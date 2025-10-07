Trump elsózta a McCormick levesét, a fűszergyártó semlegesítené a csípős hatást

Jól lavírozott eddig a McCormick, a világ legnagyobb fűszer- és ételízesítő-gyártója, amely mind forgalmát, mind nyereségét illetően túlszárnyalta az elemzői várakozásokat az augusztussal zárt harmadik üzleti negyedévében.
Nem volt egyszerű dolga, ugyanis a beszerzési árak és a feldolgozási költségek egyaránt nőttek, miközben az amerikai gazdaságpolitikai irányváltással keltett globális bizonytalanságok a vámok érintésével erős nyomást gyakoroltak a fogyasztói keresletre.
Amerikában paradox módon azonban épp a bizonytalanság játszott a McCormick kezére, ugyanis az éttermi szolgáltatások megdrágulásával egyre többen választották az otthoni főzőcskézést, melynek egyik hozzávalója, a fűszer egyetlen háztartásból sem hiányozhat, ahogy a vállalat tradicionális márkái, kész szószai sem. Egyre népszerűbbek a társaság előre kikevert, otthoni használatra való mixtúrái, amelyekkel egyszerű az egytálételt vagy a süteményt ízesíteni.
Eközben Donald Trump is túlsózta a levest, az amerikai elnök megnehezítette a vámjaival a McCormick dolgát,
például a Egyesült Államokban élő, kiterjedt hispán népesség körében nélkülözhetetlennek tartott mexikói Cholula csípős chilis szószhoz való hozzáférés – és minden más – megdrágításával.
„A magasabb nyersanyagárak és vámok miatti emelkedő infláció közepette folytatjuk a növekedési céljaink eléréséhez szükséges beruházásokat” – hangsúlyozta Brendan Foley vezérigazgató, elismerve: ahhoz, hogy egyáltalán növekedni tudjanak, költségcsökkentő lépéseket is tenniük kell, és erősíteniük cégük ellenálló képességét. A technológiai beruházások költségigénye mellett a feltörekvő konkurensek visszaszorítására a marketingkiadásaikat, ezen keresztül a márkaismertséget is növelniük kellett.
Mindez azonban a McCormick haszonkulcsán is nyomot hagyott, a bruttó marzs 130 bázisponttal alászállva, 37,4 százalékon állt meg a harmadik üzleti negyedév végén – derül ki az amerikai tőzsdenyitást megelőzően publikált gyorsjelentésből. A fűszer- és szószgyártó óriáscég
Az LSEG elemzői konszenzusa 1,71 milliárd dolláros bevételt és 82 centes EPS-t valószínűsített. A jövőre vonatkozóan azonban Brendan Foley vezérigazgatónak nem volt túl sok pozitív üzenete a befektetők irányába: cége csökkentette a novemberrel záruló üzleti évére vonatkozó profitvárakozását a globális kereskedelmi bizonytalanságokra és a vámok miatt növekvő nyersanyagárakra hivatkozva.
Most úgy kalkulálnak, hogy az egy részvényre eső éves korrigált nyereség 3,00 és 3,05 dollár közé szorul, szemben a korábbi 3,03 és 3,08 dolláros előrejelzésükkel.
Az üzemi profit éves szinten a korábbi 2–4 helyett az 1–3 százalékos sávban lehet, míg a 0–2 százalékkal gyarapodó bevételvárakozásukon nem változtattak. Ezt a befektetők rosszallóan konstatálták, így a New York-i tőzsdenyitást 0,4 százalékos mínuszban várta az idén már 10 százalékot ereszkedő részvényárfolyam.
