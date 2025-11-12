Deviza
Nagyot kaszált a japán jedi, de nem volt mindig ilyen szerencsés

Hét hosszú esztendőn át kerülte a szerencse a mesterséges intelligencia korai befektetőjének számító Szon Maszajosit. Ám idén az OpenAI-üzlet kárpótolhatja a japán jedit. Úgy tűnik, ezúttal jókor és jó helyen vásárolt a SoftBank, amely az amerikai telekom kitettségét is beáldozta.
Faragó József
2025.11.12, 06:16

Közel 2 százalékot pattant a SoftBank kedden, miután közölte, hogy 19 milliárd dolláros nyereséget ért el Vision Fund befektetési részlegén a második negyedévében. A profit duplázódását a 30 milliárd dolláros OpenAI-befektetés felértékelődése eredményezte. A japán jediként emlegetett Szon Maszajosi, aki gyakran idézi Yodát, és előszeretettel használ idézeteket a Csillagok háborúja-univerzumból, folytatja agresszív mesterségesintelligencia- (MI) stratégiáját. 

japán jedi
2017 óta fókuszál a mesterséges intelligenciára a japán jedi / Fotó: AFP

Bőséges profitforrás a mesterséges intelligencia

Az idei második negyedévben a vállalat nettó profitja 2,502 trillió jent tett ki, ami drasztikusan meghaladta a 206,89 milliárd jenes elemzői várakozást és az előző év azonos időszakának 1,18 trillió jenes eredményét. A bevétel 1,92 trillió jenre nőtt, szintén felülmúlva az 1,9 trillió jenes konszenzust. 

Néhány hónapja közel 5 milliárd dollárt tárazott ki az amerikai telekom szektorból Szon Maszajosi. A felszabadult tőkét a mesterséges intelligenciába fektették. Különösen izgalmas az OpenAI-együttműködés. A startup ugyanis tőzsdére készül, s a kibocsátás, akár ezermilliárd dollárra is értékelheti a ChatGPT fejlesztőjét. A tőzsdei bevezetéshez (IPO) szükséges iratokat Sam Altman cége már a jövő év második felében benyújthatja az értékpapír-felügyelet felé. 

Úgy tűnik, a mesterséges intelligencia korai befektetőjének számító SoftBank ezúttal, 

hét szűk esztendő után kivételesen jókor és jó helyen vásárolt MI-kitettséget.

  

 

Néha mellényúl a japán jedi, néha nagyot kaszál

Szon Maszajosi korai befektetője volt a mesterséges intelligenciának. Fél évtized alatt költöttek 140 milliárd dollárt 400 startupra. A piacokon végigsöprő MI-őrület mégis sokáig elkerülte őket. 

Legnagyobb baklövésük az Nvidia-befektetés volt. 

Jó szemmel, már 2017-ben 4 milliárd dollárt fektettek az MI-fejlesztésekhez ma nélkülözhetetlen csipeket gyártó Nvidiába. Ám amikor a kínai verseny hatására 2019-ben beszakadt a kurzus, a SoftBank kiszállt a pozícióból nagyjából 100 millió dollár veszteséggel. Így lemaradtak az árfolyam későbbi megtízszereződéséről. 

Annál inkább bejött az Arm-pakett.

Nem véletlen, hogy részvény-visszavásárlásokat követelő aktivista befektetők is üzletet szimatoltak

