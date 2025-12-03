Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől új, kedvezményes kamatozású lakáshitel-konstrukciót kínál az Otthon Start program keretében. A pénzintézet 2,89 százalékos ügyfélkamat és 3,19 százalékos THM-mel teszi lehetővé az igénylést, ezzel belépve a 3 százalék alatti kamatversenybe, amivel a bank korábbi takarékszövetkezeti háttere ellenére komoly versenytárssá válhat a támogatott lakáshitelek piacán.

Új versenyző a 3 százalék alatti lakáshitelek piacán / Fotó: Kallus György

A konstrukció főbb feltételei

A hitel összege 3–50 millió forint lehet, a kamatkedvezmény feltétele pedig egyszerű:

a hitelfelvevőnek a banknál vezetett lakossági számlával kell rendelkeznie, vagy új számlát nyitni, és havonta legalább egymillió forint jóváírást vállalni.

Ha ezt nem teljesíti, a kamat 3 százalékra emelkedik, ami hosszú távon jelentős többletköltséget jelenthet.

Kedvezmények az indulásnál

Az induló költségek terén is kedvező a konstrukció:

az első ingatlan értékbecslési díját,

a folyósítási díjat (30 ezer forint),

valamint a közjegyzői okirat díjának egy részét a bank átvállalja,

amennyiben a hitelfelvevő CIG Pannónia lakásbiztosítást köt. A kedvezmények visszafizetendők, ha a hitelt a folyósítástól számított három éven belül részben előtörlesztik.

Ki veheti igénybe a kevesebb mint 3 százalék kamatozású hitelt?

Mint a többi banknál az Otthon Start program hitelének igénybevételekor, itt is csa az elsőlakás-vásárlók számára elérhető a program, a hitel pedig felhasználható bel- és egylakásos épületek vásárlására vagy építésére, a megvásárolt ingatlan értéke lakás esetén 100 millió, ház esetén 150 millió forint alatt kell, hogy maradjon.

Verseny a támogatott lakáshitelek piacán

A piacon erős a verseny:

a Gránit Bank,

CIB Bank és

UniCredit Bank is 3 százalék alatti kamat mellett kínál különböző induló jóváírásokat, díjkedvezményeket és biztosítási akciókat.

Az MBH Duna Bank belépése így tovább növeli a választékot, különösen a Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és az észak-dunántúli régióban élők számára.

A döntésnél érdemes figyelembe venni a jóváírási feltételeket, az induló kedvezményeket, a kiegészítő szolgáltatásokat és a szerződés rugalmasságát is.