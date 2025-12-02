A nagy AI-sztori: a mesterséges intelligencia már az emberi kapcsolatokat is veszélyezteti

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak dolgozik, keres, ajánl és fordít, hanem beszélget velünk, vigaszt nyújt, sőt sokak számára valódi érzelmi támaszként működik. A nagy AI-sztori legújabb részében dr. Hevesi Krisztina egyetemi docenssel beszélgettünk arról, hogyan formálja át az MI a magány, a vágy és a párkapcsolatok világát. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A friss kutatások szerint az MI-t egyre kevésbé használjuk intellektuális segédeszközként, és egyre inkább érzelmi hiányok pótlására. „2024-ben még ötletgenerálás és szakmai összegzés volt az elsődleges felhasználás. 2025-re a terápia, a társas kapcsolat és a szociális hiány kitöltése került az élre” – emlékeztetett Aczél Petra. Hevesi Krisztina szerint ez logikus folyamat: „Mindig kedves, mindig figyel, soha nem mond nemet – ez illúzió, és épp ettől veszélyes.” A beszélgetést elemezték:

az MI olyan érzelmi tökéletesség látszatát kelti, amellyel hús-vér ember nem versenyezhet.

„A valós kapcsolatban előbb-utóbb előkerülnek a hibák. A chatbotnak nincsenek hibái – vagy csak annyi, amennyit beprogramoznak neki” – mondta Aczél Petra.

A jelenség azonban nem romantikus, hanem pszichológiai értelemben paraszociális kapcsolat: a felhasználó kötődik, az MI viszont csak visszatükröz. Hevesi Krisztina szerint ez a szociális készségek lassú sorvadásához vezet: kevesebbet tűrünk, kevésbé vagyunk konfliktusállók, könnyebben veszítjük el a türelmet. Aczél Petra úgy látja: „Ez az érzelmi simaság butít. Nem késztet gondolkodásra, nem provokál, nem teszi próbára az érzelmi intelligenciát.”

Az MI csak megteremti az igényt a magányra

A műsor második felében a szexrobotok és az MI-vezérelt szextechnológia is szóba került – nem hatásvadászatként, hanem társadalmi tükörként. Hevesi Krisztina szerint „a szexrobotok döntő többsége női karaktert utánoz, és már biometrikus adatok alapján optimalizálják a reakcióit”. Ezek az eszközök olyan élményt adnak, melyet valós ember nem tud és nem is akar reprodukálni, így olyan igényeket keltenek, melyek később a valódi kapcsolatokban teljesíthetetlen elvárásként jelennek meg. A következmények között

a magány mélyülése,

az érzelmi önismeret gyengülése

és a párkapcsolati frusztráció is megjelenik.

Aczél Petra szerint ennek már demográfiai hatása is van: „A jóléti társadalmakban nem véletlenül zuhannak a születésszámok, ha egyre többen választanak kényelmes illúziót valós ember helyett.”