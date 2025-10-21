Az MNB és a forint is kőkemény maradt

Varga Mihály ismét kiemelte az erős inflációs alapfolyamatokat és a lakosság magas inflációs várakozásait – bár hangsúlyozta ezek kismértékű csökkenését is.

Hangsúlyozta ugyanakkor a forint erősödésének kedvező hatásait – akár a pénzpiacra, akár az inflációra.

Erősödik a dollár, Trump dicsérte Kínát

A globális piacon ezalatt a dollár kapott erőre, az euró-dollár keresztárfolyam felülről közelíti az 1,16 dolláros eurót, a nap folyamán 0,3 százalékkal csökkent a kereszt, utoljára 1,1607 környékén ingadozott.

A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültségek enyhülése rövid távon támaszt nyújt a zöldhasúnak egyéb fontos hírek hiányában.

Donald Trump amerikai elnök meglepte a piacokat az ázsiai óriással kapcsolatos legújabb kijelentésével, mivel azt mondta, hogy Kína „nagy tisztelettel” bánik az Egyesült Államokkal, azt is hozzátéve, hogy szerinte megállapodásra jutnak. Trump a jövő héten egy dél-koreai gazdasági konferencián találkozik Hszi Csin-ping kínai államfővel.

Eközben folytatódik az amerikai kormányzati leállás, és még mindig nem látszik a fény az alagút végén. A demokraták és a republikánusok között változatlan a patthelyzet, több ezer szövetségi alkalmazottat fizetés nélküli szabadságra küldtek, és közülük sokakat elbocsátottak. A finanszírozási válság elmélyül, a szenátus hétfőn sem tudott zöld ágra vergődni.