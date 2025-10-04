Deviza
EUR/HUF388.2 -0.04% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.83 +0.04% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.28 -0.02% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0% EUR/HUF388.2 -0.04% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.83 +0.04% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.28 -0.02% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vámháború
Trump
Pfizer
gyógyszeripar

A Pfizer állíthatja meg az amerikai gyógyszeripar mélyrepülését – 70 milliárd dollárért vásárolta ki magát a cég a büntetővámok alól

Historikus diszkonttal forognak a gyógyszerpapírok az amerikai tőzsdeparketten. Ám a Pfizer megállapodását Donald Trump elnökkel a szektor győzelmeként ünnepli a piac. Az ágazati index szinte függőlegesen tört ki felfelé.
Faragó József
2025.10.04., 19:26

Megállíthatja az amerikai gyógyszeripar mélyrepülését a Pfizer megállapodása. Albert Bourla vezérigazgató a Fehér Házban mutatta be azt a kormányzati weboldalt, amely lehetővé teszi az amerikaiak számára, hogy bizonyos gyógyszereket kedvezményes áron vásároljanak. A Pfizer termékeinek árcsökkentése átlagosan 50 százalékos, de egyes esetekben eléri a 85 százalékot. A vállalat elkötelezte magát, hogy minden új gyógyszert más fejlett piacokkal egyenrangúan áraz.

Gyógyszeripar
A megállapodás a gyógyszeripar győzelme / Fotó: Anadolu via AFP

Van ok az ünneplésre

A Pfizer 70 milliárd dolláros ígéretet tett az Egyesült Államok gyógyszergyártásának, kutatásának és fejlesztésének bővítésére. Cserébe a vállalat hároméves türelmi időt kap, addig mentesül a büntetővámok alól.

Rengeteg kérdés maradt a gyógyszervásárlók oldalán. Ám a befektetőket az egyszerű amerikaiak problémáinál jobban érdekli, hogy lecsengeni látszik a gyógyszeriparra nehezedő elnöki nyomás. A legtöbb nagy gyógyszeripari vállalat már megígérte, hogy beruház az amerikai gyártásba. Miközben az Európai Unióval július végén kötött megállapodást az elnök a gyógyszeripari vámokról, s 15 százalékban maximálta azokat. 

A gyógyszeripar győzelme a gyógyszerárazási egyezség 

- mondta Chris Meekins, a Raymond James elemzője.

Recesszió idején felülteljesít a gyógyszeripar
 

 Az amerikai gyógyszeripart leképező NYSE Arca gyógyszeripari index a héten emelkedett. Ám az index egy éves teljesítménye, még a közelmúltbeli emelkedések után is, körülbelül 5 százalékos mínusz. Szemben a széles piacot leképező S&P 500 18 százalékos emelkedésével. 

Az amerikai gyógyszeripari index diszkontja historikus léptékű. 

Az S&P 500 szárnyalása a technológiai részvényeknek, azon belül is a mesterséges intelligencia fogadásoknak köszönhető. Míg a gyóygszeripari papírokat a politikai árnyélk miatt kerülték eddig a befektetők.  

Az amerikai gazdaság gyengülésének jelei újabb okot adhatnak a befektetőknek arra, hogy visszatérjenek az egészségügyhöz. Történelmileg az egészségügy kevésbé diszkrecionális jellege miatt mindig is hajlamos volt felülteljesíteni a tőzsdei visszaesések idején.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Brüll Alfréd Ház

Új negyed épül a főváros leharcolt részén: Városliget-léptékű beruházást ígérnek Budapesten – történelmi léptékű fejlesztés indul

Az MTK az elmúlt hetekben egy olyan városfejlesztéshez is adta a nevét, amelyre korábban még nem volt példa. A Sorsok Háza új értelmet kap. A Világgazdaságnak számos részletet elárult a sportclub.
4 perc
Trump

A Pfizer állíthatja meg az amerikai gyógyszeripar mélyrepülését – 70 milliárd dollárért vásárolta ki magát a cég a büntetővámok alól

Recesszió idején felülteljesítő a szektor.
3 perc
MBH Bank Nyrt

Magnew-vezér: egy üzletember, aki nélkül nem lett volna Magyarországon VHS-korszak

Reményteli időszakként élte meg a rendszerváltás követő éveket Nagy György, a Magnew Kft. és a Duplitec Kft. alapítója és tulajdonosa, akivel a Kávészünet legújabb epizódjában beszélgettünk.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu