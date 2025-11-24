Deviza
Már a magántőke kezelése sem nyugdíjas állás

Bajban vannak a nagy alapkezelők. Tömegesen vándorolnak el a menedzserek a kisebb fókuszált vagyonkezelőkhöz, mert nem tudják kivárni a beígért bónuszokat. Hogy miért nem fizetnek rendesen a magántőkealapok? Nem tudják lezárni az üzleteket, vagy nem érik el a hozamhatárt.
Faragó József
2025.11.24, 12:36
Frissítve: 2025.11.24, 12:41

Hol vannak már azok az idők, amikor a nagy magántőkecégeknél nyugdíjas állásokban dolgoztak a menedzserek? Manapság nem ritka, hogy távozásukkor millió dolláros kifizetési ígérvényeket hagynak az asztalon. Nem bírják kivárni, hogy teljesüljenek a nagy üzletek. Inkább kisebb, szakosított vagyonkezelőknél próbálnak szerencsét, ahol pörgősebb üzleteket kötnek, s emiatt jobban lehet keresni. Válságtünet a korábban sosem látott elvándorlási hullám. 

Nem tudják lezárni az üzleteket a magántőkealapok / Fotó: NurPhoto via AFP

Megkoptak a régi aranybilincsek 

– fogalmaz Stephanie Geveda, aki korábban a Warburg Pincus magántőkecégnél irányította az üzleti szolgáltatások befektetéseit. Szerinte egyszerű a matek: 

jobb egy kisebb alap, amely ténylegesen teljesít, mint egy nagy társaság, amely képtelen realizálni a profitot.

Ha a statisztikát nézzük, akkor papírforma szerint jól teljesítenek a nagy alapok. Toborzók felmérése szerint a legalább 10 milliárd dollárt kezelő alapok menedzserei évi 955 ezer dollár körül kereshetnek, az alapfizetést és a jövedelem nagyobb részét adó bónuszt tekintve. Erre épül a régi mondás, hogy minél nagyobb az alap, annál nagyobb a fizetés. Ám ez most nem működik.

Miért csúsznak a bónuszokkal a magántőkealapok?

 Több okból is csúszhatnak a bónuszok kifizetései:

  • Gyakori, hogy az alap évekig nem tudja teljesíteni a minimális éves hozamhatárt, s emiatt nem fizetik ki a bónuszokat, melyek ugyan halmozódnak, de mit sem érnek, ha nem lehet hozzájuk jutni.
  • Még rosszabb a helyzet, ha romlik az alap százalékos teljesítménye, s csökken a bónusz.
  • Egy nagy diverzifikált alapnál sokkal jobban teljesíthet ma egy mesterséges intelligenciára szakosodott, kisebb alap,  vonzó perspektívát kínálva az alapkezelőknek. 

Nem minden a pénz. A nagy cégeknél az utóbbi években lelassult az előmenetel, bezárultak a partnerséghez vezető utak. Miközben a fókuszált starupok a középszintű menedzsereknek is nagy beleszólást engednek a befektetési stratégiába.

Pénz csak papíron?

Jo Natauri, a Goldman Sachs veteránja, aki tavaly alapította az Invidia Capital Management egészségügyi befektetőcéget, többek között a KKR-től és a Partners Grouptól vett fel embereket. Ahogy fogalmaz:

Az álombónuszok csak papíron léteznek, aki ma felmond egy nagy alapkezelőnél, nem pénzt hagy az asztalon, csak üres ígéretet.

