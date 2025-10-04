Deviza
áttörés
védelmi ipar
4iG

Nincs megállás, újabb álomhatárig száguldott a 4iG, forgalomban az OTP-t is veri a részvény

Megvan a 4000 forint is. Nem egészen két hónap kellett a 4iG-nak az újabb duplázáshoz.
Murányi Ernő
2025.10.20., 13:28
Fotó: MTI

Brutális, közel 3 milliárd forintos hétfő délelőtti-kora délutáni forgalomban egészen 4000 forintig száguldott a 4iG árfolyama a pesti börzén.

4ig Modern,Space,Communications,And,Telecommunications,Satellites.,Broadcasting4ig
Az űr- és védelmi ipari üzletág kiépülése adja a muníciót a 4iG részvényeinek / Fotó: Shutterstock

Ezzel a technológiai és egyre inkább űr- és védelmi iparinak is tekintett vállalatcsoport tőzsdei kapitalizációja megközelítette az 1200 milliárd forintot, miközben a legkisebb hazai blue chip, a Magyar Telekom tőzsdei értéke jelenleg valamivel 1700 milliárd forint alatt van. 

A 4iG-részvények hétfő délelőtti tőzsdei forgalma messze meghaladta az OTP-ét is, így a legnagyobb forgalmú cég volt a hazai tőzsdén.  

A 4iG kurzusa augusztus végén lépte át a 2000 forintot, azaz azóta a duplájára drágult a papír. Még nincs két hete az sem, hogy a 3000 forintos lélektani határon is áttört a részvény. Egy éve pedig még csupán 820 forinton adták-vették a 4iG papírjait.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény15:19:38
Árfolyam: 4,055 HUF +325 / +8.01 %
Forgalom: 3,626,231,200 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A cégcsoport részvényeinek az űr- és védelmi ipari üzletág kiépülése adja a muníciót, egyre-másra jönnek a bejelentések ezen a területen. Jellemző, hogy a 4iG által felvásárolni kívánt Rába Járműipari Holding részvényei is közel 15 százalékkal, 2620 forintig vágtáztak kora délutánig.

Legutóbb, múlt hétfőn, az Európai Bizottsággal, valamint a GÉANT, Európa kutatási és oktatási hálózati infrastruktúráját összefogó nonprofit szervezettel írtak alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot, amelyben az uniós partnerek és a 4iG közösen megerősítették azon közös törekvésüket, hogy előmozdítsák a biztonságos és magas színvonalú digitális összeköttetést a Nyugat-Balkán egész területén, és megerősítsék annak kapcsolatait az EU-val. 

A szándéknyilatkozatban az uniós partnerek támogatják a 4iG csoport nyugat-balkáni digitális hálózatfejlesztési kezdeményezéseit, különös tekintettel az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) tenger alatti adatkábelprojekt megvalósítását, illetve a projekthez kapcsolódóan egy regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését is.

