Az építkezők közt okozott izgalmat a Masterplast kvótaakciója, és ez átragadt a tőzsdére

Hétfőn délelőtt 100 millió forintot meghaladó forgalommal, közel 4 százalékot pattant a Masterplast. A piaci mozgás hátterében az állhat, hogy pénteken piaczárás után közölte a társaság: hitelesített energiamegtakarítás (HEM) átruházására vonatkozó keretmegállapodást kötött. Úgy tűnik, eggyel több okból lehet jó befektetés az építőipar.
A Masterplast 18 milliárd forint keretösszegű hosszú távú szerződést kötött az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítások szállítására. Ami az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) piacon alapul. Magyarországnak ugyanis 2030-ig az uniós szabályozás miatt csökkentenie kell a karbonkibocsátást és meghatározott mértékű hitelesített energiamegtakarítást kell teljesítenie. Mivel az energiakereskedők, s így az MVM is jóval nagyobb energiamegtakarítási kvótát kapott, ezért várhatóan erősen megnő az építőanyagok iránti kereslet.
A Masterplast ezért elindított egy szigetelési programot, amelyben a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer minden elemét – ragasztót/ágyazót, szigetelőanyagot, üveghálót, vakolatalapozót és vakolatot –
a HEM-ek értékéből finanszírozva ingyen biztosítják.
A lakossági ügyfeleknek így csupán a kivitelezés munkadíját kell kifizetniük, az anyagköltség nulla. Az új program kombinálható a már működő ingyenes padlásfödém-szigetelési programmal.
A fórumozó kisbefektetők izgatottan tárgyalták a hírt, bár többen szkeptikusak voltak a várható fundamentális hatást illetően.
Nem először indul hangulati rali a Masterplast piacán. Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Ralizott a Masterplast, de meglódult a DM-Ker, s megindult az Épduferr is. Sőt, még a Duna House-részvényt is felkapták.
A szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Ahogy a VG-nek mondta Palkovics Milán, az Épduferr igazgatóságának elnöke:
ha megindulna az újjáépítési program a szomszédban, bekapcsolódnának.
Míg a szeptemberi spekulációkat
már az Otthon Start programmal kapcsolatos várakozások uralják.
Az energiamegtakarítási kvóták azonban egy újabb spekulációs hullámot indíthatnak.
