Reggel még csúcsra futott az OTP, estére lekonyultak a blue chipek, csak a forint bírta szusszal
A BUX 109 235 ponton zárt, ami bő félszázalékos csúszás. A pesti parkett vezető indexe ezzel enyhén alulteljesítette a német DAX indexet, de nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel. A forint megőrizte erejét.
Amerikát megcsapta a munkaerőpiaci adat
Novemberben visszaesett az amerikai magánvállalkozások munkahelyteremtése
- derült ki az ADP legfrissebb foglalkoztatási jelentéséből. Felértékelte az ADP becslését az Egyesült Államok kormányzati leállása miatt kialakult vakrepülés. A piacok több hónapos késéssel jutnak hozzá a hivatalos makroadatokhoz.
A dolláérindex az adatközlés nyomán egyharmad százalékot gyengült.
A széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott. Hasonlóan mint a technológiai fókuszú Nasdaq Composite. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlagindex egyharmad százalékot emelkedett.
Pesti parkett: borongós lett tőzsdenap vége
Az OTP 34 400 forinton zárt, minimális pluszba kapaszkodva. Ám
napközben történelmi csúcsra futott 34 940 foritnál.
A Mol 2 918 forinton zárt, bő 1 százalékot csúszva.
A Richter 9 615 forinton fejezte be a kereskedést, ami közel 1 százalékos esés.
A Magyar Telekom 1 752 forinton zárt, közel fél százalékot csúszva.
Bő 5 százalékos korrekcióba csúszott a 4iG.
Erős szintekkel birkózott a forint
Szerdán is a 380 forintos szinttel nézett farkasszemet az euró-forint. Kora délután volt ugyan egy felszúrás 381,7 közelébe. De tőzsdezárásra 380,7 közelébe süllyedt a kurzus.
Továbbra is a 380-as támasz és a 382-es ellenállás között keresi az irányt a magyar deviza.