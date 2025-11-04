Deviza
Jászai Gellért
4iG
Üzbegisztán

A 4iG-főnök Amerika után a másik irányba utazott, valami itt is készül

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország üzleti nagykövete Taskentben üzbég kormányzati vezetőkkel tárgyalt a kétoldalú gazdasági együttműködés erősítéséről, különös tekintettel a távközlési és digitális infrastruktúra fejlesztésére, valamint egy közös befektetési alap létrehozására.
VG
2025.11.13, 08:36
Frissítve: 2025.11.13, 09:00

Taskentben folytatott magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A kétoldalú megbeszéléseken Rózsa József, Magyarország Üzbegisztánba akkreditált nagykövete is részt vett – közölte a vállalat.

220728_VG-4ig_03_VZ4iG A 4iG elnöke üzbég távközlési és digitalizációs befektetési lehetőségekről egyeztetett
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar delegáció Zsamshid Hodzsaev miniszterelnök-helyettessel, Laziz Kudratov befektetési, ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Sukhrat Vafajevvel, az Üzbegisztáni Újjáépítési és Fejlesztési Alap vezetőjével folytatott egyeztetéseket. 

A megbeszélések középpontjában Üzbegisztán távközlési és digitális infrastruktúrájában rejlő befektetési lehetőségek áttekintése állt – beleértve az infrastruktúra korszerűsítését, a szolgáltatások minőségének javítását –, valamint egy közös üzbég–magyar befektetési alap létrehozásának előkészítése, amely a két ország gazdasági együttműködésének további erősítését szolgálná.

A felek áttekintették a Digitális Üzbegisztán 2030 nemzeti program keretében megvalósuló partnerségi lehetőségeket is. Jászai Gellért a látogatással kapcsolatban kiemelte: Üzbegisztán gyorsan fejlődő, jelentős technológiai és ipari potenciállal rendelkező ország, amely vonzó lehetőségeket kínál magyar vállalatok számára is. 

A mostani konzultációk újabb fontos lépést jelentenek a magyar–üzbég gazdasági partnerség mélyítésében, különösen a digitális és infokommunikációs szektorban.

 A folyamat jelentőségét jelzi, hogy idén tavasszal a magyar–üzbég kapcsolatok kibővített stratégiai partnerségi szintre emelkedtek. 

A mostani látogatás egyben folytatása az idén májusban megkezdett kétoldalú tárgyalásoknak a távközlési, digitalizációs és energetikai együttműködési lehetőségekről.

Történelmi lépés a magyar űriparban: a 4iG műholdpályát bérel a világ egyik legnagyobb szolgáltatójától

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) geostacionárius műholdpálya- és frekvenciahasználati bérleti szerződést írt alá a francia Eutelsat SA vállalattal, a világ egyik legnagyobb műholdas távközlési szolgáltatójával. A megállapodás mérföldkő a magyar űripar fejlődésében, és kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.

