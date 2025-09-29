Több havi ingyen tankolás, százezres jóváírások, elengedett közjegyzői díj – nagyon nem mindegy, hol kötjük az Otthon Startot

Ahogy az iskolakezdés napjával egybeesően repülőrajtot vett a legújabb államilag támogatott lakáscélú hitelkonstrukció , szinte valamennyi kereskedelmi bank az Otthon Start Hitel alacsony kamatain túl más kedvezményekkel is versenyezni kezdett, hogy az új lakásvásárlók náluk tegyék le a voksukat.
Érdemes összehasonlítani az ajánlatokat az alapján, hogy mik a legfontosabb egyéni szempontok a számunkra, ezért sorra szedtük a legnagyobb bankok extráit.
Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat
A CIB Bank elsőként robbantott nagyot azzal, hogy még a jelenlegi gazdasági környezethez képest rendkívül kedvezőnek mondható 3 százalékos kamatozást is lejjebb faragta ennél a hitelnél, egészen pontosan fix 2,95 százalék kamatot nyújt a teljes futamidőre.
Kiemelkedő akciója még, hogy
akár 200 000 forintos jóváíráshoz juthatnak az igénylők,
ha a hitelkérelem hiánytalanul befogadásra kerül 2025. október 31.-ig, és a kölcsönösszeg folyósítása pedig idén év végéig megtörténik.
Ezenkívül induló díj akciókat kínálnak, sőt akár nulla forintos számlavezetést biztosítanak az otthon start programban résztvevők közül azoknak, akiknek már van CIB ECO vagy CIB ECO Plusz számlája vagy ilyen számlát nyit 2025. december 31.-ig.
Az UniCredit Bank is 3 százalék aláment, a saját 2,90 százalékú kamat-ajánlatával. Értékbecslési és a közjegyzői díjat is átvállalják, itt viszont fontos tudni arról, hogy ha a folyósítástól számítva 5 éven belül előtörlesztéssel a fennmaradt tőketartozás kevesebb, mint felére csökkent a folyósított összegnek, akkor vissza kell fizetni azt a banknak.
Ezentúl
egy havi törlesztőrészlettel megegyező összegben, de legalább 100 000 forint jóváíráshoz
lehet jutni a 2025. november 30.-ig befogadott Otthon Start lakásvásárlási hitelkérelem esetén, és ha ennek a folyósítása is megtörténik 2026. május 31.-ig.
Sokaknak a Gránit Bank lehet ez a legvonzóbb választás, mert itt adják a legalacsonyabb kamatot, ami jelenleg mindössze 2,85 százalékban határoztak meg.
200 000 forintos jóváírást itt is kaphatunk,
és bizonyos induló költségeket itt sem az ügyfélnek kell megfizetni, a folyósítási jutalék pedig nincs felszámítva, de az összes akció feltétele, hogy legkésőbb 2025. november 30.-ig hiánytalanul befogadják a hitelkérelmet, és hogy az adósnak a Gránit Banknál vezetett számlájára 250 000 forint beérkező jóváírás érkezzen minden hónapban.
Az Erste kivételes a bankok között, mert nem kötötte konkrét határidőhöz az akcióit, tehát visszavonásig érvényesek. A kamathoz nem nyúltak hozzá, viszont
fixen 200 000 forint jóváírásban részesülhet
az, akinek folyósítják az Otthon Start lakáshitelt, pozitív marketing nyilatkozatot tesz és rendelkezik olyan Erste számlával, ahová rendszeresen jövedelmet, így munkabért érkeztet. Ez összeg felpumpálható akár 360 000 forintig is, ha egyidejűleg vagyon - és törlesztésvédelmi biztosítást is köt valaki a banknál, és hogyha új ügyfélként folyószámlát és lakástakarék számlát is nyit.
A bank itt is elengedi a hitelfolyósítási díjakat az értékbecslés és közjegyzői költségeken felül.
Az MBH bank is előrukkolt egy nagyon egyedi és vonzó ajánlattal, mert aki a Flotta Kiemelt Partner Programjához tartozó vállalatok egyikénél dolgozik, három százalék helyett már fix 2,75 százalékkal igényelheti az Otthon Start lakáshitelt, ezért érdemes érdeklődni a munkáltatónál. Ellenben akik nem esnek ebbe a kategóriába, ők az eredeti koncepció szerinti 3 százalékos kamattal vehetik fel a kölcsönt.
A pénzintézet saját akciója, hogy akik legalább 10 millió forint összegben igénylik a kölcsönt és havi rendszerességgel legalább 350 000 forint jövedelem érkezését vállalja az MBH-nál vezetett bankszámlára, azok
100 vagy akár 120 000 forint értékű MOL ajándékkártyát
kaphatnak a promóció visszavonásáig, attól függően, hogy az ügyfél lakás-előtakarékossági szerződést is köt az igénylés és a folyósítás között.
A legnagyobb hazai banknál fix 3 százalékos kamattal érhető el az Otthon Start program. Amik kifejezetten egyedülállóvá teszi az itteni támogatott hitelt, hogy 1 éves türelmi idő kérhető, ebből adódóan
az első évben csak kamatot kell fizetni, a tőketörlesztés pedig majd a 13. hónaptól kezdődik.
Egyedi tulajdonsága még az OTP termékének, hogy mindössze fél millió forintban húzták meg az alsó határt, amivel lehet igényelni kölcsönt ebben a konstrukcióban. A kezdeti költségek csökkentésére akkor van lehetőség, ha Groupama biztosítást is köt az ügyfél a megvásárolt ingatlanra. Ez az akció legkésőbb 2026. március 31.-ig tart.
A K&H Banknál szintén fix 3 százalék kamattal igényelhető az új hitel. A sikeresen folyósított hitelek után - ha a banknál vezetett számláról törleszt az ügyfél -
200 000 ajándék jóváírás jár,
ami még kétszer 60 000 forinttal is növelhető, amennyiben ketten igénylik a kölcsönt, és az adós és adóstárs egyaránt bankot váltanak az őszi számlanyitási kampányuk keretében.
Itt is képbe kerülnek az induló díjkedvezmények, többek között az értékbecslés és közjegyzői oldalról.
A Raiffeisen Bank a fix 3 százalékos kamatkínálattal együtt
100 000 forint jóváírást és hiteligénylés kapcsolatos összes költséget átvállalja,
azonban aki úgy dönt, hogy itt szeretné felvenni a kölcsönt, már nagyon igyekeznie kell, mert ez csak olyan ügyletekre vonatkozik, amiket szeptember 31.-ig indítanak el és amiket idén év végéig kifolyósítanak.
A Magnet Banknál is három százalékon kínálják az Otthon Startot, de egyéb kedvezményekkel is készültek az ügyfeleknek. Ha 2025. szeptember 15. és 2025. december 31. közötti időszakban közvetlenül a bankon keresztül igényelnek legalább 10 millió forintot, akkor
100 000 forint értékű elektronikus IKEA utalványt
ajándékoznak az ügyfeleknek. Feltétel még, hogy a folyósítás idejében már rendelkezni kell Magnet bankos folyószámlával.
Ami az induló kedvezményeket illeti, a bank elengedi a folyósítási díjat, a tulajdoni lap és térképmásolati díjat is, valamint az értékbecslési díjat 50 000 forintig. Azoknak az ügyfeleknek, akik legalább 12 millió forintot igényelnek, a közjegyzői díjat is visszatéríthetik.
