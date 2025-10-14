Deviza
Sajátrészvény-vásárlásba kezdett az Opus

Az Opus mellett az OTP is felvásárolta részvényei egy részét.
Andor Attila
2025.10.14, 09:56
Frissítve: 2025.10.14, 10:05

Az Opus a tőzsde honlapján közölte, hogy a 2025. április 8-án bejelentett rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően 2025. október 13-án 54 059 saját részvényt vásárolt az MBH Befektetési Bank Zrt. közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén 561,29 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen sajátrészvény-állománya 43 729 963, csoportszinten összesen 162 142 784 darab (23,22 százalék).

tőzsde
Tőzsde: sajátrészvény-vásárlásba kezdett az Opus és az OTP / Fotó: Shutterstock

Emellett az OTP – szintén a tőzsde honlapján – közölte, hogy a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2025. október 13-án a Budapesti Értéktőzsdén 33 805 OTP-törzsrészvényt vásárolt 30 151 forint/darab átlagáron az OTP Bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 652 919 darabra változott. A sajátrészvény-állomány 4,52 százalék.   

