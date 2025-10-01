Pattant az OTP, a Mol és a Telekom, s újra erős a forint

A BUX 99 157 ponton zárt, ami közel egyharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint kihasználta az amerikai dollár gyengülését a washingtoni kormányzati leállás napján.
Éjfélkor leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a kongresszus nem jutott megegyezésre a finanszírozási kérdésekben. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal elemzése szerint körülbelül 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek fizetés nélküli szabadságra.
Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala közölte, hogy
a leállás során nem ad ki és nem gyűjt gazdasági adatokat.
Ez azt jelenti, hogy a pénteki havi foglalkoztatási jelentés publikálása erősen kétségessé vált. A munkaügyi minisztérium október közepén megjelenő havi inflációs jelentését is befolyásolhatja a leállás időtartama.
Az arany határidős jegyzése 3 900 dollárra kúszott,
a 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama 4,112 százalékra süllyedt, míg a WSJ dollárindex negyed százalékot esett.
A széles piacot leképező S&P 500 index és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhe mínuszban nyitott, a klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig minimális pluszba kapaszkodott.
A leállás előtti napon meredek spekuláció indult az amerikai államkötvény hozamok esésére, ami azon alapul, hogy a gazdasági bizonytalanság növeli az októberi kamatvágás esélyét.
Az OTP 28 970 forinton zárt. Ami közel 1 százalékos emelkedés.
A Mol 2 750 forinton fejezte be a napot, s ez közel 2 százalékos plusz.
A Richter az egy nappal korábbi 4 százalékos rali után ma korrigált: 9 835 forinton zárt, ami majd 3 százalékos esés.
A Magyar Telekom 1 810 forinton zárt, bő 2 százalékos pluszban.
Az OPUS élénk forgalommal közel háromnegyed százalékot esett.
A dollár gyengülése papírforma szerint erősíti a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is. Az euró-forint szerda délelőtt 388,5 közelében is járt, miután letörte a 390-es lélektani szintet, s immár a 388,7 közelében húzódó Fibonacci-szinttel birkózott. A kurzus mélypontja déltájban 388 közelében volt, ahonnan délután forintgyengülés indult. Az euró-forint tőzsdezárás előtt 389,2 irányába szúrt fel. Végül 389 közelében zárt.
