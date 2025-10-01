Nike: lassan, de gyógyulnak a Trump-vámháborújában szerzett mély sebek

Jó úton halad a Nike ahhoz, hogy visszanyerje régi dicsőségét – ez derül ki a világ legnagyobb sportszergyártó vállalatának negyedéves gyorsjelentéséből. A cég általános meglepetésre 1 százalékkal, 11,72 milliárd dollárra növelni tudta a bevételeit, miközben az LSEG elemzői konszenzusa 5,1 százalékkal, kerek 11 milliárd dollárra várta az augusztussal zárult negyedévre vonatkozó mutatót.

A Nike kínai eladásai sorozatban már az ötödik negyedévben csökkennek / Fotó: CFOTO via AFP

A Nike az első negyedévben 49 centes részvényenkénti nyereséget (EPS) jelentett, ami jóval meghaladja a Wall Street 27 centes becslését. A 727 millió dolláros adózott nyereség 31 százalékkal volt kisebb a tavalyinál, de ez a vámkataklizma miatt így is erősnek számít.

Trump lehúzza a sápot a Nike-ről

A váratlan fordulatot elsősorban nagykereskedelmi eladások felfutása és a raktárkészletek leépítése hozta, ezek ellensúlyozni tudták a Nike-t és a versenytársait súlyosan érintő vámhatásokat, melyeket a Donald Trump által Indonéziára és Vietnámra kivetett extra magas tarifák okoztak.

Mint ismert, a legtöbb a sportszergyártó e két ország olcsó munkaerejét kihasználva hozzájuk és Kínába telepítette termelését, s ez a lépésük most keményen visszaütött. Emellett a kínai kereslet visszaesését is valamelyest tompítani tudta a Nike.

A vámok miatt kialakult helyzet rendezése még közel sincs a megoldáshoz,

de az iparági veterán, a tavaly visszahívott Elliott Hill vezérigazgató irányítása mellett keményen dolgoznak rajta. Ezen rizikófaktor nagyságát jelzi, hogy az idei évben Trump intézkedései nem a korábban várt 1 milliárd dollárral, hanem akár 1,5 milliárddal is megrövidíthetik a karácsonyi szezonra gőzerővel készülő sportszergyártót.

Új vezérigazgató – retro feeling

A menedzsment figyelmeztette is a befektetőket, hogy a fellendülés még messze van, a piac azonban a részvényárfolyam 3,4 százalékos feltornászásával érzékeltette, hogy a folyamatok jó irányban haladnak.

Díjazták például a Hill nevéhez fűződő új stratégiát, amely a gyökerekhez való visszatérést preferálja, így a Nike-t a futás megszállottjaként prezentálja és azokban a szegmensekben erősíti pozícióit, ahol korábban megkerülhetetlen volt. A kísérletezést pedig rábízza a többiekre.