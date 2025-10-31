OTP: továbbra is a felfelé az irány, új csúcson a bankpapír

Vegyes kezdés várható az európai tőzsdéken a hét utolsó kereskedési napján, legalábbis ezt mutatták a kontinens mérvadó részvényindexei a nyitás előtti elektronikus kereskedésben.

Az OTP emelkedéssel indított

Míg a német DAX és az összeurópai EuroStoxx 50 lefelé tartott reggel 9 előtt, a párizsi CAC 40 stagnált, a brit FTSE 100 pedig emelkedett. Csütörtökön markáns mínuszban zárt a Wall Street, a Nasdaq 1,6, az S&P 500 1 százalékos veszteséget hozott össze, egyedül a Dow Jones úszta meg mérsékelt, 0,2 százalékos csökkenéssel.

Visszatérve Európára, a befektetők a francia és euróövezeti inflációs, valamint a német kiskereskedelmi adatokra vártak.

Az arany unciánkénti ára eközben újra 4000 dollár fölé kúszott.

A BUX ilyen előzmények után 0,1 százalékos emelkedéssel kezdte a pénteki kereskedést, mégpedig a rekordközeli 107 120 ponton.