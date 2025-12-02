Deviza
A nagy AI-sztori: a mesterséges intelligencia már az emberi kapcsolatokat is veszélyezteti

A mesterséges intelligencia ma már társas partnerként is megjelenik az életünkben, de milyen árat fizetünk érte? A nagy AI-sztori új epizódjában dr. Hevesi Krisztina beszélt arról, hogyan változtatja meg az MI a vágyat, a párkapcsolatokat és az érzelmi életünket. Szóba kerül a magány, a szexrobotok ipara, az érzelmi illúziók veszélye és az a kérdés is: megcsalás-e, ha valaki az MI-hez fordul intimitásért? A podcast állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2025.12.02., 19:30
Fotó: VG

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak dolgozik, keres, ajánl és fordít, hanem beszélget velünk, vigaszt nyújt, sőt sokak számára valódi érzelmi támaszként működik. A nagy AI-sztori legújabb részében dr. Hevesi Krisztina egyetemi docenssel beszélgettünk arról, hogyan formálja át az MI a magány, a vágy és a párkapcsolatok világát. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy MI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A friss kutatások szerint az MI-t egyre kevésbé használjuk intellektuális segédeszközként, és egyre inkább érzelmi hiányok pótlására. „2024-ben még ötletgenerálás és szakmai összegzés volt az elsődleges felhasználás. 2025-re a terápia, a társas kapcsolat és a szociális hiány kitöltése került az élre” – emlékeztetett Aczél Petra. Hevesi Krisztina szerint ez logikus folyamat: „Mindig kedves, mindig figyel, soha nem mond nemet – ez illúzió, és épp ettől veszélyes.” A beszélgetést elemezték: 

az MI olyan érzelmi tökéletesség látszatát kelti, amellyel hús-vér ember nem versenyezhet. 

„A valós kapcsolatban előbb-utóbb előkerülnek a hibák. A chatbotnak nincsenek hibái – vagy csak annyi, amennyit beprogramoznak neki” – mondta Aczél Petra.

A jelenség azonban nem romantikus, hanem pszichológiai értelemben paraszociális kapcsolat: a felhasználó kötődik, az MI viszont csak visszatükröz. Hevesi Krisztina szerint ez a szociális készségek lassú sorvadásához vezet: kevesebbet tűrünk, kevésbé vagyunk konfliktusállók, könnyebben veszítjük el a türelmet. Aczél Petra úgy látja: „Ez az érzelmi simaság butít. Nem késztet gondolkodásra, nem provokál, nem teszi próbára az érzelmi intelligenciát.”

Az MI csak megteremti az igényt a magányra

A műsor második felében a szexrobotok és az MI-vezérelt szextechnológia is szóba került – nem hatásvadászatként, hanem társadalmi tükörként. Hevesi Krisztina szerint „a szexrobotok döntő többsége női karaktert utánoz, és már biometrikus adatok alapján optimalizálják a reakcióit”. Ezek az eszközök olyan élményt adnak, melyet valós ember nem tud és nem is akar reprodukálni, így olyan igényeket keltenek, melyek később a valódi kapcsolatokban teljesíthetetlen elvárásként jelennek meg. A következmények között 

  • a magány mélyülése, 
  • az érzelmi önismeret gyengülése 
  • és a párkapcsolati frusztráció is megjelenik.

Aczél Petra szerint ennek már demográfiai hatása is van: „A jóléti társadalmakban nem véletlenül zuhannak a születésszámok, ha egyre többen választanak kényelmes illúziót valós ember helyett.”

Fotó: Stock-Asso

A beszélgetés egyik legprovokatívabb kérdése az volt, hogy megcsalásnak számít-e, ha valaki MI-vel létesít intim vagy érzelmi kapcsolatot. Hevesi Krisztina szerint a partner szempontjából gyakran igen: „Ha valakit már nem a társa, hanem egy chatbot elégít ki érzelmileg, az ugyanazt a veszteséget jelenti.” Aczél Petra pedig rámutatott: 

Amikor az MI már tudatosan ad konfliktust, mert azt is beprogramozzák – akkor tényleg elkezdjük összekeverni, mi a valós és mi az illúzió.

A műsor végén játékosan, de nem teljesen alaptalanul felmerült az is, mi történik, ha két MI lesz „szerelmes” – és hogy ebben a helyzetben vajon ki szorul majd háttérbe: talán éppen az ember. A végkövetkeztetés azonban már nem ironikus, hanem valós: az MI nem enyhíti a magányt, inkább új formában teremti meg. Hevesi Krisztina szavaival: „Nem a robot oldja meg a magányt – a robot teremti meg azt az igényt, amit aztán soha nem tud valós kapcsolat betölteni.”

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Terápia helyett társas kapcsolat: hogyan használják az MI-t a fiatalok? (01:00)
  • A chatbot mint „nagy Ő” – illúzió és veszély (05:00)
  • Szexrobotok: optimalizált vágy és torz elvárások (10:00)
  • Valódi kapcsolatok eltűnése és a konfliktus szerepe (15:00)
  • MI-generált testképek, pornográfia, demográfiai következmények (20:00)
  • Megcsalás-e az MI? Határok és érzelmi sérülések (25:00)
  • Illúzió vagy kapcsolat? A magány új formája (30:00)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

