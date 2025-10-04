Nincs megállás, újabb álomhatárig száguldott a 4iG, forgalomban az OTP-t is veri a részvény

Brutális, közel 3 milliárd forintos hétfő délelőtti-kora délutáni forgalomban egészen 4000 forintig száguldott a 4iG árfolyama a pesti börzén.

Az űr- és védelmi ipari üzletág kiépülése adja a muníciót a 4iG részvényeinek / Fotó: Shutterstock

Ezzel a technológiai és egyre inkább űr- és védelmi iparinak is tekintett vállalatcsoport tőzsdei kapitalizációja megközelítette az 1200 milliárd forintot, miközben a legkisebb hazai blue chip, a Magyar Telekom tőzsdei értéke jelenleg valamivel 1700 milliárd forint alatt van.

A 4iG-részvények hétfő délelőtti tőzsdei forgalma messze meghaladta az OTP-ét is, így a legnagyobb forgalmú cég volt a hazai tőzsdén.

A 4iG kurzusa augusztus végén lépte át a 2000 forintot, azaz azóta a duplájára drágult a papír. Még nincs két hete az sem, hogy a 3000 forintos lélektani határon is áttört a részvény. Egy éve pedig még csupán 820 forinton adták-vették a 4iG papírjait.