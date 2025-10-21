Vissza a kezdetekhez – hogyan találjuk meg a megfelelő részvényt kezdő befektetőként?
A jelenlegi turbulens piacon nem egyszerű megtalálni a megfelelő részvényt, főleg, ha most szeretnénk elkezdeni befektetni. Érdemes visszanyúlni ilyenkor kicsit a kezdetekhez és megvizsgálni a fundamentumokat, nem pedig tisztán a technikai elemzésre támaszkodni. Itt jön képbe a P/E-ráta.
A P/E-ráta (árfolyam/nyereség hányados) részletes elemzése
A P/E-ráta (Price-to-Earnings ratio), vagyis az árfolyam/nyereség hányados a részvénypiaci értékelés egyik legrégebb óta használt mutatója. Azt mutatja meg, hogy a befektetők mennyit hajlandók fizetni egy vállalat egy egységnyi nyereségéért. Egyszerűen fogalmazva: ha egy cég részvényének ára magas a nyereségéhez képest, akkor a P/E-érték magas, ha pedig alacsony, akkor a befektetők olcsóbban juthatnak hozzá a cég profitjához. Matematikailag a képlet így néz ki:
P/E = Részvényárfolyam / Egy részvényre jutó nyereség (EPS)
Ez azt jelenti, hogy ha például egy vállalat részvénye 100 dollárba kerül, és az egy részvényre jutó éves nyereség (EPS) 5 dollár, akkor a P/E értéke 20. Ez a szám azt mutatja, hogy a befektetők 20 dollárt hajlandók fizetni minden 1 dollárnyi éves nyereségért. A P/E tehát nem csupán egy szám, hanem a piaci bizalom és a növekedési várakozások kifejezője is. A magas P/E azt jelzi, hogy a piac erőteljes növekedést vár a jövőben, míg az alacsony P/E gyakran a bizalom hiányát, stagnáló profitot vagy ciklikus kockázatokat tükröz.
A P/E-mutató pozitív és negatív értelmezése
A P/E-ráta akkor tekinthető pozitívnak, ha a vállalat nyereséges, vagyis az EPS pozitív. A legtöbb stabil, érett vállalat ilyen helyzetben van, és ezeknél a P/E-érték jól használható az összehasonlításra. Az iparágankénti átlag jelentősen eltér: például a technológiai szektorban egy 30–40-es P/E teljesen elfogadott, mert a befektetők magas növekedési rátát várnak, míg az energiaszektorban vagy a pénzügyi cégeknél már a 10–15-ös P/E is jónak számít.
A P/E-ráta negatív akkor lesz, ha a vállalat veszteséges, azaz negatív az egy részvényre jutó nyereség (EPS). Ilyenkor a képletben a nevező negatív, így az eredmény is negatív szám lesz. A negatív P/E viszont gyakorlatilag nem értelmezhető, hiszen nem azt mutatja, hogy „mennyit fizet a piac a veszteségért”. Emiatt az elemzők ilyenkor más mutatókat használnak. A leggyakoribb alternatíva az EV/EBITDA (Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), amely a vállalat teljes értékét (piaci kapitalizáció + adósság – készpénz) hasonlítja az adózás, kamat és amortizáció előtti eredményhez. Más esetekben a P/S-ráta (Price-to-Sales, árbevétel arány) is hasznos lehet, különösen olyan növekedési fázisban lévő vállalatoknál, amelyek még nem termelnek profitot, de már jelentős árbevétellel rendelkeznek.
A Trailing és Forward P/E-mutatók jelentősége
A P/E-értéket a befektetők gyakran kétféleképpen is számolják: az ún. „trailing P/E” az elmúlt 12 hónap tényleges eredményei alapján mutatja az értéket, míg a „forward P/E” a következő 12 hónapra vonatkozó elemzői nyereség-előrejelzésekkel dolgozik. A két érték közötti különbség sokat elárul a piac várakozásairól: ha a forward P/E alacsonyabb, az azt jelenti, hogy a befektetők növekvő nyereséget várnak a közeljövőben.
Apple (AAPL)
Az Apple 2024-ben és 2025-ben tapasztalt P/E-mutatójának elemzése azt mutatja, hogy a befektetők prémiumárat fizettek a vállalat részvényeiért, ami a cég stabil növekedési potenciáljába és nyereségtermelő képességébe vetett bizalmat jelzi.
A P/E-mutató alakulása 2024–2025-ben
- 2024-es trend: a mutató ingadozott, de az év vége felé emelkedő tendenciát mutatott, és a decemberi negyedévben 40,44-os csúcsot ért el. Az emelkedés a befektetők növekvő optimizmusát jelezte.
- 2025-ös helyzet: a trend a 2025-ös év elején is folytatódott. Októberben a trailing P/E mutató a forrásoktól függően 34,75 és 38,35 között mozgott. A forward P/E mutató (a jövőbeni nyereség-előrejelzések alapján) alacsonyabb volt a trailing P/E-nél, ami arra utal, hogy a piac további nyereségnövekedésre számít.
A mutató értékelése
- Magasabb a historikus átlagnál: a jelenlegi, magas P/E-érték jelentősen meghaladja a tízéves átlagot, amely 22,8–23,2 között mozgott. Ez azt jelzi, hogy a befektetők a korábbiakhoz képest nagyobb növekedési potenciált áraznak be a vállalatba.
- Piaci bizalom: a magas P/E a befektetők erőteljes bizalmát tükrözi a vállalat stabil cash flow-jában, erős márkájában és hosszú távú növekedési kilátásaiban.
- Potenciális túlértékeltség: egyes elemzők szerint a magas P/E felveti a túlértékeltség lehetőségét, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az Apple növekedési üteme már nem olyan dinamikus, mint a gyorsan fejlődő technológiai vállalatoké. E mutató miatt a részvény érzékenyebb lehet a piaci mozgásokra.
- Versenytársak: a mutató a versenytársak és a tágabb technológiai szektor átlagánál magasabb, ami megerősíti a befektetők Apple iránti kiemelt várakozásait.
Az Apple P/E-mutatójának alakulása 2024-ben és 2025-ben jól szemlélteti a piac folyamatosan változó hangulatát és a befektetők eltérő elvárásait. A prémiumárazás a cég erős piaci pozícióját és megbízhatóságát jelzi, míg a forward P/E arra utal, hogy a piac további nyereségnövekedést vár. Ugyanakkor a monetáris politika kamatpálya-változásai jelentősen befolyásolják a befektetői döntéseket. A magasabb kamatlábak visszafoghatják a gazdasági növekedést és csökkenthetik a részvényárfolyamokat, míg az alacsonyabb kamatlábak ösztönzik a gazdaságot és növelik a részvények iránti keresletet. A befektetők számára kulcsfontosságú, hogy a P/E-mutatót más pénzügyi mutatókkal, az iparági trendekkel és a makrogazdasági környezet kamatpályájával együtt értékeljék a megalapozott döntés érdekében.