Nike: lassan, de gyógyulnak a Trump-vámháborújában szerzett mély sebek

Jó úton halad a Nike ahhoz, hogy visszanyerje régi dicsőségét – ez derül ki a világ legnagyobb sportszergyártó vállalatának negyedéves gyorsjelentéséből. A cég általános meglepetésre 1 százalékkal, 11,72 milliárd dollárra növelni tudta a bevételeit, miközben az LSEG elemzői konszenzusa 5,1 százalékkal, kerek 11 milliárd dollárra várta az augusztussal zárult negyedévre vonatkozó mutatót.
A Nike az első negyedévben 49 centes részvényenkénti nyereséget (EPS) jelentett, ami jóval meghaladja a Wall Street 27 centes becslését. A 727 millió dolláros adózott nyereség 31 százalékkal volt kisebb a tavalyinál, de ez a vámkataklizma miatt így is erősnek számít.
A váratlan fordulatot elsősorban nagykereskedelmi eladások felfutása és a raktárkészletek leépítése hozta, ezek ellensúlyozni tudták a Nike-t és a versenytársait súlyosan érintő vámhatásokat, melyeket a Donald Trump által Indonéziára és Vietnámra kivetett extra magas tarifák okoztak.
Mint ismert, a legtöbb a sportszergyártó e két ország olcsó munkaerejét kihasználva hozzájuk és Kínába telepítette termelését, s ez a lépésük most keményen visszaütött. Emellett a kínai kereslet visszaesését is valamelyest tompítani tudta a Nike.
A vámok miatt kialakult helyzet rendezése még közel sincs a megoldáshoz,
de az iparági veterán, a tavaly visszahívott Elliott Hill vezérigazgató irányítása mellett keményen dolgoznak rajta. Ezen rizikófaktor nagyságát jelzi, hogy az idei évben Trump intézkedései nem a korábban várt 1 milliárd dollárral, hanem akár 1,5 milliárddal is megrövidíthetik a karácsonyi szezonra gőzerővel készülő sportszergyártót.
A menedzsment figyelmeztette is a befektetőket, hogy a fellendülés még messze van, a piac azonban a részvényárfolyam 3,4 százalékos feltornászásával érzékeltette, hogy a folyamatok jó irányban haladnak.
Díjazták például a Hill nevéhez fűződő új stratégiát, amely a gyökerekhez való visszatérést preferálja, így a Nike-t a futás megszállottjaként prezentálja és azokban a szegmensekben erősíti pozícióit, ahol korábban megkerülhetetlen volt. A kísérletezést pedig rábízza a többiekre.
Elliott Hill a Nike keddi amerikai tőzsdezárás után közzétett, 2026-os üzleti évének első, augusztussal zárult negyedévének teljesítményét taglaló gyorsjelentését követő elemző tájékoztatón kifejtette, hogy cégének jócskán van még tennivalója, hogy minden sportágat, piaci régiót és értékesítési csatornát növekedési pályára tereljen.
Ugyanakkor elmondta, hogy a társaság egésze a folyó negyedévben sem tér le a felfelé vezető útról, bevételeinek jó esetben 2-3 százalékos bővülését vetítette előre, szemben a 3,1 százalékos csökkenést vizionáló elemzői konszenzussal.
Ehhez az is szükséges, hogy a legutóbbi üzleti évben a bevételek 15 százalékát kitermelő, s ezzel az Észak-Amerika és Európa után a harmadik legnagyobb felvevőpiacának számító Kínában ismét megvesse a lábát. Az értékesítési szempontok alapján a
alkotta Nagy-Kína etnikai régióban immár sorozatban ötödik negyedéve csökkennek az eladások. Ennek egyik oka, hogy a feltörekvő helyi márkák, mint az Anta és a Li-Ning egyre több vásárlót csalogatnak magukhoz, míg nemzetközi téren a Hoka, az UGG, a Teva és a Roger Federer teniszcsillag nevével fémjelzett On előretörésére kellene hatásos választ adnia az amerikai óriásvállalatnak.
Ezt Kínában a cég márkanagyköveteinek számító NBA-s kosaras szupersztárok, mint LeBron James (Los Angeles Lakers) és Ja Morant (Memphis Grizzlies) turnéztatásával próbálta elérni, de az új termékek terítéséről sem feledkeztek meg.
Trump Kína-ellenes vámháborúja ugyanakkor a nemzeti érzelmeket is felkorbácsolja az önérzetes kínaiaknál,
akik ha nem is bojkottálják az amerikai termékeket, mint teszik az Indiában, de a választásnál a hazai márkákat részesítik előnyben.
A Nike pénzügyi igazgatója, Matthew Friend szerint épp a kínai gyengélkedésük miatt nem tud még növekedési pályára állni a közvetlen fogyasztói értékesítési üzletáguk – noha Észak-Amerika ebben már dinamikus fejlődést mutat.
Ez az értékesítési csatorna 4,5 milliárd dollárt hozott a lezárt negyedévben, 4 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A nagykereskedelem erősödése azonban pozitívba fordította a mérleget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.