Európa egyre kevésbé érdekli Washingtont, hiába igyekszik Brüsszel háborúba sodorni az öreg kontinenst

Zelenszkij ukrán elnök mindinkább szembe kerül korábbi legfőbb támogatójával, az USA-val. Ez azzal is összefügghet, hogy az egész Európa jelentősége csökken az amerikai külpolitikában – ahogy egyre távolodik az orosz–ukrán háború rendezésének esélye. A War on the Rocks című amerikai katonai-nemzetbiztonsági oldal szerint Európa a negyedik helyre süllyedt az amerikai külpolitika fontossági listáján. A nyugati félteke (az amerikai nagy kontinens, Észak-, Dél-Amerika, a karibi térség) az első, ezt követi a csendes-óceáni, indiai-óceáni térség, harmadik a Közel-Kelet, az öreg kontinens ezeket követően csak a negyedik.

Zelenszkij és Von der Leyen – az orosz–ukrán háború marginális szerepbe kényszerítette Európát / Fotó: AFP

A gyakran kormánykritikus strana.ua ukrán oldal szerint Zelenszkij abban bízik, hogy a Nyugat (a NATO erős nyugat-európai tagjai, Franciaország, Németország) katonai támogatásával addig tudja fokozni a harctéri nyomást Moszkvára, amíg az behódol Ukrajnának. Erre a harctéri helyzet alapján (amely egyre erősebb orosz fölényt jelez) kevés az esély.

Az orosz–ukrán háború végleg eljelentéktelenítette Európát

Ugyanakkor Zelenszkij bizakodása nem teljesen alaptalan. Európa és az USA között mély megosztó tényező határozza meg a légkört:

Nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt egyedül ezekkel az ifjoncokkal

– szól Európa egyik legbefolyásosabb hetilapja, a hamburgi Der Spiegel egyik cikkcíme. Az „ifjoncokon” (Jungs) a tekintélyes európai hetilap az amerikai tárgyalóküldöttséget érti. A nyolc (!) Spiegel-munkatárs közreműködésével megírt cikk azt boncolgatja, vajon Trump tárgyalócsapata (Steve Witkoff és Jared Kushner) tényleg az oroszokra hallgat-e. A német lap megszerezte az Európát vezető politikusok egyik bizalmas videókonferenciájának felvételét. (Miközben az ukránok Jared Kushner belorussziai zsidó családi kötődését szellőztetik – meglehetősen kétes hátsó szándékkal.)

A szóban forgó európai politikusokat egy a Spiegel-cikkhez mellékelt fotó segíti azonosítani. Ezen Zelenszkij jobbján Donald Tusk lengyel elnök, balján Keir Starmer brit kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár látható. A kép idén májusban készült Kijevben. A képaláírás is sokat elmond a helyzetről: csak Zelenszkijt és a két kulcsszemélyiséget, Macront és Merzet azonosítja.