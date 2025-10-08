Deviza
Kitett magáért az OTP, a forint is szépen teljesített szerdán

Félszázalékos erősödéssel zárta a szerdai kereskedést a pesti tőzsde fő indexe. A blue chipek közül az OTP húzott a legjobban, a Mol viszont alulteljesítő volt. A forintnak a lengyel kamatcsökkentés adott lendületet a délután folyamán.
K. T.
2025.10.08, 17:20
Frissítve: 2025.10.08, 17:30

Kedvező befektetői hangulatban zajlott a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén, a BUX 0,5 százalékos emelkedéssel, 101 811 ponton fejezte be a napot. A magyar blue chipek felemásan teljesítettek.

tőzsde, OTP, BUX, forint
Erős napot zárt az OTP és a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán

A börzét leginkább felfelé húzó OTP 1,2 százalékkal erősödött, és kereken 30 000 forinton végzett. Az első számú hazai bankpapír szeptember eleje, vagyis egy hónap óta először zárt 30 ezer forintos szinten.  A Richter árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, 10 290 forintig.

A Magyar Telekom kurzusa 0,1 százalékkal 1800 forintra ereszkedett, a Mol papírjai 0,6 százalékkal fordultak le, így 2764 forintról várhatják a folytatást. 

Az európai tőzsdéken is a vevők diktálták ma az ütemet. A meghatározó nyugati indexek közül 

  • a frankfurti DAX 1 százalékot erősödött, 
  • a párizsi CAC 40 1,1 százalékos plusszal zárt, 
  • a londoni FTSE 100 pedig 0,7 százalékkal lépett feljebb.

A forint a nap eleji gyengülést követően magára talált, a tőzsdezárásig pedig jelentősebb előnyre tett szert a főbb devizákkal szemben. A reggeli inflációs adatot megemésztve, délután a lengyel jegybank kamatcsökkentése is kedvezett a hazai fizetőeszköznek, ezáltal ugyanis még vonzóbbá vált a forint kínálta kamatkülönbözet.

Az euró jegyzése a 393,7-es napi csúcsról 391,6 forintig jött vissza délután öt óráig, 0,4 százalékkal felértékelve a magyar pénzt. A dollárhoz képest csekély, 0,05 százalékos javulást mutat az árfolyam. Az amerikai pénz jegyzése hajszálnyival 337 forint alá süllyedt a pesti tőzsdezárásra.

