Az MNB és a forint is kőkemény maradt

Az MNB monetáris tanácsa hozta a vártat. Az erős forint előnyeit ecsetelte Varga Mihály jegybankelnök.
Murányi Ernő
2025.10.21, 16:30
Frissítve: 2025.10.21, 16:47

A forint kedden stabilan lecövekelt hétfői záróértéke közelében, az eurót továbbra is valamivel 389 forint fölé értékeli a bankközi devizapiac, legutóbb délután 4 óra előtt pár perccel 389,3 körül mozgolódott a kurzus, ami 0,1 százalékos forintgyengülést jelent. 

forint 00304988, MNB Magyar Nemzeti Bank Otthon Start program
Az erős forint előnyeit ecsetelte az MNB elnöke / Fotó: Teknős Miklós

Kőkemény a jegybank

A nap híre kétségtelenül a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának a döntése volt, amely a kormányzati nyomás dacára nem változtatott az alapkamaton, így az továbbra is 6,5 százalék.

Az új jegybanki vezetés a korábbinál jóval nagyobb figyelmet fordít a forint stabilitására. Bár az elmúlt hónapokban a forint érdemben erősödni tudott, a miniszteri bejelentést követő egyszázalékos gyengülés rámutat arra, hogy még mindig meglehetősen sérülékeny

– írja Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A jegybanki kommunikáció sem változott: az MNB továbbra is hangsúlyozza a devizapiac stabilitásának fontosságát, illetve az óvatos és türelmes megközelítést.

Varga Mihály ismét kiemelte az erős inflációs alapfolyamatokat és a lakosság magas inflációs várakozásait – bár hangsúlyozta ezek kismértékű csökkenését is.

Hangsúlyozta ugyanakkor a forint erősödésének kedvező hatásait – akár a pénzpiacra, akár az inflációra.

Erősödik a dollár, Trump dicsérte Kínát

A globális piacon ezalatt a dollár kapott erőre, az euró-dollár keresztárfolyam felülről közelíti az 1,16 dolláros eurót, a nap folyamán 0,3 százalékkal csökkent a kereszt, utoljára 1,1607 környékén ingadozott.

A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültségek enyhülése rövid távon támaszt nyújt a zöldhasúnak egyéb fontos hírek hiányában.

Donald Trump amerikai elnök meglepte a piacokat az ázsiai óriással kapcsolatos legújabb kijelentésével, mivel azt mondta, hogy Kína „nagy tisztelettel” bánik az Egyesült Államokkal, azt is hozzátéve, hogy szerinte megállapodásra jutnak. Trump a jövő héten egy dél-koreai gazdasági konferencián találkozik Hszi Csin-ping kínai államfővel.

Eközben folytatódik az amerikai kormányzati leállás, és még mindig nem látszik a fény az alagút végén. A demokraták és a republikánusok között változatlan a patthelyzet, több ezer szövetségi alkalmazottat fizetés nélküli szabadságra küldtek, és közülük sokakat elbocsátottak. A finanszírozási válság elmélyül, a szenátus hétfőn sem tudott zöld ágra vergődni.

A forint is gyengült mintegy fél százalékkal a dollárral szemben, délután négy körül 335,5 forintnál járt a zöldhasú.

