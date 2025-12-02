A ChatGPT óriási bajba került, a fejlesztőjének torkán akadt a Nano Banana – vörös kódot hirdetett az OpenAI

Óriási bajba kerülhet az OpenAI, legalábbis erre utal, hogy a céget vezető Sam Altman vörös kódot hirdetett egy, a cégen belül terjesztett dokumentumban a ChatGPT képességeinek gyorsabb javítása érdekében.

Sam Altman OpenAI-vezér utópisztikus víziót árul, de meddig lesznek rá vevők a befektetők / Fotó: Anadolu via AFP

Minden erejét a ChatGPT-re fordítja az OpenAI

A The Wall Street Journal összefoglalója szerint a cégvezető most a startup erőforrásait a csetbot fejlesztésére összpontosítaná, miközben több másik fontos projekt a hirdetésektől a különböző egészségügyi vagy bevásárlóügynökön át a Pulse személyi asszisztensig szünetel, miközben csoportokat és erőforrásokat csoportosítanak át a cégen belül. A pánik fő oka a Google Gemini csetbotja, mely több mesterségesintelligencia-képességeket mérő iparági teszten jobban teljesít a ChatGPT-nél.

Ráadásul a Gemini felhasználói bázisa is egyre gyorsabban nő, mióta a hozzá tartozó képgenerátor, a Nano Banana is megjelent augusztusban. A programot júliusban még csak havi 450 millióan használták, ám a legalább havonta azzal kísérletezők száma októberre már 650 millióra nőtt. Ráadásul

szemben a folyamatos tőkeemelésre kényszerülő, ám mélyen veszteséges OpenAI-jal, a Google képes a finanszírozást saját nyereségéből megoldani.

Az OpenAI sorsához egy rakás cég kapcsolódik szorosan

Mindez a tőzsdén nem jegyzett startupon is messze túlmutat, hiszen az OpenAI partnerei sokszor akár könyékig adósságba is verik magukat, hogy a startup infrastruktúráját képesek legyenek felépíteni. Azonban egyelőre nem világos, hogy a több mint 1000 milliárd dolláros kötelezettségeinek hogyan fog tudni eleget tenni a ChatGPT három évvel ezelőtti bemutatásával a világot felforgató startup. Újabban pedig a Google a saját mesterségesintelligencia-csipjeivel már az iparág piacvezetője, az Nvidia lába elé is kesztyűt dobott. De

az OpenAI összefonódása az iparággal itt nem áll meg, hiszen az AMD-től az Oracle-ön át a Microsoftig sorjáznak a cég partnerei, és akkor az adatközpontok építőiről és az őket finanszírozó bankokról és más hitelezőkről még nem is beszéltünk.

A múlt hónapban a cég pénzügyi vezetője, Sarah Friar cáfolta a cég közelgő tőzsdei bevezetéséről szóló pletykákat, de jelezte, hogy a startupnak nemcsak a technológiában, de a finanszírozás terén is innovatívnak kell lennie, miközben most a ChatGPT-re fordított erőforrások pont a bevételek növelését célzó kezdeményezéseket akasztják meg. Mindeközben az üzleti felhasználók körében a konzervatívabban költekező Anthropic modelljei kezdik lekörözni a ChatGPT-t.