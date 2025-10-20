Váratlanul megkérdezték Varga Mihályt, hogy mikor lesz euró Magyarországon: itt a válasz
„Azt lehet rövid távú célként kitűzni, hogy a magyar gazdaság és a magyar államháztartás teljesítse az euró bevezetésének feltételeit” – ezt válaszolta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke Mellár Tamás párbeszédes országgyűlési képviselő kérdésére. A jegybankelnököt a parlament gazdasági bizottságában hallgatták meg hétfő reggel a képviselők, a Központi Statisztikai Hivatal volt vezetője pedig arra volt kíváncsi, hogy az MNB kívánatosnak tartja-e az euró bevezetését, illetve milyen időtávon lehetne euróra átállnia az országnak.
Euró Magyarországon: ekkor kerülhet napirendre Varga Mihály szerint
Varga Mihály hangsúlyozta, hogy az euró bevezetésének kérdésében a jegybank nem egyedül dönt, szükség van az együttműködésre a kormányzattal. A feltételek teljesítése szerinte hasznos lenne a magyar gazdaság számára is.
Nem azért, mert azon nyomban euróval szeretnénk fizetni, hanem mert hasznos és jó a gazdaság egésze szempontjából
– szögezte le az MNB elnöke, majd hozzátette, ha az euró bevezetésének feltételeit teljesítjük, csak akkor lehet ezt a kérdést napirendre venni, és érdemi döntést hozni róla.
Az euró bevezetéséhez ezeknek a feltételekenek kell megfelelni
Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett maastrichti konvergenciakritériumokban határozta meg az EU. Ezeket az uniós tagállamnak teljesítenie kell, mielőtt csatlakozik az euróövezethez. A feltételek célja, hogy biztosítsák a gazdasági stabilitást, és hogy az új tagország gazdasága összhangban legyen az eurózóna országaival.
A következő kritériumok szükségesek:
- árstabilitás: az inflációs ráta legfeljebb 1,5 százalékponttal lehet magasabb, mint a három legalacsonyabb inflációval rendelkező EU-tagállama,
- államháztartási hiány: az éves deficit nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát,
- államadósság: nem lehet magasabb a GDP 60 százalékánál,
- kamatlábak: hosszú lejáratú államkötvények átlagos kamatlába legfeljebb 2 százalékponttal lehet magasabb, mint a három legstabilabb inflációjú ország átlaga,
- az utolsó feltétel pedig, hogy legalább két éven át részt kell venni a hazai fizetőeszköznek az ERM-II árfolyam-mechanizmusban, elkerülve ezzel a nagyobb kilengéseket.
Magyarország ezektől nagyon messze van, az államháztartási hiány még mindig a GDP 4 százaléka fölött van, az államadósságunk 75 százalék körül, az infláció pedig még mindig a jegybank 4 százalékos célsávján kívül esik, miközben az euróövezetben már 2,2 százalékos.
De vélhetően nem is ezek a döntő tényezők a magyarországi euróbevezetést illetően. Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, hogy nem híve a közös uniós fizetőeszköz bevezetésének.
Ha rajtam múlik, soha nem lesz magyar euró
– mondta a kormányfő nemrégiben.
A miniszterelnökazért idegenkedik az eurótól, mert az elmúlt évtizedek azt mutatják, hogy az eurót bevezető, gazdaságilag fejletlenebb tagállamokban a kezdeti lendület egy idő után megtörik és elakad a felzárkózás. Példaként Szlovákiát lehet kiemelni, amely évek óta nem képes közelebb kerülni a fejlett tagállamokhoz, noha több mint 15 éve, 2009 óta eurót használ.
Jó az irány Varga szerint
Varga Mihály a bizottsági meghallgatásán értékelte a monetáris politika elmúlt fél évét is. Úgy látja, kifizetődő volt, és hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság számára teljes egészében előnyöket tudjon realizálni. Hozzátette, hogy a jegybank az elmúlt fél évben folytatott kiszámítható politikája elősegítette az infláció fokozatos közeledését a 2–4 százalék közötti toleranciasávhoz. „Az irány jó, mind a belföldi, mind a globális folyamatok azonban arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az óvatosságot továbbra is fenn kell tartanunk, különös tekintettel az inflációt befolyásoló tényezőkre” – mondta Varga Mihály, kiemelve, hogy az állampapírpiaci hozamok jelentősen mérséklődtek a stabilitásorientált monetáris politikának köszönhetően.
Az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte a forintárfolyamot, aminek stabilizálása kiemelt jelentőségű a jegybank számára. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem cél, hanem az MNB politikájának következménye az erős forint.
Felidézte, hogy idén áprilisban még 410 forintba került egy euró, jelenleg 390 környékén van.