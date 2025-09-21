Terjed az új, alattomos vírus Európában: két cég már legyártotta a vakcinát – hamarosan újra feltűnik a Pfizer

Egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában, különösen Olaszországban a tigrisszúnyog (Aedes albopictus) által terjesztett Chikungunya-vírus. Két európai tőzsdei cégnek is van azonban vakcinája az alattomos kórokozó ellen.

Tigrisszúnyog terjeszt kórt / Fotó: Hans Lucas via AFP

Két olasz tartományban is vírust terjeszt a tigrisszúnyog

A francia Valneva biotechnológiai cég részvényei több mint 14 százalékkal drágultak szerdán, amikor újabb hírek jelentek meg Olaszországban a Chikungunya-lázról. Az emelkedés a hét hátralévő részében is folytatódott, péntek kora délután már 4,49 eurón állt a papír.

Július vége óta egyre több Chikungunya-láz esetet jelentettek Emilia-Romagna és Veneto régiókban. Olaszországban ezt megelőzően az utolsó esetek 2017-ben fordultak elő. A Chikungunya-láz az Aedes albopictus nappali szúnyog, közismert nevén a tigrisszúnyog csípésével terjed, és lázzal, valamint ízületi fájdalommal jár

– közölte a hét közepén a német külügyminisztérium.

A tárca ezért azt javasolta, hogy az ezekbe az olasz tartományokba utazók „erőteljesen és különösen nappal” védjék magukat a szúnyogcsípésektől.

A Chikungunya-láz megelőzésére jelenleg két jóváhagyott vakcina van az Európai Unió területén. A dán Bavaria Nordic inaktivált Vimkunya vakcinája a 12 évesnél idősebbek számára, valamint a Valneva vállalat Ixchiq nevű, élő kórokozót tartalmazó vakcinája.

A Német Oltási Állandó Bizottság (STIKO) ajánlása szerint azonban ez utóbbi vakcinát Németországban csak a 12 és 59 év közötti személyeknek szabad beadni. Az Ixchiqet az EU-ban rövid időre kivonták az idősebbek piacáról, ám aztán újra engedélyezték. A németek azonban óvatosságból továbbra sem engedélyezik az 59 év felettiek beoltását ezzel a hatóanyaggal.

Az Egyesült Államokban a Valneva forgalomba hozatali engedélyét augusztus derekán teljes körűen felfüggesztették, mire a részvények árfolyama 5 euróról, 3,5 euróra zuhant.

A Lyme-kór ellen is készül a vakcina

Szeptember elején a Valneva kedvező híreket közölt a kullancsok által terjesztett Lyme-kór elleni oltóanyagával kapcsolatban, melyet a cég a Pfizerrel partnerségben fejleszt.