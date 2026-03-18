Ha a Tisza és Tarr Zoltán intézné, durván többet fizetnénk az üzemanyagért – és lehet rosszabb is
A Politicónak nyilatkozott Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, megerősítve: az európai Zelenszkij-lobbival összhangban leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz olajról. Az üzenet a párt brüsszeli és kijevi támogatóinak szól, akik olajblokád alá vetették Magyarországot a választás előtt, balszerencséjére azonban az újrakezdődő európai energiaválság közepette született, így a magyar autósok könnyebben kiolvashatják belőle: Magyar Péterék hatalmas összeg lecsapolásához nézték ki a zsebüket. Nézzük meg a konkrét árakat.
A 95-ös benzin literje csütörtöktől 659 forint lenne piaci áron, a gázolajé 718 forint – ha a kormány gyorsan az események elé vágva, az energiaárakat felrobbantó iráni konfliktus nyomán nem vezet be védett árakat.
Ennek köszönhetően az autósok a 95-ös benzint 64, a gázolajat 103 forinttal olcsóbban vásárolhatják. Egy ötven literes benzintankolás esetében ez 3200 forint megtakarítást jelent, gázolaj esetében 5150 forintot. Szorozuuk fel annyival, ahányszor egy év alatt tankolunk. A gázolaj forgalma Magyarországon egyébként jelentősen meghaladja a benzinét, és hasonló a helyzet szinte mindenhol az Európai Unióban.
Üzemanyagár: az olcsó és biztos helyett a Tisza hozná a drágát és bizonytalant – ez az uniós parancs
De nem ennyi, amit a Tisza napvilágot látott víziója pluszteherként ránk róna, hanem ennél jóval több, rossz esetben pedig borzasztóan sokkal több. Mi a rossz eset, láthatjuk: a szemünk előtt bontakozik ki: válságos helyzetben a piaci ár horribilis magasságokba szökhet fel. Különösen olyan helyzetben – amit Tarr Zoltán Magyarországon is szeretne –, amikor valaki, mint az Európai Unió lekényszeríti polgárait az olcsó energiacsapról, és csak másik, drágább energiacsapokat hagy meg.
Az olcsó orosz olajról és gázról az EU lemondott (bár ténylegesen burkoltan és nyíltan is máig vásárlója maradt), a tengeri szállításoktól elzárt Magyarországot és Szlovákiát pedig blokáddal levágták a Barátság kőolajvezetékről, sőt az ukránok megmaradt déli gázösszeköttetésének infrastruktúráját is támadják.
Még olajblokád se kell, a Tarr-verzióban garantált a magyar háztartások ráfaragása
A magyar háztartások kizsebelése az üzemanyagon keresztül eddig nem valósulhatott meg: a magyar kormány ellenáll az olajblokádnak – miközben végrehajtója, Ukrajna a csőd szélére került –, az iráni konfliktus hatásainak kivédésre pedig bevezette a védett árat.
Másutt Európában ez többnyire nem történt meg, riasztó üzemanyag-drágulásról érkeznek a hírek – ami szinte minden egyáb árba átgyűrűzik –, és benzinturisták rohamairól olyan országokba, ahol kevésbé drágult az üzemanyag. A magyar kormány „védett ára” ezt is eleve kivédte: csak a magyarokra érvényes a kedvezmény.
Nyugat-Európában döbbenetes árak alakultak ki a benzinkutaknál a napokban, a németek a fejüket kapkodják, Hollandiában lassan ezer forint a benzin ára.
Egyes EU-tagállamok üzemanyagpiacai sak bonyolult számításokkal mérhetők össze egymással, mivel ilyen-olyan díjak-adók-elvonások terhelik. A végeredmény azonban – és ez az, ami a háztartásokat és gazdálkodókat elsősorban érdekli – jól összehasonlítható. És látjuk, mi történik. A magyar árak úgy voltak régiós összehasonlításban is viszonylag alacsonyak, már korábban is, hogy közben a Mol a rezsicsökkentés biztosításának fő oszlopa.
Válsághelyzetben forgatnák fel az alapokat, nem kérdés, ki fizetné meg az akár százezer forint pluszárat – és ez még nem is minden
A válságban még inkább kiütköznek a különbségek. A 100 dollár feletti hordónkénti olajár a Hormuzi-szoros lezárása miatt a borúlátók szerint akár duplázódhat. Akkor pedig tényleg az égbe szökhetnek a benzinárak az orosz olaj eltaszítása miatt dupla szorításba került Európai Unióban.
Számoljunk tovább, ebben az esetben mivel fenyegette meg a magyarokat víziójával Tarr Zoltán. Hajszálpontosan nem kiszámolható, annyi a változó és bizonytlan tényező, de a nagyságrend bemutatható. A válságban az orosz olaj ára is felszaladt, de még most is jelentősen olcsóbb azoknál a fajtáknál, amelyeket a Tisza-politikus és körei Magyarországon is kötelezővé tennének.
Ha csak a más országokban máris kialakult árakat vesszük alapul, a gázolaj esetében a magyar védett ár nem literenként 103 forint megtakarítást jelent, hanem ennek ha például a németeket nézzük, akár a két-háromszorosát. Figyelem, ez nem tudományos dolgozat, durván számolunk, de a nagyságrendek stimmelnek:
tíz teletankolásnál az éves különbség egyetlen autóra így nem 51 500, hanem 150 ezer forint.
Bonyolítaná a számítást, ha a védett ár előnye mellett az orosz olaj árelőnyével is számítgatnánk, de a nagyságrenden ez sem változtatna lényegesen, és ebből látjuk, mitől óvnak meg a kormányintézkedések. Ez a mostani helyzet, gondoljuk tovább, ha az olaj világpiaci ára még magasabbra megy. Aki tiltakozik, hogy mutatnia kell a benzinkútnál az okmányt, ennyi megtakarításról mondana le, és lehet ez, félő, még sokkal több is.
A Tisza, ezt Tarr Zoltán világossá tette, a Mol struktúrájának szétverését is a legjobb ötletnek tartja, és ezt egy kezdődő energiaválság közepette közölték.
Ha hozzátesszük ismét: a rezsicsökkentésnek is a jelenlegi struktúra a bázisa, sok jót nem olvashatnak ki mindebből a háztartások. Akinek mindenre is van pénze, az más.
Németország az intő jel: százezer munkahely megszűnését és gyárbezárásokat hozhat, ha Magyarország leválik az olcsó orosz olajról és gázról a Tisza Párt tervei szerint
A mai napig fizeti az árát az értelmetlen szankciós politikának az Európai Unió, különösen Németország, ahol az elmúlt négy évben több mint 200 ezer munkahely szűnt meg az ipar területén, miközben teljes iparágak mentek egyik pillanatról a másikra tönkre. Mindez talán soha nem történik meg, ha Európa legfejlettebb gazdasága nem dönt úgy, hogy leválik az olcsó orosz olajról és földgázról. Magyarországon is ez a veszély fenyeget, egy esetleges kormányváltás után egy ilyen döntéssel akár százezer munkahely is veszélybe kerülhet. Márpedig a Tisza Párt törekvése éppen ebbe az irányba mutat.