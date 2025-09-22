Az építkezők közt okozott izgalmat a Masterplast kvótaakciója, és ez átragadt a tőzsdére

Hétfőn délelőtt 100 millió forintot meghaladó forgalommal, közel 4 százalékot pattant a Masterplast. A piaci mozgás hátterében az állhat, hogy pénteken piaczárás után közölte a társaság: hitelesített energiamegtakarítás (HEM) átruházására vonatkozó keretmegállapodást kötött. Úgy tűnik, eggyel több okból lehet jó befektetés az építőipar.

Jó befektetés az építőipar? / Fotó: Masterplast

Fókuszban az energiamegtakarítási kvóták

A Masterplast 18 milliárd forint keretösszegű hosszú távú szerződést kötött az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítások szállítására. Ami az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) piacon alapul. Magyarországnak ugyanis 2030-ig az uniós szabályozás miatt csökkentenie kell a karbonkibocsátást és meghatározott mértékű hitelesített energiamegtakarítást kell teljesítenie. Mivel az energiakereskedők, s így az MVM is jóval nagyobb energiamegtakarítási kvótát kapott, ezért várhatóan erősen megnő az építőanyagok iránti kereslet.

A Masterplast ezért elindított egy szigetelési programot, amelyben a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer minden elemét – ragasztót/ágyazót, szigetelőanyagot, üveghálót, vakolatalapozót és vakolatot –

a HEM-ek értékéből finanszírozva ingyen biztosítják.

A lakossági ügyfeleknek így csupán a kivitelezés munkadíját kell kifizetniük, az anyagköltség nulla. Az új program kombinálható a már működő ingyenes padlásfödém-szigetelési programmal.

A fórumozó kisbefektetők izgatottan tárgyalták a hírt, bár többen szkeptikusak voltak a várható fundamentális hatást illetően.