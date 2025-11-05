Deviza
Osztalékvadászok, figyelem: nyolcmillió részvényt szór a pesti parkettre egy SZIT

Közel százmillió euró friss tőkét remél a Shopper Park Plus a még idénre tervezett nyilvános másodlagos részvénykibocsátástól. A részvény idei osztalékhozama simán verte az eurós államkötvényeket.
Faragó József
2025.11.05, 13:29
Frissítve: 2025.11.05, 13:37

SPO-val lepte meg a piacot ma reggel a Shopper Park Plus. A SZIT (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) másodlagos nyilvános részvénykibocsátást (Secondary Public Offering) tervez, nyolcmillió új törzsrészvény forgalomba hozatalával. A tranzakció az idei utolsó negyedévében valósulhat meg. Az euróban 7 százalékos hozamot mutató papír az osztalékvadászok kedvence lehet.

osztalékvadászok
Ígéretes lehetőség az osztalékvadászoknak az SPO

Itthon a lakossági befektetőket célozzák

A társaság azt tervezi, hogy kizárja a meglévő részvényesek elsőbbségi jegyzési jogát. A tervek szerint, ajánlatot hirdet:

  • Magyarországon a magyar lakossági befektetőknek, 
  • külföldön az Európai Unió szabályai és a US Securities Act Regulation előírásai szerint, az Amerikai Egyesült Államokon kívüli, minősített intézményi befektetőknek.

A tranzakció fő forgalmazója az Erste Group Bank, további forgalmazók a Concorde Értékpapír és a Wood & Company Financial Services. A társaság, igazgatósági tagjai és egyes részvényesek – köztük a Penta CEE Holding Zrt. és a Portfolion Partner Magántőkealap – a piaci szokásoknak megfelelő, várhatóan 180 napos lock-up kötelezettséget vállalnak az új részvények első kereskedési napjától számítva.

Az SPO 90-110 millió euró bruttó tőkebevonást céloz.

Osztalékvadászoknak vonzó hozam, kirobbanó profit

A pesti tőzsde prémium kategóriájában jegyzett Shopper Park Plus tavaly lett SZIT. Ennek megfelelően idén részvényenként 0,84 eurót osztalékot fizetett, 12 euróhoz közeli árszinten. 

Vonzó a közel 7 százalékos, eurós osztalékhozam. 

A kurzus az elmúlt egy évben 11,1 és 13,3 euró között mozgott.

Múlt héten jelentette be a társaság, hogy 8 lengyelországi kiskereskedelmi park megvásárlását tervezi. A tranzakció összhangban áll az Shopper Park Plus stratégiájával, amely szerint a társaság a közép- és kelet-európai régió élelmiszer-központú kiskereskedelmi parkjainak vezető tulajdonosává és üzemeltetőjévé kíván válni. Az SPP a tranzakcióra vonatkozóan kizárólagossággal rendelkezik és az átvilágítási (due diligence) folyamat lezárult.

A tranzakció főbb paraméterei a következők:

  • vételár: kb. 195 millió euró,
  • bérbe adható terület (GLA): kb. 210 000 négyzetméter, 
  • várható hozam: kb. 9,1 százalék.

Október végén tette közzé negyedéves gyorsjelentését a társaság:

 megduplázta adózott eredményét az idei első 9 hónapban.

A profitrobbanás a februárban lezárt szlovákiai ingatlanakvizíciónak köszönhető, amely 13,7 millió euróval járult hozzá a csoport 31,3 millió eurós eredményéhez.

