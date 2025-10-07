Deviza
Haloványan, de pislákol a lendület a BÉT-en, 100 ezer pont fölé kúszott a BUX

A pesti parkett nagyjai rossz formában voltak az elmúlt hetekben, az átütő lendület pedig továbbra sem látszik. A BÉT nagyjai közül a Magyar Telekom kezdett a legjobban.
Mészáros Gergő
2025.10.07., 09:06

Gyengén kezdték a hetet a pesti parkett nagyjai, a BÉT blue chipjei mind pirosban zárták a hét első kereskedési napját, a 4iG viszont ismét nagyot ment, egy újabb, kifejezetten erős, vállalatspecifikus érkeztét követően. A keddi nyitás ennél szebbre sikerült, a BUX index 0,3 százalékkal 100 207 pontig emelkedett.

Fotó: Vémi Zoltán

Gyenge nap után szépíthet a BÉT

A Mol 0,36 százalékkal 2764 forintig, a Richter 0,4 százalékkal 10 160 forintig, a Magyar Telekom 0,77 százalékkal 1834 forintig emelkedett a nyitásban, az OTP pedig 0,1 százalékkal 28 970 forintig kúszott felfelé a gongszót követően. A nyugat-európai piacok keresik az irányt a francia kormányválság árnyékában, a francia piac 0,1, százalékos gödörben kezdett, a többi nagy parkett pedig 0,1 százalék alatti mozgással kezdte a napot. 

Az amerikai tőzsde nagy indexei a határidős jegyzések alakulása alapján enyhe mínuszban nyithatnak, mindhárom fontos mutató 0,2 százalék alatti gödörben kezdheti majd a napot.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint továbbra sincs túl jó formában, igaz, az elmúlt hetekben megszerzett, fontos lélektani határok környékét továbbra is tartja a kurzus. A hazai deviza azonban a friss ipari adatok láttán ismét nem az erősödés irányába mozdult el. Az euróval szemben minimális, 0,1 százalék alatti napi mínuszban, de többéves csúcsok környékén, 388,8-on jár a kereszt a pesti tőzsdenyitáskor, a dollár ellenében viszont már kora reggel 0,2 százalékos az értékvesztés, 332,7-en adják a zöldhasú egységét.

