Mol: Amerikából érkezett a jó hír – nagyot ralizhat a részvény

A tengerentúlról kaptak biztató hírt a Mol részvényesei, kedd reggel ugyanis céláremelés érkezett a magyar olajtársaság részvényeire, ráadásul nem is akárkitől.

Megemelte a Mol rézvényeinek célárát a Morgan Stanley / Fotó: Kallus György / MW

A Morgan Stanley 3440 forintról 3503 forintra emelte a Mol-papírok 12 havi célárfolyamát, ami alapján közel 25 százalékot ralizhat a részvény. Az amerikai nagybank ezzel együtt továbbra is tartásra javasolja a hazai blue chipet.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyam-várakozás 3129 forint, ez 11 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi szintről.

A Molt követő kilenc befektetési szolgáltató közül három vételt, négy tartást, kettő pedig eladást javasol.

Izgalmas hírek érkeznek a Molról

A Morgan Stanley éppen akkor fogalmazott meg optimistább kilátásokat a részvényre, amikor a Molt érintő kockázatok szaporodnak.

A társaság egyetlen hazai finomítója, a százhalombattai az előző héten gyulladt ki, és egyelőre még nem tudni pontosan, hogy mekkora olajfeldolgozó-kapacitás esik ki ideiglenesen.

A továbbra is zömében orosz olajat vásárló és feldolgozó Molt érzékenyen érinthetik a Donald Trump amerikai elnök által a Lukoilra és a Rosznyeftyre kivetett friss szankciók is.

A társaság eközben arra készül, hogy holdingformába szervezze működési struktúráját, jogilag is leválasztva az egyes üzletágakat. Az új működési felépítésről a november 27-i közgyűlésen szavazhatnak a tulajdonosok, kisbefektetők és elemzők körében megindult a spekuláció arról, hogy esetleg egyes eszközeinek eladására készül a Mol. A társaság ezeket a pletykákat cáfolta lapunknak.