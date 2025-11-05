Osztalékvadászok, figyelem: nyolcmillió részvényt szór a pesti parkettre egy SZIT

SPO-val lepte meg a piacot ma reggel a Shopper Park Plus. A SZIT (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) másodlagos nyilvános részvénykibocsátást (Secondary Public Offering) tervez, nyolcmillió új törzsrészvény forgalomba hozatalával. A tranzakció az idei utolsó negyedévében valósulhat meg. Az euróban 7 százalékos hozamot mutató papír az osztalékvadászok kedvence lehet.

Ígéretes lehetőség az osztalékvadászoknak az SPO

Itthon a lakossági befektetőket célozzák

A társaság azt tervezi, hogy kizárja a meglévő részvényesek elsőbbségi jegyzési jogát. A tervek szerint, ajánlatot hirdet:

Magyarországon a magyar lakossági befektetőknek,

külföldön az Európai Unió szabályai és a US Securities Act Regulation előírásai szerint, az Amerikai Egyesült Államokon kívüli, minősített intézményi befektetőknek.

A tranzakció fő forgalmazója az Erste Group Bank, további forgalmazók a Concorde Értékpapír és a Wood & Company Financial Services. A társaság, igazgatósági tagjai és egyes részvényesek – köztük a Penta CEE Holding Zrt. és a Portfolion Partner Magántőkealap – a piaci szokásoknak megfelelő, várhatóan 180 napos lock-up kötelezettséget vállalnak az új részvények első kereskedési napjától számítva.