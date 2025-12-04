Bekezdett a BUX, az OTP és a Mol is nagyot pattant a tőzsdenyitáskor, a forint viszont még álmos
Kedvező hangulatban kezdődött a csütörtöki kereskedés a Budapesti értéktőzsdén. A BUX 0,7 százalékal, 109 961 forintig lőtt ki a kilencórai nyitást követően.
A vezető magyar részvények közül
- az OTP árfolyama 0,8 százalékkal, 34 660 forintra ugrott,
- a Mol részvényei szintén 0,8 százalékkal, 2940 forintra drágultak,
- a Richter kurzusa 0,4 százalékkal, 9650 forintra emelkedett,
- a Magyar Telekom papírjai pedig fél százalékkal, 1760 forintig erősödtek.
A befektetők mostanra szinte biztosnak veszik, hogy az amerikai jegybank jövő héten kamatot csökkent, az olcsóbb pénz reménye pedig a részvénypiac további raliját vetíti előre. A piacok ma az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatos fejleményekre, valamint az európai és a hazai kiskereskedelmi forgalmi adatokra figyelhetnek.
Utóbbi egészen kedvezően alakult, a boltok októberi forgalmának 3,1 százalékos éves alapú bővölése némileg meghaladta az elemzői várakozást.
A forint az elmúlt napok erősödését követően megpihent, és ernyedten indította a napot a meghatározó devizákkal szemben.
Az euró jegyzése 0,05 százalékkal emelkedett, ezzel átlépte a kurzus a 381-es szintet. A tőzsdenyitásk 381,1 forintot kértek a közös európai pénz egységéért.
A dollárhoz képest 0,1 százalékot rontott a hazai fizetőeszkzöz, a keresztárfolyam 326,8 forintig emelkedett vissza.
A régiós devizákhoz képest csekély elmozdulást mutat csak a forint, amely egyelőre együtt mozog a cseh koronával és a lengyel zlotyval.