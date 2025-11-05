Áruhitel és személyi kölcsön: egyre többen vesznek fel hitelt Magyarországon
Idén látványosan megnőtt a magyarok érdeklődése a fedezetlen hitelek, különösen a személyi kölcsönök iránt, amit a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztanak – írja az Origo. Júliusban minden korábbinál nagyobb összegben vettek fel kölcsönt a háztartások. A kamatszintek csökkenése, a bérek emelkedése és a lakossági fogyasztás élénkülése egyaránt növelte a hitelkeresletet. Nemcsak a személyi kölcsönök, hanem az áruhitelek és más rövid futamidejű fogyasztási hitelek is egyre népszerűbbek, és az ünnepi szezonban további növekedés várható.
Kamatmentes áruhitel – vagy mégsem?
A nullaszázalékos teljes hiteldíjmutatóval (THM) kínált konstrukciók elsőre ingyenes finanszírozásnak tűnnek, de a valóságban ritkán teljesül minden feltétel. Ahhoz, hogy valóban ne kelljen fizetni semmilyen pluszköltséget –
- például kamatot,
- kezelési vagy folyósítási díjat,
- illetve kötelező biztosításokat,
minden díjnak nullára kell csökkennie.
Ez általában rövid futamidejű, kisebb összegű áruhiteleknél fordul elő, akciók keretében, amikor a kereskedő átvállalja a költségeket, ugyanakkor még
ebben is lehetnek buktatók: kötelező bankszámlanyitás, további biztosítások vagy egyéb feltételek, amelyek nem növelik a THM-et, de kötelezők.
Kis összegű, rövid távú vásárlásoknál az áruhitel előnyös lehet, de nagyobb, többmilliós személyi kölcsönök esetén a fix kamatozású hitel hosszú távon kiszámíthatóbb.
Gondosan tervezzük meg a családi költségvetést
A tudatos tervezés elengedhetetlen: a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) akár 50 százalékot is enged, de érdemes inkább 30-35 százalékos terhelést választani, mert ennél magasabb eladósodottság nehézséget okozhat váratlan kiadásoknál. Fontosak a hosszú távú célok is, úgy mint
- ingatlanvásárlás,
- felújítás,
- autó,
- gyermekvállalás
figyelembe vétele, és a teljes hitelkeret előzetes kalkulálása.
Tudatos hitelfelvétel a biztonságért
Mindig hagyjunk tartalékot váratlan kiadásokra, használjunk kalkulátorokat, és előre számoljuk ki a teljes visszafizetendő összeget. Ne kockáztassuk a hosszú távú célokat rövid távú kedvezményekért. Ha több hitelünk van, jelöljük ki a prioritásokat, és törlesszük először a magas kamatozású kölcsönöket. Tudatos, mértékletes hitelfelvétellel a hitelek valóban segíthetnek a célok megvalósításában, anélkül, hogy a család anyagi biztonsága veszélybe kerülne. A teljes cikk megtekinthető az Origo oldalán.