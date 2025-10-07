Ezt nem tesszük az ablakba: visszaesett a magyar ipar – fékezi a német gazdaság, reagált a számokra az NGM

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorstájékoztatójából.

Az előző év azonos időszakához mérten 7,3 százalékkal csökkent az ipari termelés / Fotó: Shutterstock

Egy hónnappal korábban, júliusban az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezett a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be.

Az év nyolcadik hónapjában a feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, miközben a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az ipari termelés az év első nyolc hónapját tekintve 3,9 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal esett vissza.

Reagált az adatokra az NGM

„A kormány mindent megtesz a hazai kkv-k támogatása és az ipar fellendítése érdekében! Ezért a 100 új gyár programot 150-re bővítettük, a Demján Sándor Program révén pedig több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. A kormány azonban itt nem állt meg, 2025. október 6-ától a Széchenyi Kártya Program keretében hét termék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a vállalkozások számára. Ezáltal tovább folytatjuk a munkát a kkv-k pénzügyi stabilitásának megőrzése, beruházásaik támogatása és versenyképességük növelése érdekében” – reagált az adatközlést követően a Nemzetgazdaági Minisztérium.

Mint írták, „a Tisza Párt lebukott, a brutális többkulcsos jövedelemadó-emelés mellett – Brüsszel utasítására – a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék, hogy az így befolyt pénzből Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassák. A Tisza megnövelné a dolgozó emberek adóterheit, és tönkretenné a hazai vállalkozásokat, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne, ezáltal pedig veszélybe sodorná a magyarországi ipart is. A Tisza kiszivárgott tervével szemben mi nem elvesszük a családok és a vállalkozások pénzét, hanem elkötelezetten támogatjuk őket. Ezért a kormány az ipar fellendítése érdekében a 100 új gyár programot 150-re bővítette, amely így több mint 10 000 milliárd forint értékű beruházást érinthet. Emellett a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal is erősítve a magyar ipart.”

A kormány azonban itt nem állt meg, 2025. október 6-ától a Széchenyi Kártya Program keretében hét termék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a vállalkozások számára. A program minden termékénél vállalkozásonként 150 millió forintnyi forrás áll rendelkezésre, amely biztosítja, hogy a vállalkozások mérettől és ágazattól függetlenül megfelelő mértékű támogatást vehessenek igénybe. A kamatcsökkentés egy 100 millió forintos hitel esetében akár 1,5 millió forint megtakarítást jelenthet. A kormány célja változatlanul a kkv-k pénzügyi stabilitásának megőrzése, beruházásaik támogatása, ezáltal termelékenységük és versenyképességük növelése.

Így látják az elemzők

A KSH az első becslés keretében csak két ágazatot emel ki konkrétan, eszerint a járműgyártási ágazat teljesítménye jelentősen csökkent, miközben a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat egyedüliként tudott bővülni – hívta fel a figyelmet az MGFÜ vezető elemzője. Előbbi ágazat esetében a külső kereslet hatása fogja vissza tartósan a termelést, bár az elmúlt hónapok adatai inkább a stabilizálódás jeleit mutatták. A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat esetében az alacsony bázis játszotta a szerepet a növekedésben, az alágazat már az elmúlt hónapokban is bővülést mutatott. Szintén hozzájárulhatott a nagyobb augusztusi visszaeséshez a villamos berendezés gyártása alág magas tavaly augusztusi bázisa, mutatott rá Molnár Dániel.

A német gazdaság irányából változatlanul negatív hírek érkeznek.

Augusztusban ugyan éves szinten – az alacsony bázishoz képest – 1,5 százalékkal nőtt az ipari megrendelések volumene, azonban havi szinten, a várt bővüléssel szemben, 0,8 százalékkal visszaesett. Sőt, a trendeket nézve is inkább kedvezőtlen a kép, a nyári hónapok egészét tekintve az új megrendelések volumene 2,3 százalékkal elmaradt a tavaszi időszakban tapasztalttól. A kilábalás megtorpanását mutatják a német konjunktúraindexek is, amelyek emelkedése szeptemberben megtört, a várható fiskális lazítás okozta óvatos optimizmust visszavethette, hogy a kormányzati élénkítés gyakorlatba ültetése a vártnál sokkal lassabban ment végbe, miközben a geopolitikai konfliktusok továbbra is bizonytalanságot szülnek.

Előretekintve, az ipari termelés kapcsán csak lassabb kilábalásra számítunk. A külső kereslet esetében a német gazdaságból továbbra is kedvezőtlen hírek érkeznek, miközben a kilátásokat a geopolitikai konfliktus (orosz–ukrán háború, vámháború) is rontják. A beinduló új gyártókapacitások (BMW, BYD, CATL) az év vége, jövő év eleje felé hozhatnak fellendülést, azonban ezek kapcsán is fontos kiemelni, hogy a termelés felfutásában a külső kereslet alakulása lesz majd döntő tényező. A belföldi kereslet egyrészt a fogyasztás folytatódó emelkedésén, másrészt a lakásépítéseken keresztül az ipar egyes szegmensei számára eredményezhetik a kereslet erősödését, ugyanakkor az ágazat exportkitettségét tekintve makroszinten továbbra is a külső kereslet lesz a meghatározó.



Nincs meglepetés

A termelés csökkenésének ténye nem volt meglepő: havi alapon júliusban jelentős bővülés történt, ezt követően várni lehetett a korrekciót. Egy augusztusi adatnál mindig fontos hangsúlyozni a nyári leállások időzítésének kérdését, mivel a júliusi adat jó volt, ezért várható volt, hogy több leállás lesz augusztusban a tavalyihoz képest – húzza alá már a Gránit vezető közgazdásza.

A júliusi és az augusztusi adatokat együtt nézve éves alapon 2,9 százalék az ágazat teljesítményének visszaesése, így ezzel együtt sem mutat kedvező képet az ipar.

Regős Gábor rámutat: az ipari teljesítményt tehát továbbra is jelentősen visszafogja az alacsony külső kereslet. „Ez persze nemcsak azt jelenti, hogy az európai uniós országok és különösen Németország gazdasága stagnál, illetve Németországé csökken, ami alacsony keresletet jelent, de azt is, hogy a német vállalatok, amelyekhez leginkább kapcsolódik a magyar ipar, egyre inkább elveszítik piacaikat versenyképességi problémáik, innovációs elmaradásuk miatt. Ezt mutatja a mai adat is – a KSH külön kiemelte a járműgyártás gyenge teljesítményét. Pozitív oldalon a KSH mindössze a már több hónapja jól teljesítő számítógépgyártást emelte ki, mint jól teljesítő ágazatot.”

Időről időre várjuk tehát az ipari termelés beindulását és egy-egy kedvezőbb adat – mint amilyen a júliusi volt – után reménykedni kezdünk, majd a következő adat alapján kiderül, hogy az ipar teljesítménye ismét csökken – a mostani adatnál nem láttunk kisebbet a koronavírus óta. Ebben változást a német ipar, a német gazdaság fellendülése hozhatna, ez azonban nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni. Az új nagy gyárak beindulása hozni fog némi emelkedést, de a kereslet kérdése itt is meghatározó lesz

– emelte ki Regős, hozzátéve, hogy a keddi adatok alapján látható, hogy az ipar a harmadik negyedévben is visszahúzza a gazdaságot – remélhetőleg ez a negyedik negyedévben a BMW indulásával már megváltozik.