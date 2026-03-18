Ha a Tisza és Tarr Zoltán intézné, durván többet fizetnénk az üzemanyagért – és lehet rosszabb is

A Politicónak nyilatkozott Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, megerősítve: az európai Zelenszkij-lobbival összhangban leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz olajról. Az üzenet a párt brüsszeli és kijevi támogatóinak szól, akik olajblokád alá vetették Magyarországot a választás előtt, balszerencséjére azonban az újrakezdődő európai energiaválság közepette született, így a magyar autósok könnyebben kiolvashatják belőle: Magyar Péterék hatalmas összeg lecsapolásához nézték ki a zsebüket. Nézzük meg a konkrét árakat.

Az üzemanyagár a németeknél már a felhőket nyaldossa és a Hold felé tör – ezt a jövőt képzelte el a magyaroknak az unió jegyében a Tisza Párt? / Fotó: AFP

A 95-ös benzin literje csütörtöktől 659 forint lenne piaci áron, a gázolajé 718 forint – ha a kormány gyorsan az események elé vágva, az energiaárakat felrobbantó iráni konfliktus nyomán nem vezet be védett árakat.

Ennek köszönhetően az autósok a 95-ös benzint 64, a gázolajat 103 forinttal olcsóbban vásárolhatják. Egy ötven literes benzintankolás esetében ez 3200 forint megtakarítást jelent, gázolaj esetében 5150 forintot. Szorozuuk fel annyival, ahányszor egy év alatt tankolunk. A gázolaj forgalma Magyarországon egyébként jelentősen meghaladja a benzinét, és hasonló a helyzet szinte mindenhol az Európai Unióban.

Üzemanyagár: az olcsó és biztos helyett a Tisza hozná a drágát és bizonytalant – ez az uniós parancs

De nem ennyi, amit a Tisza napvilágot látott víziója pluszteherként ránk róna, hanem ennél jóval több, rossz esetben pedig borzasztóan sokkal több. Mi a rossz eset, láthatjuk: a szemünk előtt bontakozik ki: válságos helyzetben a piaci ár horribilis magasságokba szökhet fel. Különösen olyan helyzetben – amit Tarr Zoltán Magyarországon is szeretne –, amikor valaki, mint az Európai Unió lekényszeríti polgárait az olcsó energiacsapról, és csak másik, drágább energiacsapokat hagy meg.

Az olcsó orosz olajról és gázról az EU lemondott (bár ténylegesen burkoltan és nyíltan is máig vásárlója maradt), a tengeri szállításoktól elzárt Magyarországot és Szlovákiát pedig blokáddal levágták a Barátság kőolajvezetékről, sőt az ukránok megmaradt déli gázösszeköttetésének infrastruktúráját is támadják.