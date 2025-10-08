Kitett magáért az OTP, a forint is szépen teljesített szerdán

Kedvező befektetői hangulatban zajlott a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén, a BUX 0,5 százalékos emelkedéssel, 101 811 ponton fejezte be a napot. A magyar blue chipek felemásan teljesítettek.
A börzét leginkább felfelé húzó OTP 1,2 százalékkal erősödött, és kereken 30 000 forinton végzett. Az első számú hazai bankpapír szeptember eleje, vagyis egy hónap óta először zárt 30 ezer forintos szinten. A Richter árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, 10 290 forintig.
A Magyar Telekom kurzusa 0,1 százalékkal 1800 forintra ereszkedett, a Mol papírjai 0,6 százalékkal fordultak le, így 2764 forintról várhatják a folytatást.
Az európai tőzsdéken is a vevők diktálták ma az ütemet. A meghatározó nyugati indexek közül
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint a nap eleji gyengülést követően magára talált, a tőzsdezárásig pedig jelentősebb előnyre tett szert a főbb devizákkal szemben. A reggeli inflációs adatot megemésztve, délután a lengyel jegybank kamatcsökkentése is kedvezett a hazai fizetőeszköznek, ezáltal ugyanis még vonzóbbá vált a forint kínálta kamatkülönbözet.
Az euró jegyzése a 393,7-es napi csúcsról 391,6 forintig jött vissza délután öt óráig, 0,4 százalékkal felértékelve a magyar pénzt. A dollárhoz képest csekély, 0,05 százalékos javulást mutat az árfolyam. Az amerikai pénz jegyzése hajszálnyival 337 forint alá süllyedt a pesti tőzsdezárásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.