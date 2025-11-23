Céláremelés fűtötte az OTP részvényeit, a zsebébe kell nyúlnia a Magyar Telekomnak

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 0,04 százalékkal mérséklődve, 107 255,57 ponton zárt pénteken.

Gyenge hetet zárt a pesti tőzsde, csak az OTP mutatott erőt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az összforgalom heti összevetésben 118,489 milliárd forintról 88,577 milliárd forintra csökkent, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.

Hétfőn a vezető részvények vegyesen teljesítettek, a BUX pedig minimális emelkedéssel kezdett, majd kedden jelentősen csökkent a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására. A hét közepén az ukrajnai háború lezárásáról szóló hírek hatására a befektetők bizakodni kezdtek, így a BÉT-en is fellendült a kereskedés. A lendület csütörtökön még kitartott, de a hét utolsó kereskedési napja ismét csökkenéssel fejeződött be a BÉT-en.

Céláremelés erősítette az OTP részvényeit

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. a tőzsdét befolyásoló események közül kiemelte, hogy céláremelés érkezett az OTP-re, amelyet így most az árfolyamát követő 17 elemző közül

14 javasol vételre,

1 tartásra,

2 pedig eladásra,

a medián célárfolyam 35 250 forint.

A Magyar Telekom megállapodott az érdekképviseletekkel a jövőre esedékes bérfejlesztésről és az elbocsátásokról, amelyek összesen csaknem 8 milliárd forint többletkiadást okoznak.

A héten az Alteo és az AutoWallis tett közzé negyedéves jelentéseket, mindkét társaság veszteségről számolt be emelkedő árbevétel mellett.

A blue chipek közül

az OTP a héten 1,77 százalékkal erősödve, 32 740 forintra emelkedett, összforgalma meghaladta az 56 milliárd forintot.

A Mol 0,92 százalékkal gyengült heti összevetésben, árfolyama pénteken 3018 forintra csökkent, forgalma megközelítette a 12 milliárd forint.

A Richter-részvények 1,13 százalékot vesztve, 9615 forinton fejezték be a hetet, forgalmuk több mint 10,173 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom múlt péntekhez képest 1,49 százalékkal gyengébben, 1714 forinton zárt, 3,63 milliárd forintos összforgalom mellett.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 2,26 százalékkal csökkenve, 10 259,79 ponton fejezte be a hetet.