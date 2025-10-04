A Pfizer állíthatja meg az amerikai gyógyszeripar mélyrepülését – 70 milliárd dollárért vásárolta ki magát a cég a büntetővámok alól

Megállíthatja az amerikai gyógyszeripar mélyrepülését a Pfizer megállapodása. Albert Bourla vezérigazgató a Fehér Házban mutatta be azt a kormányzati weboldalt, amely lehetővé teszi az amerikaiak számára, hogy bizonyos gyógyszereket kedvezményes áron vásároljanak. A Pfizer termékeinek árcsökkentése átlagosan 50 százalékos, de egyes esetekben eléri a 85 százalékot. A vállalat elkötelezte magát, hogy minden új gyógyszert más fejlett piacokkal egyenrangúan áraz.

A megállapodás a gyógyszeripar győzelme / Fotó: Anadolu via AFP

Van ok az ünneplésre

A Pfizer 70 milliárd dolláros ígéretet tett az Egyesült Államok gyógyszergyártásának, kutatásának és fejlesztésének bővítésére. Cserébe a vállalat hároméves türelmi időt kap, addig mentesül a büntetővámok alól.

Rengeteg kérdés maradt a gyógyszervásárlók oldalán. Ám a befektetőket az egyszerű amerikaiak problémáinál jobban érdekli, hogy lecsengeni látszik a gyógyszeriparra nehezedő elnöki nyomás. A legtöbb nagy gyógyszeripari vállalat már megígérte, hogy beruház az amerikai gyártásba. Miközben az Európai Unióval július végén kötött megállapodást az elnök a gyógyszeripari vámokról, s 15 százalékban maximálta azokat.

A gyógyszeripar győzelme a gyógyszerárazási egyezség

- mondta Chris Meekins, a Raymond James elemzője.

Recesszió idején felülteljesít a gyógyszeripar



Az amerikai gyógyszeripart leképező NYSE Arca gyógyszeripari index a héten emelkedett. Ám az index egy éves teljesítménye, még a közelmúltbeli emelkedések után is, körülbelül 5 százalékos mínusz. Szemben a széles piacot leképező S&P 500 18 százalékos emelkedésével.

Az amerikai gyógyszeripari index diszkontja historikus léptékű.

Az S&P 500 szárnyalása a technológiai részvényeknek, azon belül is a mesterséges intelligencia fogadásoknak köszönhető. Míg a gyóygszeripari papírokat a politikai árnyélk miatt kerülték eddig a befektetők.

Az amerikai gazdaság gyengülésének jelei újabb okot adhatnak a befektetőknek arra, hogy visszatérjenek az egészségügyhöz. Történelmileg az egészségügy kevésbé diszkrecionális jellege miatt mindig is hajlamos volt felülteljesíteni a tőzsdei visszaesések idején.