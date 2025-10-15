Néhány befektetési tipp kezdőknek és haladóknak, az amerikai Fidelity International sok mindent elárult
Lényegesen megváltoztathatja a német gazdaság és így egész Európa konjunktúráját is a hatalmas német fiskális ösztönzőcsomag – mondta George Efstathopoulos, a Fidelity International Alapkezelő szingapúri portfóliómenedzsere az alapkezelő szerdán tartott Befektetés globális nézőpontból című rendezvényén.
Kedvező globális piaci környezet várja a befektetéseket
Kínában pedig elkezdett a lakossági fogyasztás felé fordulni a gazdaságpolitika, különböző célzott programokkal stimulálják az egyes szektorokat, elképesztő sikerrel, ezzel is igazolva a Fidelity korábban is hangoztatott álláspontját, hogy tudniillik a világ második legnagyobb gazdaságában igenis lehet befektetni – tette hozzá a portfóliómenedzser.
Ez a két globális fejlemény – az amerikai jegybank, azaz a Fed megkezdett lazító ciklusával egyetemben – kedvező lehetőségeket teremt a részvénypiacok számára a magas részvénykitettség fenntartására.
Különösen kedvező a csillagállás a pénzügyi szektort illetően, még a csökkenő kamatkörnyezet ellenére is, mivel egyre jobban fellendül a hitelezés
- az Egyesült Államoktól
- Németországon keresztül
- egészen Japánig, ahol a 30 év után újra felbukkanó fogyasztási infláció jelzi az élénkülést.
A Fidelity Németországban és Japánban is különösen pozitívnak tartja a midcapeket, azaz a közepes kapitalizációjú tőzsdei cégek részvényeit.
Szintén ígéretes a nyersanyagok piaca, ahol az árakat a kereskedelmi háború miatt korlátosabbá vált nyersanyag-kereskedelem is felfelé hajtja.
Ellenálló eszközöket a befektetőknek!
Az értékalapú befektetőknek a jelenlegi piaci környezetben főként az értékcsapdák elkerülésére kell koncentrálniuk – ezt már Matthew Jennings, a Fidelity részvénypiaci befektetési igazgatója tette hozzá.
Értékalapú szempontból kiemelkedők az OTP részvényei, mivel nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsony az értékeltsége, miközben fundamentálisan rendkívül stabil bankcsoportról van szó.
Ehhez a típusú befektetéshez azonban sokszor igen nagy türelemre van szükség, de megéri megvárni, hogy kijöjjön a valós érték.
A növekedési alapú befektető optimistább, inkább a jövőbeli lehetőségeket keresi. Az Amazon például sokáig nem termelt nyereséget, ám a befektetők látták a növekvő piaci jelenlétét, bíztak benne, s végül busásan megtérült a befektetés.
Hasonló sztori a Netflixé is. Ez a cég abban a helyzetben van, hogy diktálja az árakat – most is éppen jelentősen emel –, amire jellemzően csettintenek a növekedési alapú befektetők.
Van azonban egy harmadik befektetőtípus is, ami egyre jellemzőbbé vált az utóbbi időben. Ők, a minőségalapú befektetők megpróbálják ötvözni az előző két típus előnyeit.
Nem annyira a vizionárius topmenedzserek vonzzák őket, inkább az erős mérlegeket kedvelik. Warren Buffett tulajdonképpen ezt a stílust azzal jellemezte azzal, hogy:
Jobb egy remek részvényt reális áron megvenni, mint egy közepes vagy gyenge minőségűt nagyon olcsón.
A Mastercard talán az egyik legjobb példa a minőségi részvényekre. Értékalapon is jól teljesít, miközben a folyamatos növekedése előtt is tér nyílik.
Az Nvidia is minőségi részvény, tehát nyereségesen működik, és a mesterséges intelligencia felfutásának köszönhetően továbbra is erős növekedési potenciálja is van.
Ezzel együtt nagyon fontos a diverzifikáció, hogy a befektetők ne tegyenek minden vagy túl nagy tétet egyetlen befektetési eszközre.
A Fidelity mindhárom befektetői típusnak kínál alapokat, illetve jelentős elemzői munkára alapozva kombinálja is az általuk preferált részvényeket. A cél az, hogy olyan termékeket kínáljanak, amelyek a globális piaci helyzet bármilyen fordulata esetén ellenállók lesznek.
Mindent egybevetve jelenleg a növekedési és a minőségi részvények mennek a legjobban a globális piacon.
Mi újság a feltörekvő piacokon?
A feltörekvő piacok-fejlett piacok megosztásban újra a feltörekvők hozzák a nagyobb árfolyamnyereséget – mondta Pálfi Zoltán, a Fidelity londoni portfóliómenedzsere. A piac gyorsan megbocsát a korábban büntetőpadra száműzött országoknak, amint megoldják a részvénypiaci zuhanást vagy stagnálást okozó alapproblémát, éveken át tartó száguldással jutalmazzák a befektetők.
Az utóbbi évek egyik legjobb piaca egyébként Indonézia, ahol az utóbbi években éves átlagban 50 százalék fölötti mértékben nőtt a tőzsdeindex. Hasonlóan kedvező befektetési terep még Dél-Afrika is, ahol angolszász típusú jogrendszer és tőzsdekultúra várja a megtakarítókat. Ráadásul rengeteg nemesfém-bányavállalat van a börzén.
Ha már nemesfém, a feltörekvő piacok nagy sztárja a DPM Metals, amely a Balkánon működik, és még mindig viszonylag ismeretlen. A nemesfémbányák egyébként két kézzel termelik a pénzt.
A Közel-Keleten is forró a hangulat, számos sikeres tőzsdei bevezetésre került sor a régióban, azóta azonban lekonyultak az árfolyamok. A szaúdi Aramco olajipari cég részvényei például olcsóbbak, mint a pandémia idején, és 6 százalékos osztalékhozamot kínál még olcsó olajárak idején is.
A 7 százalékos osztalékhozamot kínáló dubaji Emaar Properties talán még kedvezőbb befektetési lehetőséget kínál. A cég tavaly több lakást épített, mint egész Magyarország. Ráadásul az Egyesült Arab Emirátusokban a külföldi befektetőktől sem vonnak le osztalékadót, szemben például Dél-Koreával, ahol több mint 40 százalékot tesz ki ez a sarc.