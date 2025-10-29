Csúcsdöntés után is felfelé tart a BUX, 388 forintos euróhoz értünk
A tegnapi kereskedésben 106 733 pont felett új történelmi rekordot jelölt ki a pesti parkett vezető indexe, az emelkedést elsősorban a Mol húzta. Ma reggel 106 800 ponton nyitott a BUX, ami félszázalékos emelkedés a hétfői záróértékhez képest, nem mellesleg újabb csúccsal nyitás. Míg a magyar deviza immár a 388 forintos eurót tesztelgeti.
Amerikai kamatdöntés előtt virulnak az ázsiai indexek
Az óraátállítás miatt – hazai idő szerint – 19 órakor lesz az amerikai kamatdöntés bejelentése, majd 19:30-kor kezdődik Jerome Powell sajtótájékoztatója. Szinte teljesen biztosra vehető a 25 bázispontos kamatvágás, a befektetők a kísérő kommunikációra, illetve a jegybanki mérleggel kapcsolatos bejelentésre figyelhetnek inkább. Ezúttal nem frissítik a makrogazdasági prognózist, és a Dot Plot ábra sem jelenik meg. Ugyanakkor Powell a sajtótájékoztatón utalhat a várható kamatpályára.
A kamat mellett a mérlegleépítésről is tárgyalnak jegybankárok.
Jó esély van rá, hogy bejelentik a mennyiségi szigorítás (azaz a likviditáskivonás) leállítását. A Fed 2022-ben kezdte csökkenteni a mérlegét, ennek jelenlegi üteme havonta maximum 40 milliárd dollár (a lejáró értékpapírok ekkora részét nem fektetik be újra). A leállításának esetleges bejelentése a dollár gyengülését okozhatja az esti kereskedésben.
Ázsiában kedvező a hangulat: a japán Nikkei bő 2 százalékos pluszba pattant, és a kontinentális kínai Sanghaj Composite is háromnegyed százalékos emelkedést mutat. Csak a hongkongi Hang Seng csúszott egyharmad százalékot.
Az európai határidős mozgások enyhe lejtőre utalnak.
Pesti parkett: korrigál a 4iG, nem lankad a Rába
Az OTP 31 560 forinton nyitott, ami közel 1 százalékos plusz. A JP Morgan 33 900 forintról 36 ezer forintra emelte az OTP célárfolyamát, változatlanul felülsúlyozás ajánlással, míg az Autonomous Research 35 132 forintról 36 332 forintra, változatlanul felülteljesítő minősítéssel.
A Mol 2960 forintról startolt, ami háromnegyed százalékos plusz. Újra üzemel a Mol százhalombattai finomítója. A tegnapi közlemény szerint csökkentett kapacitással meg tudott indulni az üzemanyag-termelés, a tűzesetben nem érintett egységek már működnek.
A Richter 10 450 forinttal indított, ez enyhe csúszás.
A Magyar Telekom 1804 forinton startolt, s ez minimális plusz.
A 4iG 3900 forinton, majdnem 2 százalékos mínuszban kezdett. Aztán a profitrealizálók mellett a vásárlók is megjelentek, szerény pluszba tornászva a kurzust.
A Rába 4 620 forinttal indított, s ez bő 5 százalékos felpattanás.
388 alá kacsingat az euró-forint
Az euró-forint árfolyama tegnap a 388,50-os támaszszint alá került.
A következő fontos támasz 387,50-nál látható a grafikonon,
míg felül továbbra is a 30 napos mozgóátlag képez ellenállási szintet, jelenleg 389,91-nál.
Szerda reggel az euró-forint még tőzsdenyitás előtt visszatesztelte a 388,50-os letört támaszt, a kurzus 388,4-ig szurkált fel. Majd 388,1 közelében találta a pesti nyitás. A 388 csak lélektani szint, valójában 387,50-ig nyílt tere technikai alapon a forint erősödésének.