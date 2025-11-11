Deviza
Állampapír: mérsékelt kockázat mellett is elérhető még attraktív hozam

A magyar kötvénypiac továbbra is vonzó hozamokat kínál, különösen azok számára, akik mérsékelt kockázat mellett keresnek stabil megtérülést.
Andreskó Mária vezető portfóliómenedzser, Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
2025.11.11, 06:50
Frissítve: 2025.11.11, 08:10

Az amerikai kötvénypiac 2025 őszén enyhe javulást mutatott, amelyet elsősorban a Federal Reserve (Fed) kamatcsökkentési várakozásai tápláltak. Azonban a piac hamar kiárazta a további kamatvágások lehetőségét, így a hozamok ismét emelkedő pályára álltak. Ezzel párhuzamosan a magyar kötvénypiacot több tényező is támogatta: a nemzetközi hozamkörnyezet, a régiós piacok erősödése, valamint a Feddel kapcsolatos korábbi várakozásai.

Továbbra is vonzó hozamokat kínálnak a magyar állampapírok / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hazai kötvénypiaci kockázatok és monetáris politika

A magyar állampapírok esetében a nemzetközi hozammozgások mellett számos hazai tényező is befolyásolja a kilátásokat. Ilyen például a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elköteleződése a pozitív reálkamat fenntartása mellett, a fiskális lazítások, a továbbra is magas bérnövekedésből fakadó inflációs kockázatok, valamint a növekvő költségvetési hiány.

Az MNB utoljára 2024 szeptemberében csökkentett kamatot, azóta szigorú monetáris politikát folytat. Továbbra is az árstabilitást tartja elsődleges céljának, így a következő kamatcsökkentési ciklus legkorábban 2026 második negyedévében indulhat el. A 2025. decemberi kamatvágás esélye jelenleg marginális. Az alapkamat hatása a gazdasági növekedésre egyre kisebb jelentőségű a kormányzati oldalról bevezetett kedvezményes hitelek következtében.

Hozamok és befektetési lehetőségek

A hazai kötvények 2025. november elejéig közel 5 százalékos hozamot értek el. Az év során a hozamgörbe felfelé tolódott, ami némileg visszafogta az éves teljesítményt. Azok a befektetők, akik rövidebb futamidejű állampapírokban gondolkodnak, egy év alatt akár 5,6 százalékos hozamot is realizálhattak, míg a MAX Composite indexet követő portfóliók 6,1 százalékos éves hozamot teljesítettek.

A lakosság körében kiemelkedően népszerű a FixMÁP 2030Q4, amely 7 százalékos kamatot kínál. Ez különösen vonzó, ha más, hasonló lejáratú államkötvényekkel vetjük össze, mint amelyet intézményi befektetők is vásárolhatnak, mivel jelenleg csak a 2041-es vagy annál hosszabb lejáratú kötvények kínálnak 7 százalék feletti hozamot. Itt kiemelném, hogy a jövőben esetleges hozamcsökkenésnél ezek a papírok jobban profitálhatnak a keletkező árfolyamnyereségből. A lakossági papíroknál fontos megjegyezni, hogy a FixMÁP lejárat előtti eladása esetén 1 százalékos árfolyamveszteséggel kell számolni, így ez a konstrukció elsősorban hosszú távra, lejáratig tartva ajánlott.

Régiós összehasonlítás és külföldi kereslet

A régióban a román állampapírok után a magyar kötvények kínálják a legmagasabb hozamot. A külföldi befektetők érdeklődése is látványos: a forintban kibocsátott államkötvények külföldi tulajdonban lévő állománya 2025-ben 28,4 százalékkal emelkedett. Ennek ellenére a hozamokban ez a keresletnövekedés nem hozott érdemi változást.

Diverzifikáció és alternatív lehetőségek

A portfóliók diverzifikálása kulcsfontosságú a kockázatok megosztásában. A magasabb hozam elérése érdekében érdemes vállalati kötvényeket is bevonni a portfólióba, amelyek hozama jelentősen meghaladhatja az állampapírokét. Az Otthon Start program révén egyre több hazai jelzálogbank bocsát ki ingatlannal fedezett, hozamprémiummal rendelkező jelzálogleveleket, amelyek forintban és euróban is elérhetők. Ezek hátránya a likviditás hiánya, amelyet magasabb hozam kompenzál. A jelzáloglevelek kockázati szintje a fedezettsége révén mérsékelt.

Lakossági megtakarítások és inflációs kihívások

Az MNB megtakarítási jelentése szerint a háztartások még mindig megtakarításaik 20 százalékát készpénzben vagy bankbetétben tartják. Ez különösen aggasztó az inflációs környezetben, hiszen az alacsony vagy nulla kamatozású pénzeszközök gyorsan veszítenek értékükből. Érdemes tehát megfontolni, hogy a megtakarításokat a kockázattűrő képességünknek megfelelően befektessük – akár állampapírokba, akár más kötvényalapú konstrukciókba vagy akár abszolút hozamú stratégiával működő befektetési alapokba.

Összegzésként elmondható, hogy a magyar kötvénypiac továbbra is vonzó hozamokat kínál, különösen azoknak, akik mérsékelt kockázat mellett keresnek stabil megtérülést. A megfelelően diverzifikált portfólió kialakítása és a hosszú távú szemlélet kulcsfontosságú a sikeres befektetési stratégia szempontjából.

