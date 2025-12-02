Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24% BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
mesterséges intelligencia
OpenAI
Google

A ChatGPT óriási bajba került, a fejlesztőjének torkán akadt a Nano Banana – vörös kódot hirdetett az OpenAI

Már nem olyan nagy a ChatGPT-fejlesztő előnye, behozták a versenytársak. Az OpenAI ráadásul több mint 1000 milliárd dollárnyi kiadást is vállalt a következő évekre, miközben teljes bevétele ennek csak a százada.
K. B. G.
2025.12.02., 16:52

Óriási bajba kerülhet az OpenAI, legalábbis erre utal, hogy a céget vezető Sam Altman vörös kódot hirdetett egy, a cégen belül terjesztett dokumentumban a ChatGPT képességeinek gyorsabb javítása érdekében.

CEO of OpenAI Sam Altman
Sam Altman OpenAI-vezér utópisztikus víziót árul, de meddig lesznek rá vevők a befektetők / Fotó: Anadolu via AFP

Minden erejét a ChatGPT-re fordítja az OpenAI

A The Wall Street Journal összefoglalója szerint a cégvezető most a startup erőforrásait a csetbot fejlesztésére összpontosítaná, miközben több másik fontos projekt a hirdetésektől a különböző egészségügyi vagy bevásárlóügynökön át a Pulse személyi asszisztensig szünetel, miközben csoportokat és erőforrásokat csoportosítanak át a cégen belül. A pánik fő oka a Google Gemini csetbotja, mely több mesterségesintelligencia-képességeket mérő iparági teszten jobban teljesít a ChatGPT-nél.

Ráadásul a Gemini felhasználói bázisa is egyre gyorsabban nő, mióta a hozzá tartozó képgenerátor, a Nano Banana is megjelent augusztusban. A programot júliusban még csak havi 450 millióan használták, ám a legalább havonta azzal kísérletezők száma októberre már 650 millióra nőtt. Ráadásul 

szemben a folyamatos tőkeemelésre kényszerülő, ám mélyen veszteséges OpenAI-jal, a Google képes a finanszírozást saját nyereségéből megoldani.

Az OpenAI sorsához egy rakás cég kapcsolódik szorosan

Mindez a tőzsdén nem jegyzett startupon is messze túlmutat, hiszen az OpenAI partnerei sokszor akár könyékig adósságba is verik magukat, hogy a startup infrastruktúráját képesek legyenek felépíteni. Azonban egyelőre nem világos, hogy a több mint 1000 milliárd dolláros kötelezettségeinek hogyan fog tudni eleget tenni a ChatGPT három évvel ezelőtti bemutatásával a világot felforgató startup. Újabban pedig a Google a saját mesterségesintelligencia-csipjeivel már az iparág piacvezetője, az Nvidia lába elé is kesztyűt dobott. De 

az OpenAI összefonódása az iparággal itt nem áll meg, hiszen az AMD-től az Oracle-ön át a Microsoftig sorjáznak a cég partnerei, és akkor az adatközpontok építőiről és az őket finanszírozó bankokról és más hitelezőkről még nem is beszéltünk.

A múlt hónapban a cég pénzügyi vezetője, Sarah Friar cáfolta a cég közelgő tőzsdei bevezetéséről szóló pletykákat, de jelezte, hogy a startupnak nemcsak a technológiában, de a finanszírozás terén is innovatívnak kell lennie, miközben most a ChatGPT-re fordított erőforrások pont a bevételek növelését célzó kezdeményezéseket akasztják meg. Mindeközben az üzleti felhasználók körében a konzervatívabban költekező Anthropic modelljei kezdik lekörözni a ChatGPT-t.

A ChatGPT-5 alulmúlta a várakozásokat

Az OpenAI számára nemcsak a versenytársak fejlődése jelent nagy kihívást, hanem az is, hogy a ChatGPT régóta várt, 5-ös változata sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, azt sok felhasználó túl hidegnek és pontatlannak találta. Mindeközben egyre sokasodnak a kételyek az OpenAI finanszírozhatóságával kapcsolatban, a HSBC egyik elemzése – számolva az Nvidiával és az AMD-vel kötött egyezségekkel, a folyamatban lévő tőkeemelésekkel és hitelkerettel, a cég meglévő készpénzállományával és rózsás bevételi várakozásokkal – 2030-ig 207 milliárd dolláros lyukat lát a vállalat büdzséjén az FT Alphaville összefoglalója szerint.

Altman eddig képes volt eloszlatni a kételyeket a cég pénzügyei körül, a ChatGPT heti 800 millió fős és növekvő felhasználóira és a cég mesterségesintelligencia-kutatásokban betöltött vezető szerepére hivatkozva. A belsős levél szerint például a következő héten bemutatni szánt érvelő modell jobban teljesít a legújabb Gemininél és a cég számos teszten továbbra is jól teljesít.

Azonban a kérdések sokasodnak, miközben a versenytársak gyorsan fejlődnek, az OpenAI pedig egyre több olyan pénz elköltését ígéri, ami nincs a cég számláján.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
883 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
OpenAI

A ChatGPT óriási bajba került, a fejlesztőjének torkán akadt a Nano Banana – vörös kódot hirdetett az OpenAI

Már nem olyan nagy a ChatGPT-fejlesztő előnye, behozták a versenytársak.
8 perc
Lázár János

Százmilliókat kellett kifizetnie a MÁV-nak – Lázár szerint a magyar társaság már beéri a német állami vasutat

Hozzátette, hogy 94 százalékban a 20 perces késések után automatikusan visszafizették a jegyárak felét. A késési biztosításban több száz milliót kellett eddig kifizetni.
6 perc
orosz

Trump nevet a markába: amerikai óriáscég szerezheti meg az oroszoktól a világ egyik legnagyobb olajmezőjét – Putyin kénytelen engedni

A szankciók miatt keresnek vevőt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu