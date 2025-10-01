Deviza
játékipar
szaúdi gazdaság
videójátékok
Electronic Arts
PIF

A szaúdiak a játékiparra is ráteszik a kezüket – rekord összeget fizetnek az Electronic Arts-ért

Az olaj utáni időkre készülő Szaúd-Arábia nagy üzletbe vágna: egy konzorcium bevonásával bekebelezné az egyik ikonikus videójáték-gyártót. A szaúdiak nem fukarkodtak: az Electronic Arts részvényesei gáláns ajánlatot kaptak tőlük és csatlakozó társaiktól, melyek közt Donald Trump egyik családtagja is felbukkan.
Kriván Bence
2025.10.01, 08:01

Érzékeny veszteség éri a Nasdaqot a most éppen 50,55 milliárd dolláros piaci értékű Electronic Arts (EA) távozásával. A videojáték-fejlesztő ipar egyik legtapasztaltabb gigászát ugyanis egy 55 milliárd dollár értékű, szaúdi indíttatású ügylet keretében kivásárolja a jelenlegi és leendő részvényeseiből összeálló konzorcium és kivezeti papírjait a tőzsdéről, ahol 1989-ben 50 centes árfolyammal kezdte meg pályafutását, s azóta négyszázszorosára növelte kurzusát.

szaúdi ajánlat EA
A Battlefield 6 videójáték sikere nagyban meghatározza az EA profittermelő képességét. A szaúdi PIF bízik a vállalatban és termékeiben / Fotó: AFP

Ekkora haszonra azonban csak azok a kitartó részvényesek tehetnek szert, akik André Kostolany tőzsdeguru tanácsainak eleget téve asztalfiókjukba zárták a részvényt. Akiknek múlt hét végén, az ajánlat hírének megszellőztetésekor érvényben lévő 171 dolláros árfolyamnál volt már EA-részvényük, azok "csak" 25 százaléknyit kereskedhetnek az ügylettel, azon túl persze, amit már korábban elkönyvelhettek, például az év kezdete óta 17 százalékot. A többi között

  • a Battlefield,
  • a Medal of Honor,
  • a Need for Speed,
  • a EA Sports,
  • az NHL,
  • a Sims,
  • a Star Wars-sorozat
  • és a Madden NFL

videójátékok készítőjeként világhírűvé vált Electronic Arts részvényeseit rekord nagyságú, 55 milliárd dolláros tőkeáttételes kivásárlási ajánlattal (LBO) győzné meg az a konzorcium, melynek vezetője a szaúdi állami olaj- és gázbevételekből származó profit befektetéséért felelős, több mint ezermilliárd dollárt fialtató Public Investments Fund (PIF) vagyonalap. 

A szaúdi PIF-hez ismert nevek is csatlakoztak

Tagjai közé sorolható még a közel-keleti békemisszió élharcosaként dicsőített Jared Kuschner, azaz Ivanka Trump férjeként magát Trump vejének mondható üzletember Affinity Partners nevű befektetési társasága, valamint a TikTok amerikai üzletágának kiszervezésében tulajdonosként is fellépni kívánó Silver Lake magántőke-társaság. 

A meglévő EA részvényesek részvényenként 210 dollárt, azaz 25 százalékos prémiumot kaphatnak, az árfolyam most 202,05 dolláron várja a keddi New York-i tőzsdenyitást. Amennyiben az ügylet megvalósul, az a vállalattörténelem legnagyobb tőkeáttételes kivásárlása lenne. 

Erre az érintettek 36 milliárd dollárnyi készpénzt tartogatnak, míg a JPMorgan közel 20 milliárd dollár értékű hitellel száll be a tulajdonosváltás finanszírozásába. Az EA részvényeinek 89 százaléka a közkézhányad, a tulajdonosok közül a Vanguard 11 százalékkal a legnagyobb, őt követi a PIF 9,5 százalékkal, azaz a szaúdiak belülről is jól ismerhetik az EA működését, s meggyőződésük szerint bőven kifizetődő, ha játékbefektetésekkel diverzifikálják a gazdaságukat, már az olaj utáni időkre készülődve.

Sokat ér az amerikai sportfólió

A Reuters által megkérdezett elemzők is ezt húzzák alá, megemlítve, hogy az EA szerteágazó, és az amerikai piacon hatalmas népszerűségnek örvendő sportportfóliója kulcsfontosságú lehet az iparági visszaesést követő remélt fellendülés folyamán. 

A zártkörű ajánlat az EA számára kritikus időszakban érkezik, 

a cég ugyanis mereven ragaszkodik pénztermelő sportportfóliójához és akciós-lövöldözős játékaihoz, ezekre alapoz, hogy átvészelje az egyre válogatósabbá váló és megfontoltabban költekező felhasználók miatt pangással jellemzett videójáték-üzletet.

A Need for Speed a klasszikus videójátékok közül is kiemelkedett, generációk nőttek fel rajta /Fotó: AFP

Eközben azonban a jövő lehetőségei is elúszhatnak. A Freedom Capital Markets elemzői például a felvásárlással járó anyagi biztonságot ezért is kulcsfontosságúnak nevezték az Electronic Arts folyamatban lévő fejlesztéseinek sikeréhez, a nyugodt szellemi munkához.

Ahhoz, hogy a közel 15 ezer dolgozót foglalkoztató cég jobban összpontosíthasson a hosszú távú növekedési lehetőségekre, amelyeket nyilvánosan működő vállalatként eddig túl kockázatosnak vagy drágának tekinthetett a menedzsmentje. 

A Battlefield 6 videójáték kasszasikert hozhat

Kasszasikert remélhetnek egyik legsikeresebb szériájuk, a lövöldözős Battlefield legújabb változatához, amelynek piacra dobása egyelőre csúszik, igaz, már nem sokat kell aludni az október 10-i startig.

De ha kijön, azzal bankot is robbanthatnak. A Battlefield 6 megjelenésével és egy megerősített termékpalettával 2028-ra már akár 2 milliárd dollár többletbevételhez juthatnak a Benchmark elemzői szerint. 

Ezt feltételezve még a most még vonzónak tűnő részvényenkénti 210 dolláros ajánlati ár akár kevésnek is tűnhet, mivel az EA nyereségtermelő képessége csak most kezd majd igazán kibontakozni – vélik.

A tranzakció várhatóan a 2027-es pénzügyi év első negyedében zárul le, az adósságból (is) finanszírozott üzlethez a források már rendelkezésre állnak. A kaliforniai Redwood Cityben székelő Electronic Arts-ot továbbra is Andrew Wilson vezérigazgató irányítja.


 

