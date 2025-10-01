Mesterséges intelligencia: forradalom vagy kipukkanó lufi? - a németek az előbbiben bíznak

Az elmúlt években kevés olyan technológia kapott akkora állami és vállalati támogatást, mint a mesterséges intelligencia (MI). Németország idén 1,6 milliárd eurót fordít erre a területre, ami több mint hússzoros növekedés 2017-eshez képest. A Bitkom digitális szövetség felmérése szerint a német vállalatok mintegy 60 százaléka legalább annyit költ majd a MI-re, mint tavaly, míg közel negyedük növelné a befektetéseit – mutatta be az Euronews az elemzésében.

Mesterséges intelligencia: forradalom vagy kipukkanó lufi? / Fotó: Unsplash

Mindezek ellenére Rainer Rehak, a Weizenbaum Intézet kutatója figyelmeztet, hogy jelenleg nincs életképes üzleti modell a mesterséges intelligencia mögött. A nagy technológiai cégek – Google, Microsoft, OpenAI – és a kisebb szereplők egyaránt hatalmas összegeket fektetnek be a jövőbeli megtérülés reményében, ám egyelőre nem látszik, mikor hozhat valódi profitot az MI. Rehak szerint, amíg a cégek nem képesek kézzelfogható anyagi hasznot realizálni, addig minden befektetés spekulációnak tekinthető, és fennáll a veszélye egy lufi kipukkanásának.

Ezzel az aggodalommal nincs egyedül. A ChatGPT-t megalkotó OpenAI vezérigazgatója,

Sam Altman is úgy véli, hogy a piac kezd buborékjelenséget mutatni. Több elemző is felveti a kérdést: vajon túl gyorsan áramlik-e a tőke ebbe a szektorba?

Németország észbe kapott, rekordösszeget fektet a mesterséges intelligenciába – kérdés, hogy időben és eleget-e

A német kormány célja, hogy az ország erős adat- és digitális központtá váljon Európában, azonban a realitás más képet mutat. Bár Németország egykor élen járt az MI-kutatásban, és elsőként dolgozott ki nemzeti stratégiát, mára jócskán lemaradt az Egyesült Államok mögött, különösen a generatív mesterséges intelligencia területén.

Az olyan modellek, amelyek képesek új tartalmat létrehozni, rendkívül nagy számítási kapacitást igényelnek, erre azonban Németországnak nincs elegendő teljesítményű adatközpontja. Az ECO Internet Ipari Szövetség tanulmánya szerint a német számítási kapacitás 2030-ra akár 3,7 gigawattra nőhet, de az ipar igénye elérheti a 12 gigawattot is, ami legalább tíz atomerőmű teljesítményének felel meg. Az Egyesült Államok már most hússzor nagyobb kapacitással rendelkezik, és előnyét a jövőben is megőrizheti.