Évek óta nem volt ilyen bivaly formában a forint: 383 az euró, 330 felé robog a dollár
Már múlt pénteken is remek formát mutatott a forint. A hétvégi washingtoni tárgyalások pedig újabb lendületet adtak a magyar devizának. Az euró-forint grafikonon már a hétfő reggel támasztörést hozott.
Komoly lökést adott a magyar devizának, hogy hétvégén megállapodás született Magyarország és az Egyesült Államok között. A pénteki találkozón többek között szankciómentességről, „pénzügyi csomagról”, LNG-vásárlásról és fegyverbeszerzésről állampodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az oroszolaj- és -földgáz-vásárlásra szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II. erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.
Támaszokat tört a forint
Pénteken újabb hullámban erősödött a hazai fizetőeszköz, az euró-forint jegyzése a 385-ös szint alá süllyedt. Technikai támasz 384 közelében húzódik.
Hétfőn reggel már ezzel a támasszal birkózott a forint, 383,95-ig leszúrva. Majd nyitás után már 383,5 közelében járt, letörve a támaszt.
Kérdés, mennyire lesz szignifikáns a letörés:
vajon hol találjuk majd tőzsdezáráskor a kurzust?
Mindenesetre, a kereskedés első háromnegyed órájában háromszor is leszúrt a jegyzés 383,5-ig, majd tovább süllyedt 383,3 közelébe.
Utoljára 2023-ban mozgott hasonló szinteken.
A dollárral szemben is újabb forinterősödési hullám követte a pénteki menetet. Ráadásul már pénteken is meredekebb volt a forint erősödése a dollárral szemben.
Most azt látjuk, hogy a dollár-forint 332,6 közeléből 331 közelébe süllyedt. Utoljára 2021-ben láthattuk hasonló szinteken a kurzust.
