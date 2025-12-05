Svédország közölte: nincs pénznyomdája, de Zelenszkijt támogatnia kell, ezért elveszi másoktól – öt országnak most nagyon elege lehet Ukrajnából

Svédország a következő években fokozatosan leépíti a támogatásokat Zimbabwe, Tanzánia, Mozambik, Libéria és Bolívia esetében, hogy tudjon továbbra is bőkezűen adakozni Zelenszkijnek — jelentette be Benjamin Dousa nemzetközi fejlesztési, együttműködési és külkereskedelmi miniszter.

Zelenszkij számára felhőtlen, a nélkülöző afrikai országok számára azonban borús idők következnek anyagilag / Fotó: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

„Ukrajna Svédország számára külpolitikai és segélyezési szempontból is prioritást élvez, ezért a kormány 2026-ban legalább 10 milliárd svéd koronára (348 milliárd forintra) emeli az országnak nyújtott támogatást” – mondta Dousa.

Nincs titkos pénznyomda, amelyből korlátlanul lehetne fedezni a segélyeket – a pénznek valahonnan jönnie kell

– mutatott rá. A kormány az intézkedésekkel a következő két évben több mint 2 milliárd svéd koronát tervez felszabadítani, amelyet Ukrajna támogatására csoportosíthatnak át, például az ország energia-infrastruktúrájának újjáépítésére.

Dousa hozzátette:

Svédország a jelenlegi kormány 2022-es hivatalba lépése óta már több mint tíz ország esetében csökkentette a fejlesztési támogatást, köztük Burkina Fasóban és Maliban.

Az ország az elmúlt három évben évi 56 milliárd svéd koronát (mintegy 2000 milliárd forintot) fordított segélyezésre, a kormány ezt az összeget 2026 és 2028 között 53 milliárd koronára mérsékli, és a kiadásokat úgy alakítja át, hogy a bevándorlással és a migránsok hazatelepítésével kapcsolatos költségeket is fedezzék.

Sok európai országnak Zelenszkij felé hajlik a keze

Az orosz–ukrán háború kitörése óta Dánia volt ez egyik legbőkezűbb támogatója Kijevnek, de az elkövetkező években az ukránok sokkal kevesebb támogatásra számíthatnak Dániától, mint amihez eddig hozzászoktak – fogalmaz a dán DR portál. A védelmi bizottságnak adott válaszában Troels Lund Poulsen védelmi miniszter aláhúzta, hogy

Dánia jövőre 9,4 milliárd koronát (480 milliárd forint) adományoz Ukrajnának. Ez az összeg korábban 16,5 milliárd (845 milliárd forint), illetve közel 19 milliárd korona (több mint 971 milliárd forint) is volt már éves szinten.

A védelmi miniszter kijelentette:

Nem csak anyagilag mentek messzire Ukrajna támogatásában. Retorikailag is.

Mette Frederiksen miniszterelnök az elmúlt években többször is hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy pénzt küldjenek Ukrajna hadseregének. Legutóbb októberben, amikor Dánia adott otthont az Európai Politikai Közösség (EPC) ülésének, még úgy fogalmazott, hogy növelniük kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását. „Ukrajna támogatása közvetlen befektetés a saját biztonságunkba. És ezért kell hosszú távú finanszírozást biztosítanunk Ukrajna fegyveres erőinek” – mondta a kormányfő.