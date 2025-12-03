Reggel még csúcsra futott az OTP, estére lekonyultak a blue chipek, csak a forint bírta szusszal

A BUX 109 235 ponton zárt, ami bő félszázalékos csúszás. A pesti parkett vezető indexe ezzel enyhén alulteljesítette a német DAX indexet, de nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel. A forint megőrizte erejét.

Borús nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikát megcsapta a munkaerőpiaci adat

Novemberben visszaesett az amerikai magánvállalkozások munkahelyteremtése

- derült ki az ADP legfrissebb foglalkoztatási jelentéséből. Felértékelte az ADP becslését az Egyesült Államok kormányzati leállása miatt kialakult vakrepülés. A piacok több hónapos késéssel jutnak hozzá a hivatalos makroadatokhoz.

A dolláérindex az adatközlés nyomán egyharmad százalékot gyengült.

A széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott. Hasonlóan mint a technológiai fókuszú Nasdaq Composite. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlagindex egyharmad százalékot emelkedett.

Pesti parkett: borongós lett tőzsdenap vége

Az OTP 34 400 forinton zárt, minimális pluszba kapaszkodva. Ám