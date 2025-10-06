Deviza
EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.49 +0.23% CZK/HUF16 -0.07% EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.49 +0.23% CZK/HUF16 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,921.6 -0.54% MTELEKOM1,820 -1.73% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,120 -0.49% OPUS546 -2.67% ANY7,260 -0.82% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.4% BUMIX9,437.66 +0.38% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,186.32 -0.54% BUX99,921.6 -0.54% MTELEKOM1,820 -1.73% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,120 -0.49% OPUS546 -2.67% ANY7,260 -0.82% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.4% BUMIX9,437.66 +0.38% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,186.32 -0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
LUS_IMG_5036 OTP
tőzsde
bank
OTP

Hatalmasat bukhat az OTP, ha Brüsszel végrehajtja tervét és Putyin visszavág

Idén nagyot nőhet az orosz leánybank profitja. Az OTP számára ugyan nincs stratégiai jelentősége az orosz piaci jelenlétnek, ám azért nagy kár lenne elveszteni az aranytojást tojó tyúkot.
Murányi Ernő
2025.10.06., 16:55

Oroszországi érdekeltsége nélkül az OTP Bank jelen értéken számolt egy részvényre jutó árfolyama megközelítőleg 3000 forinttal lenne alacsonyabb jelenlegi 29 080 forintos piaci részvényárfolyamát alapul véve – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője, hozzátéve, hogy ez nagyságrendileg 850 milliárd forintos tőzsdei kapitalizációnak felel meg. A csoport teljes kapitalizációja 8142,4 milliárd forint.

LUS_IMG_5036 OTP
Az OTP Bank hazai fiókja / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Évesítve 200 milliárd körül hozhat az orosz OTP idén

Az elemzőtől az elmúlt napokban felröppent hírek nyomán tudakoltuk, hogy mennyivel érnének kevesebbet a legnagyobb magyar bank részvényei, ha az Európai Unió valóban a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon terhére adna hitelt Ukrajnának vagy más módon használná fel az orosz vagyont, és ennek megtorlására az oroszok kisajátítanák a még náluk működő uniós vállalatokat, köztük az OTP-t is.

Az OTP csoport oroszországi nyereségessége ugyanis továbbra is jelentős, amit reprezentál a 2024-es 137 milliárd forintos – 13 százalékos – részesedés a csoportszintű 1076 milliárd forintos adózott eredményből – tette hozzá az elemző. 

Hasonló arány figyelhető meg az idei év első felében is, amikor  az oroszországi leányvállalat adózott nyeresége 109 milliárd forint volt (1. negyedév: 62 milliárd; 2. negyedév: 47 milliárd), amely

 évesítve inkább a 200 milliárd forinthoz közelít, figyelembe véve a társasági adó növekedését 20 százalékról 25 százalékra a 2. negyedévtől kezdődően.

Nincs stratégiai jelentősége az orosz jelenlétnek

Takács András ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az OTP-menedzsment szerint az orosz piac nem stratégiai jelentőségű a csoport számára. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 28,950 HUF 0 / -0.45 %
Forgalom: 6,016,509,330 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A háború kitörése után ugyanis a menedzsment egy hárompilléres működési stratégiát határozott meg az oroszországi tevékenységére vonatkozóan: 

  • i) minden vonatkozó jogszabály és szabályozás maradéktalan betartása; 
  • ii) az oroszországi tevékenység önkéntes leépítése, amennyire a jogi környezet lehetővé teszi; illetve 
  • iii) az OTP oroszországi kitettségének minimalizálása, beleértve a tőkekivonást, azaz az eredmények osztalékként történő kiutalását és a bankcsoporton belüli keresztfinanszírozást – az orosz leányvállalat 2022 végére teljes mértékben visszafizette a lejáró csoportközi kötelezettségeit – is. 

Ezen túl, az OTP konzervatív kockázatkezelését mutatja a jelentős céltartalékképzés az oroszországi hitelportfólióra, amely szintén csökkentené a csoportszintű értékvesztést.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Meloni

Legérzékenyebb pontján forrázta le Olaszországot az Egyesült Államok: kitört a tésztaháború

Az USA januártól több mint 90 százalékos vámot vet ki az olasz tészta behozatalára.
2 perc
levegő víz

Mennyibe kerülnek a lakosság által kedvelt hőszivattyúk? - pontos a kép!

A vizsgált rendszerek átlagára bő kétmillió forint.
5 perc
forint

Befektetés: sokaknak betett az erős forint a nyár végén – 50 milliárdnál is többet buktak egy hónap alatt

Az alapkezelőkhöz vitt közel 200 milliárdos friss befektetésből jókora darabot harapott ki a devizapiaci veszteség.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu