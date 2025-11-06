Kvantumláz 2025: Ki lesz a „quantum-Nvidia”?

Nemrég a „kvantumelőnyről” – amikor egy kvantumgép gyorsabban vagy jobb minőségben old meg feladatot a legjobb klasszikusnál – újra fellángolt a vita: a Google 2025 októberében olyan fizikai szimulációs eredményt publikált, amely tizenháromezerszer gyorsabb volt a Frontier szuperszámítógépnél. A szakma egy része ugyan szkeptikus, de a trend iránya egyértelmű. Közben a Microsoft az Azure Quantum ökoszisztémát tolja, a Nvidiával pedig gyorsan épül a „kvantumklasszikus” híd. Ezek a „pick-and-shovel” szereplők (felhő, GPU, eszközlánc) a kvantumhoz kapcsolt biztosabb pénzáramlás oldalát jelentik.

Fellángolt a vita a kvantumelőnyről

A kvantum-számítástechnika leegyszerűsítve olyan számítási módszer, ahol a klasszikus bitek (0 vagy 1) helyett kvantumbitek, azaz qubitek dolgoznak, amelyek szuperpozícióban „egyszerre” lehetnek 0-k és 1-ek, és egymással összefonódva kollektívan oldanak meg bonyolult optimalizálási, kémiai vagy kriptográfiai feladatokat. A mai gépek többféle technológiával készülnek: csapdázott ionok (IonQ, Quantinuum), szupravezetők (Rigetti, Google/Alphabet), neutrálatomok (QuEra, Pasqal), illetve kvantum-aniling (D-Wave) – ez utóbbi speciális optimalizálási problémákra fókuszál.

A jelen nagy kihívása az alacsony hibaarány és a hibajavítás: ezért fut párhuzamosan a „NISQ” (zajos, korlátozott) korszak gyakorlati kísérletezése és a hibatűrő, logikai qubites jövő felépítése. Az IBM például a 2025-ös útitervében a hibatűréshez szükséges új processzor- és csomagolási megoldásokat vázolta fel, kvantum-HPC együttműködésre optimalizálva.

Tiszta kvantumpapírok vagy infrastruktúra-óriások?

Aki kvantumba fektetne, az előtt két út van: tiszta kvantumpapírok vagy infrastruktúra-óriások kvantumkitettséggel. A tiszta kvantumpapírok tekintetében az IonQ, Rigetti, D-Wave jár a legelőrébb. Itt a sztori 100 százalékban a kvantum, de a bevételek kicsik, a veszteségek nagyok, és az egész finanszírozási pálya kockázatos. Az IonQ például már több mint 20 millió dolláros negyedéves bevételnél jár, és több száz millió dollár készpénzen ül, tehát ennél a cégnél érdemi növekedés látszik, és már most kvantumszolgáltatásból él. A D-Wave és a Rigetti kisebb bevételt produkál, erős technológiai fókusz jellemző rájuk, de sokkal spekulatívabb cégek.