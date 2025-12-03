Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24% BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Otthon Start Program
Duna Bank
hitel
kamat

Új versenyző a 3 százalék alatti lakáshitelek piacán

A támogatott lakáshitelek piacán újabb fordulat borzolja a kedélyeket, és ez most nem csak a kamatszámokról szól. Az Otthon Start konstrukcióval az MBH Duna Bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe, ezzel komoly hullámokat keltve a hitelpiacon. A friss ajánlat nemcsak olcsóbb, de néhány meglepő kedvezménnyel is megbolygatja a piacot. Aki elsőlakás-vásárláson gondolkodik, annak érdemes most különösen figyelnie.
Ballagó Dániel
2025.12.02, 16:20
Frissítve: 2025.12.02, 17:34

Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől új, kedvezményes kamatozású lakáshitel-konstrukciót kínál az Otthon Start program keretében. A pénzintézet 2,89 százalékos ügyfélkamat és 3,19 százalékos THM-mel teszi lehetővé az igénylést, ezzel belépve a 3 százalék alatti kamatversenybe, amivel a bank korábbi takarékszövetkezeti háttere ellenére komoly versenytárssá válhat a támogatott lakáshitelek piacán.

Otthon Start Program, 3 százalékos hitel
Új versenyző a 3 százalék alatti lakáshitelek piacán / Fotó: Kallus György

A konstrukció főbb feltételei

A hitel összege 3–50 millió forint lehet, a kamatkedvezmény feltétele pedig egyszerű:

a hitelfelvevőnek a banknál vezetett lakossági számlával kell rendelkeznie, vagy új számlát nyitni, és havonta legalább egymillió forint jóváírást vállalni.

Ha ezt nem teljesíti, a kamat 3 százalékra emelkedik, ami hosszú távon jelentős többletköltséget jelenthet.

Kedvezmények az indulásnál

Az induló költségek terén is kedvező a konstrukció:

  • az első ingatlan értékbecslési díját,
  • a folyósítási díjat (30 ezer forint),
  • valamint a közjegyzői okirat díjának egy részét a bank átvállalja,

amennyiben a hitelfelvevő CIG Pannónia lakásbiztosítást köt. A kedvezmények visszafizetendők, ha a hitelt a folyósítástól számított három éven belül részben előtörlesztik.

Ki veheti igénybe a kevesebb mint 3 százalék kamatozású hitelt?

Mint a többi banknál az Otthon Start program hitelének igénybevételekor, itt is csa az elsőlakás-vásárlók számára elérhető a program, a hitel pedig felhasználható bel- és egylakásos épületek vásárlására vagy építésére, a megvásárolt ingatlan értéke lakás esetén 100 millió, ház esetén 150 millió forint alatt kell, hogy maradjon.

Verseny a támogatott lakáshitelek piacán

A piacon erős a verseny:

  • a Gránit Bank,
  • CIB Bank és
  • UniCredit Bank is 3 százalék alatti kamat mellett kínál különböző induló jóváírásokat, díjkedvezményeket és biztosítási akciókat.

Az MBH Duna Bank belépése így tovább növeli a választékot, különösen a Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és az észak-dunántúli régióban élők számára. 

A döntésnél érdemes figyelembe venni a jóváírási feltételeket, az induló kedvezményeket, a kiegészítő szolgáltatásokat és a szerződés rugalmasságát is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu