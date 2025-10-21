Az MNB és a forint is kőkemény maradt
A forint kedden stabilan lecövekelt hétfői záróértéke közelében, az eurót továbbra is valamivel 389 forint fölé értékeli a bankközi devizapiac, legutóbb délután 4 óra előtt pár perccel 389,3 körül mozgolódott a kurzus, ami 0,1 százalékos forintgyengülést jelent.
Kőkemény a jegybank
A nap híre kétségtelenül a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának a döntése volt, amely a kormányzati nyomás dacára nem változtatott az alapkamaton, így az továbbra is 6,5 százalék.
Az új jegybanki vezetés a korábbinál jóval nagyobb figyelmet fordít a forint stabilitására. Bár az elmúlt hónapokban a forint érdemben erősödni tudott, a miniszteri bejelentést követő egyszázalékos gyengülés rámutat arra, hogy még mindig meglehetősen sérülékeny
– írja Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.
A jegybanki kommunikáció sem változott: az MNB továbbra is hangsúlyozza a devizapiac stabilitásának fontosságát, illetve az óvatos és türelmes megközelítést.
Varga Mihály ismét kiemelte az erős inflációs alapfolyamatokat és a lakosság magas inflációs várakozásait – bár hangsúlyozta ezek kismértékű csökkenését is.
Hangsúlyozta ugyanakkor a forint erősödésének kedvező hatásait – akár a pénzpiacra, akár az inflációra.
Erősödik a dollár, Trump dicsérte Kínát
A globális piacon ezalatt a dollár kapott erőre, az euró-dollár keresztárfolyam felülről közelíti az 1,16 dolláros eurót, a nap folyamán 0,3 százalékkal csökkent a kereszt, utoljára 1,1607 környékén ingadozott.
A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültségek enyhülése rövid távon támaszt nyújt a zöldhasúnak egyéb fontos hírek hiányában.
Donald Trump amerikai elnök meglepte a piacokat az ázsiai óriással kapcsolatos legújabb kijelentésével, mivel azt mondta, hogy Kína „nagy tisztelettel” bánik az Egyesült Államokkal, azt is hozzátéve, hogy szerinte megállapodásra jutnak. Trump a jövő héten egy dél-koreai gazdasági konferencián találkozik Hszi Csin-ping kínai államfővel.
Eközben folytatódik az amerikai kormányzati leállás, és még mindig nem látszik a fény az alagút végén. A demokraták és a republikánusok között változatlan a patthelyzet, több ezer szövetségi alkalmazottat fizetés nélküli szabadságra küldtek, és közülük sokakat elbocsátottak. A finanszírozási válság elmélyül, a szenátus hétfőn sem tudott zöld ágra vergődni.
A forint is gyengült mintegy fél százalékkal a dollárral szemben, délután négy körül 335,5 forintnál járt a zöldhasú.