Reggel még csúcsra futott az OTP, estére lekonyultak a blue chipek, csak a forint bírta szusszal

Jól indult a nap. Ám hamar kifulladt a pesti parkett lendülete. Délutánra lekonyultak a blue chipek. A sztárpapír 4iG bő 5 százalékos korrekcióba csúszott bele. Csak a forint bírta szusszal és erővel.
Faragó József
2025.12.03, 17:18

A BUX  109 235 ponton zárt, ami bő félszázalékos csúszás. A pesti parkett vezető indexe ezzel enyhén alulteljesítette a német DAX indexet, de nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel. A forint megőrizte erejét.

pesti parkett
Borús  nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikát megcsapta a munkaerőpiaci adat

Novemberben visszaesett az amerikai magánvállalkozások munkahelyteremtése

 - derült ki az ADP legfrissebb foglalkoztatási jelentéséből.  Felértékelte az ADP becslését az Egyesült Államok kormányzati leállása miatt kialakult vakrepülés. A piacok több hónapos késéssel jutnak hozzá a hivatalos makroadatokhoz.

 A dolláérindex az adatközlés nyomán egyharmad százalékot gyengült.

A széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott. Hasonlóan mint a technológiai fókuszú Nasdaq Composite. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlagindex egyharmad százalékot emelkedett.

 

Pesti parkett: borongós lett tőzsdenap vége

Az OTP 34 400 forinton zárt, minimális pluszba kapaszkodva. Ám 

napközben történelmi csúcsra futott 34 940 foritnál.

A Mol 2 918 forinton zárt, bő 1 százalékot csúszva.

A Richter 9 615 forinton fejezte be a kereskedést, ami közel 1 százalékos esés.

A Magyar Telekom 1 752 forinton zárt, közel fél százalékot csúszva.

Bő 5 százalékos korrekcióba csúszott a 4iG.

Erős szintekkel birkózott a forint

Szerdán is a 380 forintos szinttel nézett farkasszemet az euró-forint. Kora délután volt ugyan egy felszúrás 381,7 közelébe. De tőzsdezárásra 380,7 közelébe süllyedt a kurzus. 

Továbbra is a 380-as támasz és a 382-es ellenállás között keresi az irányt a magyar deviza.

