Deviza
EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF337.27 +1.55% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.48 +1.14% PLN/HUF92.41 +1.07% RON/HUF77.09 +0.93% CZK/HUF16.12 +0.79% EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF337.27 +1.55% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.48 +1.14% PLN/HUF92.41 +1.07% RON/HUF77.09 +0.93% CZK/HUF16.12 +0.79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fűszerek
McCormick
Donald Trump
gyorsjelentés
vám

Trump elsózta a McCormick levesét, a fűszergyártó semlegesítené a csípős hatást

Profitfigyelmeztetést volt kénytelen kiadni a világ fűszerpiacának legnagyobb szereplője a drasztikusan megemelt amerikai vámok miatt. A McCormick boszorkánykonyhájában most kotyvasztják az ellenszert, de hatásosságáról a befektetők egyelőre nincsenek meggyőződve.
Kriván Bence
2025.10.07., 20:58

Jól lavírozott eddig a McCormick, a világ legnagyobb fűszer- és ételízesítő-gyártója, amely mind forgalmát, mind nyereségét illetően túlszárnyalta az elemzői várakozásokat az augusztussal zárt harmadik üzleti negyedévében.

McCormick
A McCormick Kínában is otthonosan mozog, de a vámok szorításában egyre kényelmetlenebbül érzi magát / Fotó: Jing Wei

Nem volt egyszerű dolga, ugyanis a beszerzési árak és a feldolgozási költségek egyaránt nőttek, miközben az amerikai gazdaságpolitikai irányváltással keltett globális bizonytalanságok a vámok érintésével erős nyomást gyakoroltak a fogyasztói keresletre. 

Az otthoni főzőcskének örültek a McCormicknál

Amerikában paradox módon azonban épp a bizonytalanság játszott a McCormick kezére, ugyanis az éttermi szolgáltatások megdrágulásával egyre többen választották az otthoni főzőcskézést, melynek egyik hozzávalója, a fűszer egyetlen háztartásból sem hiányozhat, ahogy a vállalat tradicionális márkái, kész szószai sem. Egyre népszerűbbek a társaság előre kikevert, otthoni használatra való mixtúrái, amelyekkel egyszerű az egytálételt vagy a süteményt ízesíteni.

Eközben Donald Trump is túlsózta a levest, az amerikai elnök megnehezítette a vámjaival a McCormick dolgát, 

például a Egyesült Államokban élő, kiterjedt hispán népesség körében nélkülözhetetlennek tartott mexikói Cholula csípős chilis szószhoz való hozzáférés – és minden más – megdrágításával.

A chilis szószok versenyében Donald Trump sem tudott eredményt hirdetni, valamennyi induló ára elszabadult a vámjai miatt / Fotó: Daniel DeSlover

„A magasabb nyersanyagárak és vámok miatti emelkedő infláció közepette folytatjuk a növekedési céljaink eléréséhez szükséges beruházásokat” – hangsúlyozta Brendan Foley vezérigazgató, elismerve: ahhoz, hogy egyáltalán növekedni tudjanak, költségcsökkentő lépéseket is tenniük kell, és erősíteniük cégük ellenálló képességét. A technológiai beruházások költségigénye mellett a feltörekvő konkurensek visszaszorítására a marketingkiadásaikat, ezen keresztül a márkaismertséget is növelniük kellett. 

Profitfigyelmeztetést adott ki a fűszergyártó

Mindez azonban a McCormick haszonkulcsán is nyomot hagyott, a bruttó marzs 130 bázisponttal alászállva, 37,4 százalékon állt meg a harmadik üzleti negyedév végén – derül ki az amerikai tőzsdenyitást megelőzően publikált gyorsjelentésből. A fűszer- és szószgyártó óriáscég

  • bevétele 1,725 milliárd dollár (plusz 2,7 százalék),
  • üzemi nyeresége 288,7 millió dollár (plusz 0,7 százalék),
  • adózott eredménye 225,5 millió dollár (plusz 1,1 százalék),
  • részvényarányos profitja (EPS) 84 cent (plusz 1 cent) volt.

Az LSEG elemzői konszenzusa 1,71 milliárd dolláros bevételt és 82 centes EPS-t valószínűsített. A jövőre vonatkozóan azonban Brendan Foley vezérigazgatónak nem volt túl sok pozitív üzenete a befektetők irányába: cége csökkentette a novemberrel záruló üzleti évére vonatkozó profitvárakozását a globális kereskedelmi bizonytalanságokra és a vámok miatt növekvő nyersanyagárakra hivatkozva. 

Most úgy kalkulálnak, hogy az egy részvényre eső éves korrigált nyereség 3,00 és 3,05 dollár közé szorul, szemben a korábbi 3,03 és 3,08 dolláros előrejelzésükkel. 

Az üzemi profit éves szinten a korábbi 2–4 helyett az 1–3 százalékos sávban lehet, míg a 0–2 százalékkal gyarapodó bevételvárakozásukon nem változtattak. Ezt a befektetők rosszallóan konstatálták, így a New York-i tőzsdenyitást 0,4 százalékos mínuszban várta az idén már 10 százalékot ereszkedő részvényárfolyam.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Rheinmetall

Rába-felvásárlás: a 4iG már külföldön intézkedik – okafogyottá vált a GVH engedélye

A kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a tranzakciót, ami mentesíti a céget a magyar versenyhatósági engedélyezés alól.
6 perc
McCormick

Trump elsózta a McCormick levesét, a fűszergyártó semlegesítené a csípős hatást

Trump belecsapott a lecsóba, és ennek nem örülnek.
2 perc
energiaválság

Oroszország segítségére siet az első ország: üzemanyaggal árasztja el, Putyin fellélegezhet – hiába lőtték szét az ukránok a finomítóikat

Az orosz kormány kénytelen volt ársapkát és exportkorlátozást is bevezetni, a fehérorosz finomítók pedig most kulcsszerepet kaptak az ellátás fenntartásában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu