Osztalékvadászok, figyelem: nyolcmillió részvényt szór a pesti parkettre egy SZIT
SPO-val lepte meg a piacot ma reggel a Shopper Park Plus. A SZIT (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) másodlagos nyilvános részvénykibocsátást (Secondary Public Offering) tervez, nyolcmillió új törzsrészvény forgalomba hozatalával. A tranzakció az idei utolsó negyedévében valósulhat meg. Az euróban 7 százalékos hozamot mutató papír az osztalékvadászok kedvence lehet.
Itthon a lakossági befektetőket célozzák
A társaság azt tervezi, hogy kizárja a meglévő részvényesek elsőbbségi jegyzési jogát. A tervek szerint, ajánlatot hirdet:
- Magyarországon a magyar lakossági befektetőknek,
- külföldön az Európai Unió szabályai és a US Securities Act Regulation előírásai szerint, az Amerikai Egyesült Államokon kívüli, minősített intézményi befektetőknek.
A tranzakció fő forgalmazója az Erste Group Bank, további forgalmazók a Concorde Értékpapír és a Wood & Company Financial Services. A társaság, igazgatósági tagjai és egyes részvényesek – köztük a Penta CEE Holding Zrt. és a Portfolion Partner Magántőkealap – a piaci szokásoknak megfelelő, várhatóan 180 napos lock-up kötelezettséget vállalnak az új részvények első kereskedési napjától számítva.
Az SPO 90-110 millió euró bruttó tőkebevonást céloz.
Osztalékvadászoknak vonzó hozam, kirobbanó profit
A pesti tőzsde prémium kategóriájában jegyzett Shopper Park Plus tavaly lett SZIT. Ennek megfelelően idén részvényenként 0,84 eurót osztalékot fizetett, 12 euróhoz közeli árszinten.
Vonzó a közel 7 százalékos, eurós osztalékhozam.
A kurzus az elmúlt egy évben 11,1 és 13,3 euró között mozgott.
Múlt héten jelentette be a társaság, hogy 8 lengyelországi kiskereskedelmi park megvásárlását tervezi. A tranzakció összhangban áll az Shopper Park Plus stratégiájával, amely szerint a társaság a közép- és kelet-európai régió élelmiszer-központú kiskereskedelmi parkjainak vezető tulajdonosává és üzemeltetőjévé kíván válni. Az SPP a tranzakcióra vonatkozóan kizárólagossággal rendelkezik és az átvilágítási (due diligence) folyamat lezárult.
A tranzakció főbb paraméterei a következők:
- vételár: kb. 195 millió euró,
- bérbe adható terület (GLA): kb. 210 000 négyzetméter,
- várható hozam: kb. 9,1 százalék.
Október végén tette közzé negyedéves gyorsjelentését a társaság:
megduplázta adózott eredményét az idei első 9 hónapban.
A profitrobbanás a februárban lezárt szlovákiai ingatlanakvizíciónak köszönhető, amely 13,7 millió euróval járult hozzá a csoport 31,3 millió eurós eredményéhez.