Bekezdett a BUX, az OTP és a Mol is nagyot pattant a tőzsdenyitáskor, a forint viszont még álmos

Kedvező hangulatban kezdődött a csütörtöki kereskedés a Budapesti értéktőzsdén. A BUX 0,7 százalékal, 109 961 forintig lőtt ki a kilencórai nyitást követően.

Bekezdett a BUX, az OTP és a Mol is nagyot pattant a tőzsdenyitáskor / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető magyar részvények közül

az OTP árfolyama 0,8 százalékkal, 34 660 forintra ugrott,

a Mol részvényei szintén 0,8 százalékkal, 2940 forintra drágultak,

a Richter kurzusa 0,4 százalékkal, 9650 forintra emelkedett,

a Magyar Telekom papírjai pedig fél százalékkal, 1760 forintig erősödtek.

A befektetők mostanra szinte biztosnak veszik, hogy az amerikai jegybank jövő héten kamatot csökkent, az olcsóbb pénz reménye pedig a részvénypiac további raliját vetíti előre. A piacok ma az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatos fejleményekre, valamint az európai és a hazai kiskereskedelmi forgalmi adatokra figyelhetnek.

Utóbbi egészen kedvezően alakult, a boltok októberi forgalmának 3,1 százalékos éves alapú bővölése némileg meghaladta az elemzői várakozást.

A forint az elmúlt napok erősödését követően megpihent, és ernyedten indította a napot a meghatározó devizákkal szemben.

Az euró jegyzése 0,05 százalékkal emelkedett, ezzel átlépte a kurzus a 381-es szintet. A tőzsdenyitásk 381,1 forintot kértek a közös európai pénz egységéért.