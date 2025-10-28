Deviza
EUR/HUF388.05 -0.16% USD/HUF333 -0.2% GBP/HUF442.09 -0.66% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.71 -0.09% RON/HUF76.34 -0.18% CZK/HUF15.96 -0.11% EUR/HUF388.05 -0.16% USD/HUF333 -0.2% GBP/HUF442.09 -0.66% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.71 -0.09% RON/HUF76.34 -0.18% CZK/HUF15.96 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,293.74 +0.93% MTELEKOM1,802 +1.24% MOL2,938 +4.33% OTP31,270 +0.1% RICHTER10,470 +0.29% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,989.44 +0.06% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,290.32 +1.07% BUX106,293.74 +0.93% MTELEKOM1,802 +1.24% MOL2,938 +4.33% OTP31,270 +0.1% RICHTER10,470 +0.29% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,989.44 +0.06% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,290.32 +1.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
csipgyártók
Infineon
félvezetőgyártás

Nexperia-ügy: az egekbe szöktek az autóalkatrész-árak, egy ceglédi cég lehet a botrány nyertese

Rövid távon nincs megoldás, de később beugorhat a német csipgyártó. A Nexperia-ügy következtében növelheti piaci részesedését az Infineon.
Murányi Ernő
2025.10.28., 19:31

Valószínűleg még a legfanatikusabb autórajongók sem igen hallottak eddig a holland Nexperia nevű cégről, amely pedig létfontosságú félvezetőket gyárt a világ számos autóipari vállalatának.

Company location of Infineon Technologies
Az Infineon lehet a Nexperia-ügy nyertese? / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nexperia: egyszerű csipek nagy mennyiségben

Miután azonban szeptember 30-án a hágai kormány a kínai tulajdonba került egykori Philips-leányt állami felügyelet alá helyezte, majd a holland bíróság a Nexperia – a kínai anyavállalatot is irányító – vezérigazgatóját, valamint néhány további vezetőt is azonnali hatállyal felfüggesztett, és a helyükre független vagyonkezelőt nevezett ki, kénytelenek vagyunk megjegyezni a nevét.

Kína ugyanis válaszul exporttilalmat rendelt el a Nexperia kínai leányvállalataival és alvállalkozóival szemben, azaz elvágta az autóipar csipbeszállító vonalát, hiszen bár a cég Európában is gyárt, a késztermék Ázsiából, 70 százalékban Kínából érkezik-érkezett.

Iparági illetékesek rövidesen bejelentették, hogy a kulcsfontosságú alkatrészek, például a tranzisztorok, diódák és MOSFET-ek (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors – fém-oxid-félvezető térvezérlésű tranzisztorok, amelyek kapcsolóként vagy erősítőként reagálnak az elektromos jelekre) árai brutálisan, átlagosan több mint 10 százalékkal emelkednek. 

A felső kategóriás alkatrészek esetében pedig akár a 20 százalékot is meghaladhatja a drágulás.

Ugyanakkor ágazati körökből az az információ jutott el a Világgazdasághoz, hogy 

bizonyos termékek ára 1 euróról 100 euróra lőtt ki.

A Nexperia amúgy nem éppen a legmodernebb csipeket gyártja, hanem olyan egyszerű, de nélkülözhetetlen alkatrészeket, amelyekből minden autóban több százra van szükség. 

A CNN szerint a holland cég kínálata mintegy 6000-féle terméket tartalmaz, amelyekből évente 110 milliárd darabot értékesítenek. 

Az alkatrészhiány miatt számos autógyártó – köztük a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz is – kénytelen volt vészhelyzeti tervet összeállítani és krízistanácskozásokat összehívni a fenyegető, akár hónapokig is elhúzódó termelésleállások elkerülése végett. A VW-nél már hiába próbálták elhárítani a vészt, két gyárban is le kellett állítaniuk legnépszerűbb modelljeik, a Golf és a Tiguan gyártását. 

A továbbhárított áremelések és a termelés visszaesése pedig megtörheti az éledező európai autóipart. 

A helyzet egyre inkább a világjárványt követő globális csipválságra emlékeztet – mondják az autóiparban.

Akkoriban is termelésleállásokhoz és ennek következtében az új és használt autók árának ugrásszerű emelkedéséhez vezetett az egyik napról a másikra beköszöntő alkatrészhiány.

A Nexperia világpiaci részesedése az autóipari szegmensben ráadásul eléri a 10 százalékot, s az autóipari illetékesek szerint a legtöbb gyártónál csupán egy-két hétre elegendő készlet maradt, az ellátási csatornák más gyártókhoz való átirányítása pedig nagyjából egy-másfél évig is eltarthat.

Az Infineon lehet a nyertes?

Hosszabb távon itt jön képbe a Cegléden is működő német Infineon. Az amerikai Bernstein Research részvényelemzői a félvezető-specialistát a válság egyértelmű nyertesének tartják.

Ha az autógyárak megbízható alternatívát keresnek a Nexperiával szemben, az Infineon lehet a leglogikusabb választásuk

– így az elemzők.

Valósággal megugorhat a kereslet az Infineon csipjei iránt, különösen az autóipari elektronika gyorsan növekvő területén, mivel az autók egyre inkább guruló számítógépekké válnak.

Az extra termelésből pedig a ceglédi gyár is – amely az Infineon üzemei közül az egyik legnagyobb Európában – profitálhatna, hiszen az autóipari szektorban kulcsfontosságú alkatrészeket, például elektromos és hibrid járművek invertereihez való félvezető modulokat is gyártanak a csarnokaiban. Ráadásul csak egy ugrásra van a kecskeméti Mercedestől, sőt a BMW és az Audi magyarországi gyárai sincsenek tőle elérhetetlen távolságban.

Az osztrák Börse Express szerint a válság az egész európai csipszektort felébresztheti Csipkerózsika-álmából, aminek a legnagyobb haszonélvezője egyértelműen az Infineon lehet.

A német csipgyártó kedden 34,26 eurón záró részvényeit  különben jelenleg a Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa 41,87 eurós célárral ajánlja vételre. A részvény idén eddig több mint 9 százalékkal erősödött.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Nagy Márton

Óriási hírt kaptak a nyugdíjasok a kormánytól: 8 százalékkal nőne a nyugdíj Magyarországon – már 2026-tól elindulhat a történelmi emelés

A kormány már dolgozik az ütemezésen, de feltételek nélkül nem lesz bevezetés: ehhez gazdasági erő és béke kell.
2 perc
Rheinmetall

Délen terjeszkedik a német hadiipari óriás: Ukrajnától egy kőhajításnyira épül a NATO legújabb lőszergyára

A Szopot mellett épülő gyár a NATO és az EU számára biztosítana stratégiai fontosságú lőszereket, miközben erősíti a bolgár hadiipart.
8 perc
Infineon

Nexperia-ügy: az egekbe szöktek az autóalkatrész-árak, egy ceglédi cég lehet a botrány nyertese

Rövid távon nincs megoldás, de később beugorhat a német csipgyártó.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu