Terjed az új, alattomos vírus Európában: két cég már legyártotta a vakcinát – hamarosan újra feltűnik a Pfizer

Egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában, különösen Olaszországban a tigrisszúnyog (Aedes albopictus) által terjesztett Chikungunya-vírus. Két európai tőzsdei cégnek is van azonban vakcinája az alattomos kórokozó ellen.
A francia Valneva biotechnológiai cég részvényei több mint 14 százalékkal drágultak szerdán, amikor újabb hírek jelentek meg Olaszországban a Chikungunya-lázról. Az emelkedés a hét hátralévő részében is folytatódott, péntek kora délután már 4,49 eurón állt a papír.
Július vége óta egyre több Chikungunya-láz esetet jelentettek Emilia-Romagna és Veneto régiókban. Olaszországban ezt megelőzően az utolsó esetek 2017-ben fordultak elő. A Chikungunya-láz az Aedes albopictus nappali szúnyog, közismert nevén a tigrisszúnyog csípésével terjed, és lázzal, valamint ízületi fájdalommal jár
– közölte a hét közepén a német külügyminisztérium.
A tárca ezért azt javasolta, hogy az ezekbe az olasz tartományokba utazók „erőteljesen és különösen nappal” védjék magukat a szúnyogcsípésektől.
A Chikungunya-láz megelőzésére jelenleg két jóváhagyott vakcina van az Európai Unió területén. A dán Bavaria Nordic inaktivált Vimkunya vakcinája a 12 évesnél idősebbek számára, valamint a Valneva vállalat Ixchiq nevű, élő kórokozót tartalmazó vakcinája.
A Német Oltási Állandó Bizottság (STIKO) ajánlása szerint azonban ez utóbbi vakcinát Németországban csak a 12 és 59 év közötti személyeknek szabad beadni. Az Ixchiqet az EU-ban rövid időre kivonták az idősebbek piacáról, ám aztán újra engedélyezték. A németek azonban óvatosságból továbbra sem engedélyezik az 59 év felettiek beoltását ezzel a hatóanyaggal.
Az Egyesült Államokban a Valneva forgalomba hozatali engedélyét augusztus derekán teljes körűen felfüggesztették, mire a részvények árfolyama 5 euróról, 3,5 euróra zuhant.
Szeptember elején a Valneva kedvező híreket közölt a kullancsok által terjesztett Lyme-kór elleni oltóanyagával kapcsolatban, melyet a cég a Pfizerrel partnerségben fejleszt.
A hatóanyag harmadik emlékeztető beadását értékelő 2. fázisú vizsgálat adatai szerint ugyanis az első oltás megkezdésétől számított 42. hónapban beadott emlékeztető dózisra a résztvevők antitestválaszt alakítottak ki a vakcinajelölt által lefedett hat szerotípus ellen, amit az utolsó adag beadása után egy hónappal mutattak ki.
A Valneva és a Pfizer közeledik a klinikai vizsgálatok végéhez, a befejezéshez még két 3. fázisú tesztet kell elvégezniük. A végső eredmények még év végéig kijöhetnek.
Siker esetén jövőre benyújthatják a vakcina forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmüket az Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Jelenleg egyáltalán nem áll rendelkezésre vakcina a Lyme-kór ellen.
Ha ez így lesz, fellélegezhetnek a természetjárók.
A Bavarian Nordic tőzsdei szempontból érdektelen, mivel a részvények emelkedési potenciálja meglehetősen korlátozott, lévén
vezette befektetői konzorcium már elkezdte a cég felvásárlását, és a 233 dán koronás vételi ajánlathoz képest momentán 232 korona felett forognak a részvények.
A Valneva részvényei viszont év eleje óta 108 százalékkal száguldottak, a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa szerint pedig még mindig van benne bő 47 százalék, mivel az átlagos célár 6,61 euró. Az ajánlás ezek után mi lenne más, mint vétel.
