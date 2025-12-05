Vlagyimir Putyin állítólagos titkolt lányát Párizs utcáin vonta kérdőre egy ukrán újságíró, akinek a fivérével egy orosz támadás végzett novemberben. A 22 éves DJ, Lujza Rozova sajnálatát fejezte ki a háború miatt, ám azt mondta, nem képes véget vetni feltételezett apja háborújának.

Putyin lánya nagyobb védelmet biztosítana az ukránoknak, mint akárhány Patriot-rendszer / Fotó: NurPhoto via AFP

Felelősségre vonták Putyin lányát apja háborújáért

Három hete az apád megölte a fivérem – szólította meg a lányt az esetről felvételt készítő Dmitro Szvjatnyenko ukrán újságíró, utalva testvérére, a múlt hónapban elhunyt drónpilóta Volodimirre, majd azt követelte, hogy beszéljen apjával, hogy vessen véget a háborúnak.

Szólalj már meg! Te támogatod a politikáját?

– folytatta Szvjatnyenko, aki azt is tudni szerette volna, hogy ismerve apja megvetését a Nyugattal szemben, a lány hogyan élhet Európában.

Rozova sajnálja, de nem tud segíteni

„Nem adtam engedélyt, hogy lefilmezz” – válaszolta Rozova száját egy maszkkal eltakarva, amire az ukrán újságíró közölte vele, hogy Kijevben nincs áram, és a beszélgetés pillanatában is légiriadó van érvényben, amire az ukránok sem adtak engedélyt, majd ismét azt kérdezte, mi a lány véleménye apja politikájáról.

Mi közöm hozzá?

– kérdezett vissza Rozova, amire válaszolva Szvjatnyenko elmondta, hogy „hát ő az apád. Legalább felhívhatnád, hogy hagyja abba Kijev bombázását”. „Persze” – felelt a lány.

Az úságíró végül Ukrajnába invitálta őt, hogy szemtanúja legyen az oroszok okozta pusztításnak. Szvjatnyenko szerint Rozova Kijevbe utazása jobb légvédelmet jelentene, mint a Patriot rakéták, és véget vethetne hazája szenvedésének. Az újságíró még azt is felajánlotta neki, hogy kifizeti a repülőjegyét, miután a lány visszakérdezett, hogy hogy menjen Ukrajnába.

Rozova azonban azt mondta, nem tud segíteni, mielőtt kifejezte volna sajnálatát a háború miatt, ám hozzátette, hogy nem ő a felelős a háborúért. A New York Post beszámolója szerint a lányt egy hivatásos testőrnek tűnő férfi kísérte.

A feltételezések szerint Rozova Putyin korábbi szeretőjének, a takarítóból milliomossá vált Szvetlana Krinovonogiknek a szerelemgyereke.