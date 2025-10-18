Deviza
Szinglik Napja
kínai webáruház
JD.com
fogyasztás
Alibaba
e-kereskedelem

Őrült akciót vezettek be a kínai webáruházak: mostantól filléres ajánlatokkal árasztják el az internetet – a legújabb iPhone-t is durván leárazhatják

Az eredetileg egyetlen napra, november 11-re kitalált Szinglinap mára elvesztette a varázsát, az idén már öthetes akciósorozattal készül az Alibaba és a JD.com a vásárlási őrületre. Ha lesz egyáltalán, mert a kínai vásárlók pénztárcáját már egyre nehezebb ilyen eszközökkel megnyitni. Az árusok bevetik a mesterséges intelligenciát is.
Kriván Bence
2025.10.18, 07:01
Frissítve: 2025.10.18, 07:14

Szokatlan húzásra ragadtatták magukat a nevezetes Szinglinap, azaz november 11. főszereplői, azaz a kínai e-kereskedelmi óriásvállalatok: az eredetileg egyetlen napra szorítkozó hiperakciós online vásárlási őrületet öt hétre (!) húzták szét, hátba ettől beindul a pénzére egyre jobban vigyázó kínai (és külhoni) fogyasztó. 

Kínai szinglinap
Tavalyi kép: folyik a valódi kínai szinglinapon online megrendelt áruk kiszállítása a JD.com raktárából /  Fotó: AFP

Az érdeklődést szokásosan hatalmas leárazások jellemzik, melyekből minden napra jut – ígérik a szervezők, akik platformjaikon összehozzák a kínálatot a kereslettel. A korábbihoz képest lanyha kínai fogyasztás fellendítése alapvető gazdasági cél, ebben

  • az Alibaba
  • és a JD.com

is egyetért. Az amerikai–kínai kereskedelmi és vámháború eszkalálódása, a hazai verseny fokozódása, az ingatlanpiaci válság, de még a természeti katasztrófákkal súlyosbított honi időjárás is negatív hatással van a vásárlási hajlandóságra. 

Mennyire vevők a kínaiak a százforintos jégeralsóra? 

Nagy kérdés, hogy olyan ajánlatokkal, mint a szállítással együtt mindössze 30 dollárcentért kínált, 50 ezer darab termo jégeralsó online kiárusítása mekkorát tud dobni a GDP-n és a kiskereskedelmi forgalmon. Ezt a JD.com kínálja, amely emellett százezer termékre aggatja az „év legalacsonyabb árcéduláját” az öthetes kampányidőszak alatt. 

A Reuters által megkérdezett fogyasztók lelkesedése összességében fékezett habzásúnak mondható, egyikük csak egy kényelmes sportcipő után vágyott, de a sűrű kínálatban nem talált magának megfelelőt. Lehet persze, hogy túl igényes az illető, vagy nem támaszkodott kellőképpen a mesterséges intelligenciára (MI), amelyet bevetettek az idei akciósorozatban, hogy a gyakorlatlan is segítse, navigálja a potenciális vásárlót a számára (?) ideális termék megtalálásában. 

A lényeg, hogy ha úgy is ott jár, akkor költsön is valamennyit. 

Szakértők szerint az MI megdolgoztatása megtérülő vállalkozás, keresési és ajánlási tippjeivel akár 10 százalékkal is több kattintásra, s ezzel termékszemlézésre ösztökéli a kijelző vagy a képernyő előtt ülő, bizonytalankodó „áldozatát”.

Meddig tartható fenn az érdeklődés? 

A JD.com október 9-én indította el kampányát, ami egybeesett Kína munkába való visszatérésével a nyolcnapos Aranyhét után, de a ByteDance Douyin alkalmazása, vagyis a TikTok honi testvéralkalmazása is e napon kezdte a promócióit. Az Alibabánál, amelytől a Szinglinap alapötlete származik, s amely 7 milliárd dollárral szponzorálja az eseményt, szerda este dördült el a startpisztoly. 

China's railways haul parcels from shopping spree
Felkészült, megedződött logisztika várja a vásárlók remélt rohamát / Fotó: Imaginechina via AFP

Az első óra a fogadtatás szempontjából mindig kritikus, most is árgus szemekkel követte a piac az eseményeket, s azt tapasztalhatták, hogy a rajt utáni 60 percben 35 márkának, közte

  • a Nike,
  • a L’Oréal,
  • az Anta
  • és a Proya

brandnek sikerült átlépnie a 100 millió jüanos értékesítési küszöböt. Ez átszámítva 4,7 milliárd forintnak felel meg.

Az azonnali kiskereskedelem – ami az online rendelések egy órán belüli kiszállítását fedi – szintén kiemelt figyelmet kap az idén. Az Alibaba és a JD.com milliárdokat költött az infrastruktúra fejlesztésére és egyéb támogatásokra, promóciókra, hogy a vásárlókat a gyors kiszállítási csatornákhoz vonzza, amelyek összességében immár dinamikusabban növekednek, mint maga az e-kereskedelem.

Melyek lesznek az idei slágertermékek? 

Ami a „szinglinapi” slágertermékeket illeti, a Reuters Jacob Cooke-ot, a WPIC Marketing + Technologies társalapító-vezérigazgatóját faggatta ki. Szerinte azok a termékek lesznek igazán kelendők, amelyek segítenek a fogyasztóknak, hogy jól nézzenek ki, jól érezzék magukat a bőrükben (és a megvásárolt ruhadarabjaikban). 

Apple Store
Kínaiak ismerkednek az új iPhone-nal. Slágercikk lehet az okostelefon az idén is / Fotó: Cfoto via AFP

A szépségápolási márkák, a felsőruházat, a csomagolt élelmiszerek és italok forgalma lehet kiugró. Cooke azt várja, hogy a szeptember 9-én bemutatott legújabb iPhone (17) is felkerül az étlapra egy vaskos akció keretében. 

A tartós háztartási cikkek ezúttal nem játszanak, tavaly, amikor Peking az energiazabáló régi készülékek kiselejtezésére átfogó támogatási programot hirdetett, aki tudta, lecserélte a készülékeit. Nem is csoda, hogy a folyó negyedévre a Nomura a háztartási gépek keresletének 20 százalékos csökkenését prognosztizálta. 

