Orbán Viktor: Baj van a toronyban odaát, a Tiszát megérintette a vereség szele

„Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik. A tiszások tegnap azt mondták, hogy Egerben ázsiai emberek előtt léptem fel. Baj van a toronyban odaát. Megérintette őket a vereség szele most, hogy a magyarok előjöttek: Békemenet, Kaposvár, aztán Eger” – mondta Facebook-odalára feltöltött szerda délelőtti videóüzenetében Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt aggódik a vereség miatt / Fotó: Ladóczki Balázs

„Azt hitték szerintem, komolyan elhitték, hogy Magyarországon lehet ukránbarát politikával választást nyerni. Különösen úgy, hogy Brüsszel is megtámogatja őket. És látják, hogy nem. Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik. Jókat fogunk derülni a következő napokban!” – zárta gondolatait a miniszterelnök.

A kormányfő kedden kijelentette, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet mögött valójában pénzügyi érdekek húzódnak meg, és a nemzetközi nagytőke a magyarok pénzére pályázik. A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az elmúlt években 15 ezermilliárd forintot vontak el a multiktól, amit most azok vissza akarnak szerezni. A magyar kormány azonban ezt nem fogja hagyni.

Orbán Viktor az egri Fidesz-nagygyűlésen egyértelmű politikai és gazdasági üzenetet fogalmazott meg: szerinte a jelenlegi nemzetközi helyzetet nem lehet megérteni a pénzügyi érdekek nélkül.

„Az a régi igazság, miszerint a háború a pénzről szól, most is igaz. Valójában a magyarok pénzét akarják megszerezni” – fogalmazott a miniszterelnök.

„Békét akarunk akkor is, hogyha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk” – közölte Orbán Viktor az országjárása során Egerben.

„Nekünk nem szabad ukránpárti kormányt választani, pedig vannak, akik jelentkeznek erre. Nekünk magyar kormányra van szükségünk. Nekünk nincs indulat a szívünkben az ukránokkal szemben, én értem őket. Értem őket, hogy ők bele akarnak vonni minden több országot a saját háborújukba. Mi nem tartozunk nekik semmivel” – közölte Orbán Viktor. Hozzátette, hogy: