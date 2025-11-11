Állampapír: mérsékelt kockázat mellett is elérhető még attraktív hozam

Az amerikai kötvénypiac 2025 őszén enyhe javulást mutatott, amelyet elsősorban a Federal Reserve (Fed) kamatcsökkentési várakozásai tápláltak. Azonban a piac hamar kiárazta a további kamatvágások lehetőségét, így a hozamok ismét emelkedő pályára álltak. Ezzel párhuzamosan a magyar kötvénypiacot több tényező is támogatta: a nemzetközi hozamkörnyezet, a régiós piacok erősödése, valamint a Feddel kapcsolatos korábbi várakozásai.

Továbbra is vonzó hozamokat kínálnak a magyar állampapírok / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hazai kötvénypiaci kockázatok és monetáris politika

A magyar állampapírok esetében a nemzetközi hozammozgások mellett számos hazai tényező is befolyásolja a kilátásokat. Ilyen például a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elköteleződése a pozitív reálkamat fenntartása mellett, a fiskális lazítások, a továbbra is magas bérnövekedésből fakadó inflációs kockázatok, valamint a növekvő költségvetési hiány.

Az MNB utoljára 2024 szeptemberében csökkentett kamatot, azóta szigorú monetáris politikát folytat. Továbbra is az árstabilitást tartja elsődleges céljának, így a következő kamatcsökkentési ciklus legkorábban 2026 második negyedévében indulhat el. A 2025. decemberi kamatvágás esélye jelenleg marginális. Az alapkamat hatása a gazdasági növekedésre egyre kisebb jelentőségű a kormányzati oldalról bevezetett kedvezményes hitelek következtében.

Hozamok és befektetési lehetőségek

A hazai kötvények 2025. november elejéig közel 5 százalékos hozamot értek el. Az év során a hozamgörbe felfelé tolódott, ami némileg visszafogta az éves teljesítményt. Azok a befektetők, akik rövidebb futamidejű állampapírokban gondolkodnak, egy év alatt akár 5,6 százalékos hozamot is realizálhattak, míg a MAX Composite indexet követő portfóliók 6,1 százalékos éves hozamot teljesítettek.

A lakosság körében kiemelkedően népszerű a FixMÁP 2030Q4, amely 7 százalékos kamatot kínál. Ez különösen vonzó, ha más, hasonló lejáratú államkötvényekkel vetjük össze, mint amelyet intézményi befektetők is vásárolhatnak, mivel jelenleg csak a 2041-es vagy annál hosszabb lejáratú kötvények kínálnak 7 százalék feletti hozamot. Itt kiemelném, hogy a jövőben esetleges hozamcsökkenésnél ezek a papírok jobban profitálhatnak a keletkező árfolyamnyereségből. A lakossági papíroknál fontos megjegyezni, hogy a FixMÁP lejárat előtti eladása esetén 1 százalékos árfolyamveszteséggel kell számolni, így ez a konstrukció elsősorban hosszú távra, lejáratig tartva ajánlott.