a nagybankok és a csipszektor

  • A japán Nikkei index 0,8 százalékkal erősödött, a csip- és mesterségesintelligencia-részvények húzták a mutatót. 
  • A tajvani részvényindex 1,4 százalékkal, 
  • a dél-koreai KOSPI 1,8 százalékkal, 
  • az ausztrál részvénypiac pedig 1,1 százalékkal emelkedett, mindhárom új történelmi csúcsot ért el.

A tajvani chipgyártó TSMC a nap folyamán teszi közzé eredményeit, miután a holland ASML a várakozásokat meghaladó harmadik negyedéves megrendelésekről és működési eredményről számolt be, amit a mesterséges intelligencia iránti hatalmas beruházási hullám támogatott.

  • A hongkongi és a kínai szárazföldi részvények (CSI 300 index) is emelkedtek egy kezdeti megingás után, annak ellenére, hogy a kereskedelmi feszültségek továbbra is nyomást gyakorolnak a piacokra. 

Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései összességében stagnáltak, miután 

  • az S&P 500 0,4 százalékkal
  • a technológiai részvényekben gazdag Nasdaq pedig 0,6 százalékkal erősödött az előző kereskedési napon. 
  • A Philadelphia SE Semiconductor Index 3 százalékos száguldást hozott össze. 

A mesterséges intelligencia körüli optimizmus és az amerikai bankok erős eredményei adták a fő hajtóerőt a részvénypiacokon, annak ellenére, hogy Trump szerdán kijelentette: 

az Egyesült Államok kereskedelmi háborúban áll Kínával.

  • Az arany újabb 0,6 százalékkal emelkedett, újabb történelmi csúcsra hágott fel, unciánként 4 234,41 dolláros árfolyamot ért el. 
  • A dollár már harmadik egymást követő napon gyengült, 0,2 százalékkal esett a főbb devizák kosarával szemben. 
  • A jenhez képest 0,4 százalékkal csúszott meg, egészen 150,51 jen/dollár szintig, így ismét a lélektani határnak számító 150-es szint került a figyelem középpontjába. 
  • A zöldhasú 0,4 százalékkal gyengült a szintén klasszikus menedékeszköznek számító svájci frankkal szemben is. 
  • Az euró 0,2 százalékkal 1,1667 dollárra erősödött.

Folytatódik a kínai-amerikai vámháború, de van esély a rendezésre

Voltak biztató jelek a kereskedelmi feszültségek enyhülésére: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elmondta, hogy elképzelhető a jelenlegi vámmentesség meghosszabbítása, és Trump továbbra is tervezi, hogy még ebben a hónapban Dél-Koreában találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel. 

Az Egyesült Államok és Kína közötti hatalmi játszma még korántsem ért véget

 – kommentálta a helyzetet a Reutersnek nyilatkozva Kyle Rodda, a Capital.com vezető pénzügyi elemzője.
„Teljesen csak akkor enyhülhet a helyzet, ha Kína visszalép a ritkaföldfém-export korlátozással való fenyegetőzéstől, és az Egyesült Államok is visszavonja a november 1-jére tervezett 100 százalékos vámemelést. Addig a piaci bizonytalanság megmarad" - tette hozzá.

Trump kereskedelmi manőverei az olajárakat is megmozgatták: 

  • az északi-tengeri Brent olajfajta 0,9 százalékkal 62,48 dollárra, 
  • az amerikai WTI 0,9 százalékkal 58,81 dollárra drágult hordónként.

Szerdán az amerikai elnök kijelentette, hogy India leáll orosz olajvásárlásaival, és Washington következő célja Kína meggyőzése lesz, hogy ugyanezt tegye. Az Egyesült Államok így próbálja csökkenteni Moszkva energiabevételeit, és nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy tárgyaljon egy ukrajnai békemegállapodásról.

