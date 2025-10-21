Vissza a kezdetekhez – hogyan találjuk meg a megfelelő részvényt kezdő befektetőként?

A jelenlegi turbulens piacon nem egyszerű megtalálni a megfelelő részvényt, főleg, ha most szeretnénk elkezdeni befektetni. Érdemes visszanyúlni ilyenkor kicsit a kezdetekhez és megvizsgálni a fundamentumokat, nem pedig tisztán a technikai elemzésre támaszkodni. Itt jön képbe a P/E-ráta.

A P/E mutató hasznos segítség lehet a részvénykiválasztásnál, különösen a jelenlegi piaci környezetben / Fotó: AdobeStock

A P/E-ráta (árfolyam/nyereség hányados) részletes elemzése

A P/E-ráta (Price-to-Earnings ratio), vagyis az árfolyam/nyereség hányados a részvénypiaci értékelés egyik legrégebb óta használt mutatója. Azt mutatja meg, hogy a befektetők mennyit hajlandók fizetni egy vállalat egy egységnyi nyereségéért. Egyszerűen fogalmazva: ha egy cég részvényének ára magas a nyereségéhez képest, akkor a P/E-érték magas, ha pedig alacsony, akkor a befektetők olcsóbban juthatnak hozzá a cég profitjához. Matematikailag a képlet így néz ki:

P/E = Részvényárfolyam / Egy részvényre jutó nyereség (EPS)

Ez azt jelenti, hogy ha például egy vállalat részvénye 100 dollárba kerül, és az egy részvényre jutó éves nyereség (EPS) 5 dollár, akkor a P/E értéke 20. Ez a szám azt mutatja, hogy a befektetők 20 dollárt hajlandók fizetni minden 1 dollárnyi éves nyereségért. A P/E tehát nem csupán egy szám, hanem a piaci bizalom és a növekedési várakozások kifejezője is. A magas P/E azt jelzi, hogy a piac erőteljes növekedést vár a jövőben, míg az alacsony P/E gyakran a bizalom hiányát, stagnáló profitot vagy ciklikus kockázatokat tükröz.

A P/E-mutató pozitív és negatív értelmezése

A P/E-ráta akkor tekinthető pozitívnak, ha a vállalat nyereséges, vagyis az EPS pozitív. A legtöbb stabil, érett vállalat ilyen helyzetben van, és ezeknél a P/E-érték jól használható az összehasonlításra. Az iparágankénti átlag jelentősen eltér: például a technológiai szektorban egy 30–40-es P/E teljesen elfogadott, mert a befektetők magas növekedési rátát várnak, míg az energiaszektorban vagy a pénzügyi cégeknél már a 10–15-ös P/E is jónak számít.

A P/E-ráta negatív akkor lesz, ha a vállalat veszteséges, azaz negatív az egy részvényre jutó nyereség (EPS). Ilyenkor a képletben a nevező negatív, így az eredmény is negatív szám lesz. A negatív P/E viszont gyakorlatilag nem értelmezhető, hiszen nem azt mutatja, hogy „mennyit fizet a piac a veszteségért”. Emiatt az elemzők ilyenkor más mutatókat használnak. A leggyakoribb alternatíva az EV/EBITDA (Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), amely a vállalat teljes értékét (piaci kapitalizáció + adósság – készpénz) hasonlítja az adózás, kamat és amortizáció előtti eredményhez. Más esetekben a P/S-ráta (Price-to-Sales, árbevétel arány) is hasznos lehet, különösen olyan növekedési fázisban lévő vállalatoknál, amelyek még nem termelnek profitot, de már jelentős árbevétellel rendelkeznek.