Ingyenes pénzküldés az OTP-nél - mostantól csak egy érintés

„A pénzforgalmi tranzakciók 27 százaléka zajlott digitálisan négy évvel ezelőtt, ez az arány ma már meghaladja a 40 százalékot. Célunk, hogy a következő években elérjük a 60 százalékot” – erről a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Virág Barnabás beszélt az OTP Bank sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy az OTP által fejlesztett Qvik rendszeren keresztül eddig több mint 4 millió pénzküldési tranzakció valósult meg.

A pénzküldés folyamatáról beszélt Csányi Péter / Fotó: VG

A Qvik eddig is lehetővé tette a gyors és díjmentes fizetést, mostantól azonban az OTP ügyfelei elindíthatják az azonnali pénzküldést is. Ez a fejlesztés a bank szerint nemcsak kényelmi szempontból előrelépés, hanem jelentős üzleti potenciált is rejt magában.

Az online tér szerepe ma már megkerülhetetlen, hiszen nap mint nap használjuk, és alapvetően könnyíti meg az életünket

– hangsúlyozta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.

Az OTP Bank az elmúlt évtizedekben több, ma már alapvetőnek számító újítást vezetett be Magyarországon. Ilyen volt az ATM-hálózat, az internetbank vagy az érintéses kártyás fizetés. A pénzintézet az elsők között támogatta a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott központi digitális fizetési infrastruktúra, a Qvik fejlesztését is.

Pénzküldés a gyakorlatban

Az OTP egy kutatással indította a Qvik pénzkérési funkcióját, amelyből kiderült, hogy sokan kellemetlennek érzik másoktól pénzt kérni, még akkor is, ha jogosan tennék. A digitális megoldás ezt a helyzetet kívánja oldani. A felhasználók a NetBankon keresztül indíthatják a pénzkérést, amely díjmentes az OTP-ügyfelek számára, de más bankok ügyfelei is tudják teljesíteni a kérést szintén díjmentesen. A fizetéshez mindössze a telefonok összeérintése vagy a kód beolvasása szükséges, bankszámlaszám megadása nélkül.

A rendszer biztonságosan működik. Minden tranzakcióhoz személyes jóváhagyás szükséges, az egyszeri limit 500 ezer forint, a napi indítások száma legfeljebb 20, és az elfogadásra öt perc áll rendelkezésre, és bankszámlaszám se kell hozzá.

A szolgáltatáson keresztül eddig több mint 20 ezer sikeres pénzkérés történt az elmúlt három hétben, és az OTP szerint a felhasználók száma folyamatosan bővül. A banki statisztikák alapján már 93-94 százalék az, aki mobilbankon keresztül intézi utalásait.