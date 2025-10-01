Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Pattant az OTP, a Mol és a Telekom, s újra erős a forint

Az amerikai kormányzati leállás napján szépen muzsikáltak a hazai blue chipek, csak a Richter korrigált. De a remek nemzetközi hangulatban a pesti parkett vezető indexe még így is alulteljesítő volt. Míg a forint a dollár gyengeségét kihasználva, ismét az erős oldalát mutatta.
Faragó József
2025.10.01, 17:21
Frissítve: 2025.10.01, 17:34

A BUX  99 157 ponton zárt, ami közel egyharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint kihasználta az amerikai dollár gyengülését a washingtoni kormányzati leállás napján. 

pesti parkett
 Pesti parkett az amerikai kormányzati leállás napján / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: a kormányzati leállás napja 

Éjfélkor leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a kongresszus nem jutott megegyezésre a finanszírozási kérdésekben. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal elemzése szerint körülbelül 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek fizetés nélküli szabadságra. 

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala közölte, hogy 

a leállás során nem ad ki és nem gyűjt gazdasági adatokat.

Ez azt jelenti, hogy a pénteki havi foglalkoztatási jelentés publikálása erősen kétségessé vált. A munkaügyi minisztérium október közepén megjelenő havi inflációs jelentését is befolyásolhatja a leállás időtartama. 

Az arany határidős jegyzése 3 900 dollárra kúszott, 

a 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama 4,112 százalékra süllyedt, míg a WSJ dollárindex negyed százalékot esett.

A széles piacot leképező S&P 500 index és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhe mínuszban nyitott, a klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig minimális pluszba kapaszkodott. 

A leállás előtti napon meredek spekuláció indult az amerikai államkötvény hozamok esésére, ami azon alapul, hogy a gazdasági bizonytalanság növeli az októberi kamatvágás esélyét.  

 

Pesti parkett: pattant az OTP, a Telekom és a Mol

Az OTP  28 970 forinton zárt. Ami közel 1 százalékos emelkedés.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 28,970 HUF 0 / +0.98 %
Forgalom: 3,420,192,450 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2 750 forinton fejezte be a napot, s ez közel 2 százalékos plusz.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,750 HUF 0 / +1.93 %
Forgalom: 1,405,356,008 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter az egy nappal korábbi 4 százalékos rali után ma korrigált: 9 835 forinton zárt, ami majd 3 százalékos esés.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9,835 HUF 0 / -2.72 %
Forgalom: 1,610,569,375 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1 810 forinton zárt, bő 2 százalékos pluszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,810 HUF 0 / +2.03 %
Forgalom: 464,366,068 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az OPUS élénk forgalommal közel háromnegyed százalékot esett.

OPUS részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OPUS részvény17:20:00
Árfolyam: 553 HUF 0 / -1.6 %
Forgalom: 102,199,737 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Dollárgyengülés hullámain szörfözött a forint

A dollár gyengülése papírforma szerint erősíti a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is. Az euró-forint szerda délelőtt 388,5 közelében is járt, miután letörte a 390-es lélektani szintet, s immár a 388,7 közelében húzódó Fibonacci-szinttel birkózott. A kurzus mélypontja déltájban 388 közelében volt, ahonnan délután forintgyengülés indult. Az euró-forint tőzsdezárás előtt 389,2 irányába szúrt fel. Végül 389 közelében zárt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388.9537 -0.23%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

