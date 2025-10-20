Durván berobbant két magyar részvény – egy nap alatt kétszámjegyű hozamot lehetett kaszálni velük

Lendületesen indított a hetet a pesti tőzsde, a pozitív nemzetközi hangulattól is fűtve 0,8 százalékkal emelkedett a BUX index, amely ezzel 103 789 ponton nyugtázta a napot.

Jól kezdte a hetet a pesti tőzsde, két magyar részvénnyel nagyot lehetett kaszálni hétfőn / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül az emelkedést az OTP vezette. A bankpapír 1,1 százalékkal 30 650 forintra drágult.