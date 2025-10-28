Nexperia-ügy: az egekbe szöktek az autóalkatrész-árak, egy ceglédi cég lehet a botrány nyertese

Valószínűleg még a legfanatikusabb autórajongók sem igen hallottak eddig a holland Nexperia nevű cégről, amely pedig létfontosságú félvezetőket gyárt a világ számos autóipari vállalatának.

Az Infineon lehet a Nexperia-ügy nyertese? / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nexperia: egyszerű csipek nagy mennyiségben

Miután azonban szeptember 30-án a hágai kormány a kínai tulajdonba került egykori Philips-leányt állami felügyelet alá helyezte, majd a holland bíróság a Nexperia – a kínai anyavállalatot is irányító – vezérigazgatóját, valamint néhány további vezetőt is azonnali hatállyal felfüggesztett, és a helyükre független vagyonkezelőt nevezett ki, kénytelenek vagyunk megjegyezni a nevét.

Kína ugyanis válaszul exporttilalmat rendelt el a Nexperia kínai leányvállalataival és alvállalkozóival szemben, azaz elvágta az autóipar csipbeszállító vonalát, hiszen bár a cég Európában is gyárt, a késztermék Ázsiából, 70 százalékban Kínából érkezik-érkezett.

Iparági illetékesek rövidesen bejelentették, hogy a kulcsfontosságú alkatrészek, például a tranzisztorok, diódák és MOSFET-ek (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors – fém-oxid-félvezető térvezérlésű tranzisztorok, amelyek kapcsolóként vagy erősítőként reagálnak az elektromos jelekre) árai brutálisan, átlagosan több mint 10 százalékkal emelkednek.

A felső kategóriás alkatrészek esetében pedig akár a 20 százalékot is meghaladhatja a drágulás.

Ugyanakkor ágazati körökből az az információ jutott el a Világgazdasághoz, hogy

bizonyos termékek ára 1 euróról 100 euróra lőtt ki.

A Nexperia amúgy nem éppen a legmodernebb csipeket gyártja, hanem olyan egyszerű, de nélkülözhetetlen alkatrészeket, amelyekből minden autóban több százra van szükség.

A CNN szerint a holland cég kínálata mintegy 6000-féle terméket tartalmaz, amelyekből évente 110 milliárd darabot értékesítenek.

Az alkatrészhiány miatt számos autógyártó – köztük a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz is – kénytelen volt vészhelyzeti tervet összeállítani és krízistanácskozásokat összehívni a fenyegető, akár hónapokig is elhúzódó termelésleállások elkerülése végett. A VW-nél már hiába próbálták elhárítani a vészt, két gyárban is le kellett állítaniuk legnépszerűbb modelljeik, a Golf és a Tiguan gyártását.