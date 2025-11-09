A magyar határon fektet be Abu-Dzabi, briliáns üzletet kötött a Mol riválisa

Alig kezdték meg az első kapavágásokat az OMV lajtabrucki (Bruck an der Leitha) elektrolizáló üzemén, az osztrákok máris eladták a majdani létesítmény kisebbségi hányadát - írja a Der Standard.

Nemrég kezdte az OMV a projektet, és máris pénzt csinált belőle / Fotó: OMV

Az Emirátus megjelent a magyar határnál

A magyar határ közelében megvalósuló több száz millió eurós beruházásnak a 49 százalékát veszi meg az egyesült arab emirátusokbeli Masdar megújulóenergia-vállalat, mégpedig - amint Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója elárulta - három számjegyű millió eurós összeg fejében. A pontos összeget Stern nem árulta el, ám a teljes beruházás költségét korábban 700 millió euróra taksálták.

A szerződést, amelynek rendelkezései szerint a fennmaradó 51 százalékos részesedést az OMV tartja meg, Ahmed Al Dzsaber, az Egyesült Arab Emírségek ipari minisztere és Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági miniszter írta alá Abu Dzabiban.

Európa ötödik legnagyobb zöld hidrogént előállító elektrolizálóját építjük fel

– emelte ki Alfred Stern.

A létesítmény 2027 végéig üzembe áll, 140 megawattos elektrolízis teljesítményt ér el, és évente akár 23 000 tonna zöld hidrogént állíthat elő ipari felhasználásra.

Az áramellátást már biztosítottuk. Az üzem a Bruck an der Leitha-i átalakítóállomás mellett található. Már lefolytattuk a megfelelő tárgyalásokat is, hogy több áramszolgáltatóval is hosszú távú áramellátási szerződéseket köthessünk, méghozzá zöld áramra

-tette hozzá a vezérigazgató.

A vegyes vállalat egyik ügyvezetőjét az OMV, a másikat a Masdar adja, ám az irányítási jogok az OMV-nél maradnak.

Abszolút újdonság, hogy Abu Dzabiból közvetlen befektetés érkezik Ausztriába

– hangsúlyozta Stern.

OMV: a hidrogén az új földgáz

Az OMV amúgy az Európai Hidrogénbank támogatását is igyekszik megszerezni a projekthez. Ez egy olyan uniós eszköz, amely az EU innovációs alapjából támogatja a zöldhidrogén-termelést.

„A zöld hidrogént kizárólag a Schwechat-i finomítónkban fogjuk felhasználni az üzemanyagok dekarbonizálására” – magyarázta Stern. „Ezzel egyrészt megfelelünk az EU irányelveinek, másrészt a fenntartható üzemanyaggal olyan területeket is dekarbonizálhatunk, amelyeket nehéz elektromosítani – például a nehéz teherforgalmat és a légi közlekedést.”