Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,989.46 -1.11% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,830 -2.01% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.31 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,136.79 -0.24% BUX98,989.46 -1.11% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,830 -2.01% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.31 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,136.79 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
Energiatakarékosság
kispapír
tőzsde
Masterplast

Az építkezők közt okozott izgalmat a Masterplast kvótaakciója, és ez átragadt a tőzsdére

Eddig az Otthon Start program és az ukrajnai újjáépítés reménye fűtötte a szektort. Most eggyel több okból lehet jó befektetés az építőipar. Extra bevételt ígérnek a hitelesített energiamegtakarítások.
Faragó József
2025.09.22, 13:05
Frissítve: 2025.09.22, 13:16

Hétfőn délelőtt 100 millió forintot meghaladó forgalommal, közel 4 százalékot pattant a Masterplast. A piaci mozgás hátterében az állhat, hogy pénteken piaczárás után közölte a társaság: hitelesített energiamegtakarítás (HEM) átruházására vonatkozó keretmegállapodást kötött. Úgy tűnik, eggyel több okból lehet jó befektetés az építőipar.

befektetés
befektetés az építőipar? / Fotó: Masterplast

Fókuszban az energiamegtakarítási kvóták

A Masterplast 18 milliárd forint keretösszegű hosszú távú szerződést kötött az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítások szállítására. Ami az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) piacon alapul. Magyarországnak ugyanis 2030-ig az uniós szabályozás miatt csökkentenie kell a karbonkibocsátást és meghatározott mértékű hitelesített energiamegtakarítást kell teljesítenie. Mivel az energiakereskedők, s így az MVM is jóval nagyobb energiamegtakarítási kvótát kapott, ezért várhatóan erősen megnő az építőanyagok iránti kereslet. 

A Masterplast ezért elindított egy szigetelési programot, amelyben a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer minden elemét – ragasztót/ágyazót, szigetelőanyagot, üveghálót, vakolatalapozót és vakolatot –

 a HEM-ek értékéből finanszírozva ingyen biztosítják. 

A lakossági ügyfeleknek így csupán a kivitelezés munkadíját kell kifizetniük, az anyagköltség nulla. Az új program kombinálható a már működő ingyenes padlásfödém-szigetelési programmal. 

A fórumozó kisbefektetők izgatottan tárgyalták a hírt, bár többen szkeptikusak voltak a várható fundamentális hatást illetően.

MASTERPLAST részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MASTERPLAST részvény13:24:40
Árfolyam: 2,870 HUF +160 / +5.57 %
Forgalom: 129,284,390 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Egyre izgalmasabb befektetés az építőipar

Nem először indul hangulati rali a Masterplast piacán. Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Ralizott a Masterplast, de meglódult a DM-Ker, s megindult az Épduferr is. Sőt, még a Duna House-részvényt is felkapták. 

A szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Ahogy a VG-nek mondta Palkovics Milán, az Épduferr igazgatóságának elnöke: 

ha megindulna az újjáépítési program a szomszédban, bekapcsolódnának.  

Míg a szeptemberi spekulációkat

 már az Otthon Start programmal kapcsolatos várakozások uralják. 

Az energiamegtakarítási kvóták azonban egy újabb spekulációs hullámot indíthatnak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu